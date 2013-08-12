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Disney kendi akıllı telefonunu satışa sundu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Disney kendi akıllı telefonunu satışa sundu

Yüzyılı aşkın bir süredir sinema ve çizgi film sektöründe boy gösteren Walt Disney, pek çok neslin hayallerini süsleyen çizgi roman kahramanları üretti. Son dönemde mobil dünyaya uygulamalarla adımını atan firma bu kez bir akıllı telefonla karşımıza çıkıyor.

Mobil dünyadaki faaliyetlerini DisneyMobile adıyla yürüten firma Android işletim sistemiyle çalışan Disney Magic 1 adlı akıllı telefonunu tanıttı. Model pembe rengi temel aldığı için daha çok bayan kullanıcılara hitap ediyor.

Modelde 4.5 inçlik 720p çözünürlükte ekran yer alırken, Cortex-A7 tabanlı 1.2GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli MediaTek MT6589 işlemcisi, 1GB RAM ile destekleniyor. 16GB depolama kapasitesine sahip model 8MP çözünürlükte arka ve 2MP çözünürlükte ön kamera sunuyor. 

Android 4.2.1 işletim sistemi, LED flaş, 8.5mm kalınlık, 127gr ağırlık, 1700mAh batarya şeklinde diğer özelliklere sahip olan model 326$ yaklaşık fiyat etiketine sahip. Model şimdilik sadece Çin'de satışa sunulacak. Dünya çapında hayran kitlesine sahip olan Disney'in sadece Çin pazarına yönelik olarak modeli pazara sunması eleştiri alsa da, tüketici nabzını yokladıktan sonra global pazara sunulması da mümkün. 

http://gsminsider.com/2013/08/first-smartphone-from-walt-disney-unveiled-disney-magic-1/ Yorum Yaz
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Guest-F8946C419 6 yıl en beğenilen
Disney forumları artık güncelleme ne zaman gelecek diye tartışan çocuklar ile dolacak.
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Illustrious. 6 yıl
Çöp.

Alem baqar Nickeledion aqar.




Yanıtla +21
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baycalh 6 yıl
Çizgifilmerindeki cinsel içerikli subliminal mesajlarını artık telefon üzerinden yayarlar.
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.:asci:. 6 yıl
baycalh
Çizgifilmerindeki cinsel içerikli subliminal mesajlarını artık telefon üzerinden yayarlar.

geldi yine kıyamet tellalleri...
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ByKodhan 6 yıl
yakında kendimizde telefon yaparız herhal
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W.Fichtner 6 yıl
elini sallasan telefona çarpıyor bu ne
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brsykslr 6 yıl
yüzyılın telefonu


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onur01651 6 yıl
Resimdeki çocuk mu şimdi?
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CertificatedStaff 6 yıl
Saçma bence
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sangokudbgt 6 yıl
Türkiyeye gelir mi arkadaşlar? Çocuklarıma almak isterim yavaş yavaş teknolojiyi öğrenmeye başlasalar fena olmaz :)
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JohnnyCash 6 yıl
bebelere balon yerine artık bebelere telefon diyecek adamlar
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Istanbullu Einstein 6 yıl
4.5".çocuk.
mantık nerede
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Fenomenon 6 yıl
saçma sapan birşey olmuş. 4.5" telefonu çocuk nasıl kullanacak
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omeriyibas 6 yıl
darknesss45
sapik, pornocu, satanist, ispirtizmaci, dinsiz, pislik disney lanet olsun size youtube.com/...

sakin ol dostum! adamlara birilerine mali destek sağlamış tabiki onları isteği doğrultusunda haraket edicekler!
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omeriyibas 6 yıl
Mr.Spak
Çöp. Alem baqar Nickeledion aqar.



adamlar iki tane Mickey Mouse resmi koyuyor iki katı etiket yapıştırıyor! nick niye yapmasan aptal mı? o da gider iki tane sünger bob yapıştırır oda iki katı fiyat etiket yapıştırır! oda değildi işin ilginç tarafı anlaşılan gsm kullanma yaşı baya düşmüş!
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Guest-B61CB1CD0 6 yıl
Disney de geldiyse biz kalkalım o zaman.Bu ne la
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darknesss45 6 yıl
sapik, pornocu, satanist, ispirtizmaci, dinsiz, pislik disney lanet olsun size youtube.com/...
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