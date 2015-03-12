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DisplayMate : Galaxy S6 şimdiye kadar ki en iyi akıllı telefon ekranına sahip

4 yıl
8,7b
1
93
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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DisplayMate : Galaxy S6 şimdiye kadar ki en iyi akıllı telefon ekranına sahip

Popüler mobil cihazların ekranlarını bir takım testlerden geçiren ve bunları rapor halinde yayımlayan DisplayMate, bu kez yeni tanıtılan Galaxy S6 ve S6 Edge modellerinin ekranlarını masaya yatırdı.
5.1 inçlik boyutu içerisine 2560x1440 piksel çözünürlük sığdırmayı başaran Galaxy S6'nın Super AMOLED ekranı hem piksel yoğunluğu açısında hem de keskinlik açısından rakiplerinin önüne geçmeyi başarıyor.
DisplayMate; Galaxy S6 ve Galaxy S6 Edge ekranlarını bir takım testlerden geçirmiş. Birden fazla ekran modundaki renk yönetimi, standart sRGB ile temel ekran modu, Adobe RGB renk yelpazesi ile AMOLED fotoğraf modu, parlak ortam ışığında ekran parlaklığı ve performansı, maksimum parlaklık ve minimum parkalık oranları, görüntüleme açıları, güç tüketimi şeklinde pek çok teste giren ikili hepsinden de en yüksek puanlarla çıkmayı başarmış.
DisplayMate bu bakımdan cihaz ekranlarını şimdiye kadar ki en iyi akıllı telefon ekranları olarak tanımlıyor. Elbette bu testler biraz sentetik kalıyor ve ekranın kullanıcıya sunacağı tecrübe bu noktada önem taşıyor.
Geliştirildiği ilk dönemlerde canlı ve parlak renkler sunmasına karşın beyaz dengesi gibi pek çok konuda eleştirilen Super AMOLED konusunda önemli yatırımlar yapan Samsung geçen yıl özellikle Galaxy S5 ve Galaxy Tab S serisiyle önemli işler yapacağının sinyallerini vermişti. Önümüzdeki yıllarda Super AMOLED ekranların daha da gelişmesi bekleniyor.



http://phandroid.com/2015/03/11/galaxy-s6-display-praise/ Yorum Yaz
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seFaßjk 4 yıl en beğenilen 9Tales
9Tales

Onemli olan ekran şarjı sömürüyor mu veya telefonu yakiyor mu? Her ne kadar boyle sorunlar görülmemiş olsa da son söz telefon çıktığında söylenir.

İnceleme metninin tamamını okudum ve şöyle detaylar var. İp6 ve İp6+ modellerinin ekranına göre %23 daha tasarrufu Galaxy S5 in ekranına göre ise %20 daha tasarruflu olduğu tespit edilmiş. 2K ekran ile çok daha fazla güç tüketimi olacağı, Pil kapasitesinin yetersiz kalacağı yönündeki görüşünde olanlar sanırım yanılmış olacak. Tabiiki cihazlar çıkmadan son kullanıcı deneyimleri paylaşılmadan net bir kanıya varmak mümkün değil.

