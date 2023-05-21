Secret Invasion dizisinden yeni bir fragman yayınlandı

Secret Invasion 21 Haziran’da yayında
2007 yılında yayınlanan Secret Invasion çizgi romanından uyarlanan dizi, Nick Fury’i merkeze alacak. Fury, Skrull ırkından olan uzaylıların dünyayı işgal etmesini araştıracak ve bu tehdide son vermeye çalışacak. Bu savaşın kişisel olduğunu ve Avengers takımından yardım almayacağını belirten Fury, Maria Hill ve Skrull ırkından Talos’ın yardımını kabul etmek zorunda kalacak.
Marvel Sinematik Evreninde geçen ilk casus-gerilim dizisi olacak Secret Invasion, 90’lar sonrası dünyanın nasıl işgal edildiğini gösterecek. Nick Fury’nin ve Marvel dünyasının güven duyguları ile oynayacak Secret Invasion 21 Haziran’da Disney+ platformunda yayınlanacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.