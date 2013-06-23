Displaymate : En iyi Full HD LCD ekran Huawei Ascend D2 modelinde





Geçen yıl HTC Butterfly ve Oppo Find 5 modeli ile birlikte başlayan Full HD ekran akımı, bu yılın ilk ayları itibariyle de doruğa çıktı. Gerek teknoloji devlerinin amiral gemi modelleri, gerekse Çinli üreticilerin uygun fiyatlı Full HD akıllı telefonları piyasayı bir anda sardı. Samsung tarafında Galaxy S4 için Super AMOLED ekrana yer verilirken, diğer üreticiler LCD teknolojisini kullanıyor.





DisplayMate yaptığı bir araştırmada hangi LCD ekranın en iyi Full HD tecrübesi yaşattığını ortaya koymaya çalıştı. HTC One, Huawei Ascend D2 ve Sony Xperia Z modellerini biraraya getiren araştırma, ilginç sonuçlara ulaşmış.





Bu amiral gemi modelleri en iyi renk ve görüntü kalitesi için farklı LCD teknolojileri kullanıyor. Ascend D2 modeli IPS LCD teknolojisine yer verirken, Xperia Z TFT ekran, HTC One ise Super LCD3 teknolojisine yer veriyor.





Yapılan testlerde HTC One ve Huawei Ascend D2 modellerinin renk gamutları çok hassas iken, daha hassas renkler üretme eğilimi görülmüş. Xperia Z modelinin renk gamutu biraz büyük iken, hem doğru olmayan hem de abartılı renkler ürettiği görülmüş.





Her üç modelin parlaklık değerleri birbirine yakın ve mükemmel. Cm2 başına HTC One 491 kandela, Xperia Z 478 kandela, Ascend D2 ise 421 kandela parlaklık değerine sahip.





Görüş açısı olarak HTC One ve Ascend D2 mükemmele yakın sonuçlar verirken Xperia Z bu konuda biraz geride kalıyor. Ayrıca tüm LCD ekranlar genel olarak farklı görüş açısında parlaklığını kaybediyor.





Güç tüketimine baktığımızda ise HTC One aynı şartlarda 1.03w enerji tüketirken, Xperia Z 1.07w, Ascend D2 ise 1.12w enerji tüketiyor.





DisplayMate test sonunda daha gerçekçi renkler ve mükemmel resim kalitesi nedeniyle Ascend D2 modeline A puanını vermiş. HTC One B+, Xperia Z ise B- puanını almış. DisplayMate Xperia Z modelinde Bravia Engine teknolojisinin zayıf bir kalibrasyona sahip olduğunu ve kullanıcıların daha iyi görüntüleme tecrübesi için bunu kapatmaları gerektiğini belirtiyor. HTC One'daki kalibrasyon ise aşırı doygun renklere ve kontrasta sebebiyet veriyor.





http://www.androidauthority.com/hd-screen-comparison-232558/