Saygılar,
9TalesOnemli olan ekran şarjı sömürüyor mu veya telefonu yakiyor mu? Her ne kadar boyle sorunlar görülmemiş olsa da son söz telefon çıkt...
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1 Yanıt Yanıtla +12
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__BadblooD__ 4 yıl
Dünyanın en büyük panel üreticisinin, en son çıkarttığı amiral gemisi telefonunun en iyi ekrana sahip olması niye bu kadar şaşırtıcı geldi onu anlayamadım.
Dünyanın en büyük panel üreticisinin, en son çıkarttığı amiral gemisi telefonunun en iyi ekrana sahip olması niye bu kadar şaşırtıcı geldi onu anlayamadım. ...
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2 Yanıt Yanıtla +11
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koyunsavar 4 yıl
DisplayMate sadece en iyi ekran demiyor bide o cozunurluluge ragmen iphone 6 nin ekranindan daha az pil yiyor diyor displaymate.com/...
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TearsForFears 4 yıl
Samsaung rakiplerini taklit ederek onlardan daha iyi bir telefon ortaya çıkarmış.Ben beğendim S6 olmuş.5.1 inç ekranda 2k ekran zaten güzel görüntü sunacaktır.
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spyman 4 yıl
Samsun yapar, diğerleri ağlar.
beceremiyorsan bırakıp gideceksin. Çamur atan sadece kendini pisletir.
S6 telefonun geleceğini çizdi gerisi fasa fiso.
geldiğinde alacağım.
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Orodruin 4 yıl
Samsungtan para mı alıyor acaba bu donanım haber ?
Mobil haberlerin alayı Samsung. Sanki başka marka yokmuş gibi durmadan S6 haberleri.
Bu kadar yanlı tutum yapmayın lütfen.
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kırmızı panda 4 yıl
Ekran çok net duruyor, ayrıca Samsung ekranını iyi pazarlıyor gerçekten. pastel renklerin ağırlıklı olduğu yeni arayüz de ekranı güzelleştiriyor.
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beter.böcek 4 yıl
Apple retina dan sonra cok farkli bir ekrana adim atmadi bir yandan samsung yerinde durmadi acigini kapatmak icin gelistirirken farkli sisteme yoneldi sonucu da ortada,lg nin ips i htc nin super lcd si yerinde kaldi
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ax 4 yıl
Şu samsung'a laf atan kitlede bir miktar bilgi birikimi olsa adam gibi tartışacaz doğru yolu bulacaz ama hep boş muhabbet.Kaynak sunma yok.Ortada hep yok çöp yok leğen ben gördüm çok kötü s4 kasıyor ekran masmavi.Hayır bunları söyleyenlere kaynak gösteriyorsun yine bildiğini okuyor.Teknolojinin ve samsung'un gelişeceği gibi bir düşünceyi reddediyor adam.s4 üzerinden s6 için yorum yapabiliyor.Aynı adama ip5,lg optimus,one x
de onlar eski telefonlar der sana.Arkadaş her yeni modelde gelişme yaşanıyor one x ile m7 arasındaki farkı s5 ve s6 arasında görme imkanınız varken nedir bu önyargı.Daha geçen sony ses kalitesini öven arkadaşa kaynaklar göstererek kullandığım ekipmanlarla yaptığım denemeleri belirterek hata yaptığını söyledim.Kendinden emin bir şekilde konuşan arkadaş bir anda sus pus oldu nedense.Yani kısaca araştırmadan,denemeden objektif olmadan yapacağınız yorumlar burdaki insanları etkiliyor.Sağdan soldan duyduğu hazır bilgilerle gelip yıllardır piyasayı takip eden kişilere akıl verme cüretini gösteren ergenlerle doldu forum...
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Mr xXx 4 yıl
Oo bakıyorum da silahlar çekil samsung fanları vs Apple fanboylar siper alın

samsung her yıl olduğu gibi ara gaz veriyor
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abrenax 4 yıl
Note 4 için de aynı şeyi söylemişlerdi ama ekranın sağıyla solu arasında bile renk farklılığı ortaya çıktı. Bir tarafı yesil, bir tarafı beyaz ekran nasıl iyi oluyor anlamak mümkün değil.
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noblelion 4 yıl
Şişer
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xLmNt13 4 yıl
ben galaxy s3 ten lg g2 ye geçince ekran konusunda biraz hayal kirikliğina uğramiştim. ben özellikle karanlık ortamlarda çok kullanıyorum telefonu. Siyah konusunda amoled ekranlara hiç bir telefon yaklaşamaz. ha renkler normalden biraz daha parlak ve doğruluğu zayıftı ama şu an note 4 var bende ekranı gerçekten çok iyi. S6 nında bir adım önde olacağı düşünülürse en iyi ekran olması normal. Mesela s6 nın incelemesinde yanına z3 ü getiriyorlar hemen aradaki farkı farkediyorsunuz .(donanimhaber s6 ön inceleme videosunda yanyana tutuyolardı bi ara.) Ben günde 3-4 saat telefon kullanan biri olarak ekranin görüntü kalitesi bence çok önemli. samsung almamdaki en önemli sebep amoled ekran kullanması. Hala amolde ekranlara çamur gibi rengi var diyen varsa note 4 ü eline hiç almamışlar demektir.
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