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    Secret Invasion dizisinden yeni bir fragman yayınlandı

    Sinematik Evrenini Disney+ dizileri ile genişleten Marvel, özel bir yapıma hazırlanıyor. Nick Fury ve Skrull ırkını merkeze alacak yapımdan yeni bir fragman yayınlandı.
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    Secret Invasion dizisinden yeni bir promo videosu geldi Tam Boyutta Gör
    Sinematik Evrenini Disney+ platformunda yayınladığı Falcon and The Winter Soldier, WandaVision, Loki, Hawkeye ve She-Hulk gibi dizilerle genişleten Marvel, listeye önemli bir yapım ekleme hazırlanıyor. Nick Fury’i merkeze alacak casus gerilim yapımı Secret Invasion, yeni fragmanı ile oldukça dikkat çekiyor.

    Secret Invasion 21 Haziran’da yayında

    2007 yılında yayınlanan Secret Invasion çizgi romanından uyarlanan dizi, Nick Fury’i merkeze alacak. Fury, Skrull ırkından olan uzaylıların dünyayı işgal etmesini araştıracak ve bu tehdide son vermeye çalışacak. Bu savaşın kişisel olduğunu ve Avengers takımından yardım almayacağını belirten Fury, Maria Hill ve Skrull ırkından Talos’ın yardımını kabul etmek zorunda kalacak.

    Marvel Sinematik Evreninde geçen ilk casus-gerilim dizisi olacak Secret Invasion, 90’lar sonrası dünyanın nasıl işgal edildiğini gösterecek. Nick Fury’nin ve Marvel dünyasının güven duyguları ile oynayacak Secret Invasion 21 Haziran’da Disney+ platformunda yayınlanacak.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 6 gün önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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    Forumdan Konular

    kan davası var kurtulursam gelicem stada çanta alınır mı civciv çok ötüyor ne yapmalıyım dsl bağlantısı yok aradığınız numara kullanılmamaktadır dedirtme

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