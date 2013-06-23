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Displaymate : En iyi Full HD LCD ekran Huawei Ascend D2 modelinde

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,1b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Displaymate : En iyi Full HD LCD ekran Huawei Ascend D2 modelinde

 Geçen yıl HTC Butterfly ve Oppo Find 5 modeli ile birlikte başlayan Full HD ekran akımı, bu yılın ilk ayları itibariyle de doruğa çıktı. Gerek teknoloji devlerinin amiral gemi modelleri, gerekse Çinli üreticilerin uygun fiyatlı Full HD akıllı telefonları piyasayı bir anda sardı. Samsung tarafında Galaxy S4 için Super AMOLED ekrana yer verilirken, diğer üreticiler LCD teknolojisini kullanıyor.

DisplayMate yaptığı bir araştırmada hangi LCD ekranın en iyi Full HD tecrübesi yaşattığını ortaya koymaya çalıştı. HTC One, Huawei Ascend D2 ve Sony Xperia Z modellerini biraraya getiren araştırma, ilginç sonuçlara ulaşmış.

Bu amiral gemi modelleri en iyi renk ve görüntü kalitesi için farklı LCD teknolojileri kullanıyor. Ascend D2 modeli IPS LCD teknolojisine yer verirken, Xperia Z TFT ekran, HTC One ise Super LCD3 teknolojisine yer veriyor.

Yapılan testlerde HTC One ve Huawei Ascend D2 modellerinin renk gamutları çok hassas iken, daha hassas renkler üretme eğilimi görülmüş. Xperia Z modelinin renk gamutu biraz büyük iken, hem doğru olmayan hem de abartılı renkler ürettiği görülmüş.

Her üç modelin parlaklık değerleri birbirine yakın ve mükemmel. Cm2 başına HTC One 491 kandela, Xperia Z 478 kandela, Ascend D2 ise 421 kandela parlaklık değerine sahip. 

Görüş açısı olarak HTC One ve Ascend D2 mükemmele yakın sonuçlar verirken Xperia Z bu konuda biraz geride kalıyor. Ayrıca tüm LCD ekranlar genel olarak farklı görüş açısında parlaklığını kaybediyor.

Güç tüketimine baktığımızda ise HTC One aynı şartlarda 1.03w enerji tüketirken, Xperia Z 1.07w, Ascend D2 ise 1.12w enerji tüketiyor.

DisplayMate test sonunda daha gerçekçi renkler ve mükemmel resim kalitesi nedeniyle Ascend D2 modeline A puanını vermiş. HTC One B+, Xperia Z ise B- puanını almış. DisplayMate Xperia Z modelinde Bravia Engine teknolojisinin zayıf bir kalibrasyona sahip olduğunu ve kullanıcıların daha iyi görüntüleme tecrübesi için bunu kapatmaları gerektiğini belirtiyor. HTC One'daki kalibrasyon ise aşırı doygun renklere ve kontrasta sebebiyet veriyor. 


http://www.androidauthority.com/hd-screen-comparison-232558/ Yorum Yaz
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Led Zeppelin 6 yıl en beğenilen
Haberi okurken HTC ONE herşeyde daha önde gibi bahsedilmiş ama sonunda D2 denilmiş
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Guest-25CF1EFB4 6 yıl
sertacarslan
Renk gamutu nedir be? Googleda bulup ne olduğunu anlamam beş dakika sürdü. Burada herkes dijital sanatçı değil ki gamutun(?) ne olduğunu bilsin? Şurada akıllı telefon ve bileşenlerine ilgi duyan sıradan teknoloji meraklılarıyız. Türkçesi yok muydu bunun?

Bu tür teknoloji ile alakalı terimlerin konu içerisinde geçmemesi asıl düşündürücü ve geri götürücü bir etkendir... Bak sen en azından teknolojiye olan merakından dolayı hemen Google'den öğrenip bilgine bilgi kattın. Şimdi soruyorum sana bu terimi kullanmak ve sunmak yanlış mı doğru mu?
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ugacomtr 6 yıl
s4 neden testlerde yok acep. ya çok iyi ya da çok kötü olduğu için...
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Batuist 6 yıl ugacomtr
ugacomtr

s4 neden testlerde yok acep. ya çok iyi ya da çok kötü olduğu için...

sanırım s4ün ekranı amoled sınıfına girdiği içindir. teste katılanların hepsi lcd.. lcd ile amoledi karşılaştırmak haksızlık olurdu...
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Batuist 6 yıl
helal olsun adamlara hem korelilere hemde japonlara kafa tutmuşlar.. gerçi büyük ihtimalle paneli kendileri üretmiyor olsalar da neticede en iyi olma ünvanını almak önemli olan.. bravo.. çin çıtayı yükseltiyor..
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St Batuhan 6 yıl
Demek ki Xperia Z'nin ekranı vasat değilmiş, olsaydı F verirlerdi herhalde değil mi? İnsanların anlamadığı da bu zaten, ekrana laf söylerken düşünmek lazım, diğer ürünlere göre geride olur ama ben buna vasat dersem ne derler acaba diye. One'ın ekranının o kadar övülmesine rağmen b+ aldığı yerde b- alan Z'nin ekranı da gayet iyi olur, yakınsak bir kalite sunar. O yüzden bundan sonra Z'ye vasat gibi ağır yaklaşım sunmadan önce düşünmek lazım zira One'ın ekranı da bu durumda vasatın biraz üstüne çıkabilir anca :)
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sertacarslan 6 yıl
Renk gamutu nedir be? Google'da bulup ne olduğunu anlamam beş dakika sürdü.
Burada herkes dijital sanatçı değil ki gamutun(?) ne olduğunu bilsin? Şurada akıllı telefon ve bileşenlerine ilgi duyan sıradan teknoloji meraklılarıyız. Türkçe'si yok muydu bunun?
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spaydix 6 yıl
Lg panel
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wolf silver 6 yıl
xperıa Z nın ekranı kotu dedık dedık bak ne oldu sımdı :D :D neyse su ullımınatı mı turullımınatı mı yoksa trılumınos muydu o ekranı beklıyoruz :D :D
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Rajeesh 6 yıl
huawei kendi panel üretmiyor bildiğim kadarıyla? hangi firmanın panelini kullanmış peki?
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ogkasa 6 yıl Rajeesh
Rajeesh
huawei kendi panel üretmiyor bildiğim kadarıyla? hangi firmanın panelini kullanmış peki?

Sharp sanırım yanlışım varsa duzeltin
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Krone 6 yıl
Huawei sürekli yeni bir söylenti atıyor ortalığa , haberlerini çok sık görür olduk.
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N. Chomsky 6 yıl
Xperia Z'nin ekranı o kadar mı kötü?
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