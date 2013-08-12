Disney kendi akıllı telefonunu satışa sundu





Yüzyılı aşkın bir süredir sinema ve çizgi film sektöründe boy gösteren Walt Disney, pek çok neslin hayallerini süsleyen çizgi roman kahramanları üretti. Son dönemde mobil dünyaya uygulamalarla adımını atan firma bu kez bir akıllı telefonla karşımıza çıkıyor.





Mobil dünyadaki faaliyetlerini DisneyMobile adıyla yürüten firma Android işletim sistemiyle çalışan Disney Magic 1 adlı akıllı telefonunu tanıttı. Model pembe rengi temel aldığı için daha çok bayan kullanıcılara hitap ediyor.





Modelde 4.5 inçlik 720p çözünürlükte ekran yer alırken, Cortex-A7 tabanlı 1.2GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli MediaTek MT6589 işlemcisi, 1GB RAM ile destekleniyor. 16GB depolama kapasitesine sahip model 8MP çözünürlükte arka ve 2MP çözünürlükte ön kamera sunuyor.





Android 4.2.1 işletim sistemi, LED flaş, 8.5mm kalınlık, 127gr ağırlık, 1700mAh batarya şeklinde diğer özelliklere sahip olan model 326$ yaklaşık fiyat etiketine sahip. Model şimdilik sadece Çin'de satışa sunulacak. Dünya çapında hayran kitlesine sahip olan Disney'in sadece Çin pazarına yönelik olarak modeli pazara sunması eleştiri alsa da, tüketici nabzını yokladıktan sonra global pazara sunulması da mümkün.

http://gsminsider.com/2013/08/first-smartphone-from-walt-disney-unveiled-disney-magic-1/