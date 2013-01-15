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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Disney oyuncakları iOS ve Android'de canlanıyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Sayısız sevilen animasyon karakterinin yaratıcısı olan ve bu karakterleri dünya çapında pek çok perakende kanalı yoluyla satılan Disney, bu karakterleri artırılmış gerçeklik yoluyla mobil uygulamalara aktarmak için harekete geçti.

Popülariteyi artırmak amacını güden bu hareket, bu teknolojilerde uzman olan Patrick Soon-Shiong ve oyuncak üreticisi JAKKS firması ile işbirliği sonucu ortaya çıkıyor. 

DreamPlay adını alan teknoloji, Android ve iOS işletim sistemli cihazlara indirilen uygulama ile özel üretilmiş Disney oyuncağının taranmasını ve sistemin oyuncağı tanıdıktan sonra uyumlu animasyonları ekranda oyuncak üzerine giydirerek oynatmasını içeriyor.

Animasyonlarda hareket eden binalar, enstrüman çalan minik hayvanlar, mistik karakterler ekranda boy gösteriyor. Disney, karakterlerini DreamPlay için firmaya lisanslamıştı. Bu karakterler artık Disney'e ilgiyi artırmak için mobil uygulamalarda boy gösterecek.

Küçük Deniz Kızı, Tinker Bell gibi pek çok filme ait karakterlerin animasyonları uygulamada yer alıyor.

Uygulama internete bağlı olarak çalışmak zorunda. Video klipler ve resimler bulut sunucuda tutulurken, oyuncak etkileşimi ile birlikte telefona aktarılıyor.

JAKKS, bu teknoloji ile uyumlu ilk ürünleri Ekim ayında satışa sunmayı planlıyor. Disney Princess serinin ilk teması olacak. Yeni üyeler ise devamında piyasaya sürülecekken, 2014 yılında da uluslararası satışlara başlayacak. Ürünlerin fiyatının ise 10$'dan az olacağı belirtiliyor. Toys R Us, Top-Toy gibi perakendeciler yetkili satış noktası olacak. Uygulamalar da yine aynı dönemde indirmeye sunulacak. 

http://www.reuters.com/article/2013/01/08/us-disneytoys-idUSBRE9070CU20130108 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 6 yıl
darknesss45
geber disney

Apple disneyi satın alsa da şu ulaşamayan fakirlerin yorumlarından kurtulsak... Fakir çocuklar disney karakterleri ile büyümemeli.
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darknesss45 6 yıl
geber disney
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gduman 6 yıl darknesss45
darknesss45
geber disney

? Sebep?
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multiTYRT 6 yıl darknesss45
darknesss45

geber disney

Disney geberirse SW olmaz


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EXios 6 yıl
Bana çok ilginç gelmedi ancak hayırlısı diyelim. :=)
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