DisplayMate : Galaxy S6 şimdiye kadar ki en iyi akıllı telefon ekranına sahip

Popüler mobil cihazların ekranlarını bir takım testlerden geçiren ve bunları rapor halinde yayımlayan DisplayMate, bu kez yeni tanıtılan Galaxy S6 ve S6 Edge modellerinin ekranlarını masaya yatırdı.

5.1 inçlik boyutu içerisine 2560x1440 piksel çözünürlük sığdırmayı başaran Galaxy S6'nın Super AMOLED ekranı hem piksel yoğunluğu açısında hem de keskinlik açısından rakiplerinin önüne geçmeyi başarıyor.

DisplayMate; Galaxy S6 ve Galaxy S6 Edge ekranlarını bir takım testlerden geçirmiş. Birden fazla ekran modundaki renk yönetimi, standart sRGB ile temel ekran modu, Adobe RGB renk yelpazesi ile AMOLED fotoğraf modu, parlak ortam ışığında ekran parlaklığı ve performansı, maksimum parlaklık ve minimum parkalık oranları, görüntüleme açıları, güç tüketimi şeklinde pek çok teste giren ikili hepsinden de en yüksek puanlarla çıkmayı başarmış.

DisplayMate bu bakımdan cihaz ekranlarını şimdiye kadar ki en iyi akıllı telefon ekranları olarak tanımlıyor. Elbette bu testler biraz sentetik kalıyor ve ekranın kullanıcıya sunacağı tecrübe bu noktada önem taşıyor.

Geliştirildiği ilk dönemlerde canlı ve parlak renkler sunmasına karşın beyaz dengesi gibi pek çok konuda eleştirilen Super AMOLED konusunda önemli yatırımlar yapan Samsung geçen yıl özellikle Galaxy S5 ve Galaxy Tab S serisiyle önemli işler yapacağının sinyallerini vermişti. Önümüzdeki yıllarda Super AMOLED ekranların daha da gelişmesi bekleniyor.









http://phandroid.com/2015/03/11/galaxy-s6-display-praise/