Secret Invasion dizisinden yeni bir fragman yayınlandı

Tam Boyutta Gör Sinematik Evrenini Disney+ platformunda yayınladığı Falcon and The Winter Soldier, WandaVision, Loki, Hawkeye ve She-Hulk gibi dizilerle genişleten Marvel, listeye önemli bir yapım ekleme hazırlanıyor. Nick Fury’i merkeze alacak casus gerilim yapımı Secret Invasion, yeni fragmanı ile oldukça dikkat çekiyor.

Harry Potter Quidditch Champions oynanış videosu sızdı 6 sa. önce eklendi

Secret Invasion 21 Haziran’da yayında

2007 yılında yayınlanan Secret Invasion çizgi romanından uyarlanan dizi, Nick Fury’i merkeze alacak. Fury, Skrull ırkından olan uzaylıların dünyayı işgal etmesini araştıracak ve bu tehdide son vermeye çalışacak. Bu savaşın kişisel olduğunu ve Avengers takımından yardım almayacağını belirten Fury, Maria Hill ve Skrull ırkından Talos’ın yardımını kabul etmek zorunda kalacak.

Marvel Sinematik Evreninde geçen ilk casus-gerilim dizisi olacak Secret Invasion, 90’lar sonrası dünyanın nasıl işgal edildiğini gösterecek. Nick Fury’nin ve Marvel dünyasının güven duyguları ile oynayacak Secret Invasion 21 Haziran’da Disney+ platformunda yayınlanacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Sinema ve Dizi Haberleri

Secret Invasion dizisinden yeni bir promo videosu geldi