Pokemon Go tüm zamanların en popüler oyunu oldu

Pokemon Go, elde ettiği başarıyla geliştiricisi Niantic'in yüzünü de fazlasıyla güldürüyor. Yapımın kısa sürede bu denli ilgi görmesinin ana nedenleri arasında arttırılmış gerçeklik ve GPS desteği sayesinde oturarak oyun oynama alışkanlığına son vermesi geliyor. Son günlerde nereye gitsek mutlaka oynayan birileriyle karşılaştığımız, elde ettiği başarıyla geliştiricisi Niantic'in yüzünü de fazlasıyla güldürüyor. Yapımın kısa sürede bu denli ilgi görmesinin ana nedenleri arasındave GPS desteği sayesinde oturarak oyun oynama alışkanlığına son vermesi geliyor.

Akıllı telefonlarıyla sokaklarda Pokemon avına düşen kullanıcılar doğal olarak uygulamada uzun zaman geçiriyorlar. Hatta bazı kişiler yanlarında taşınabilir şarj cihazı (powerbank) taşıyarak macerayı daha uzun soluklu bir hale getiriyorlar.

Sensor Tower’ın son verilerine bakılırsa, Pokemon Go -iOS işletim sistemi baz alındığında- uygulamada geçirilen süreyle bilinen tüm popüler sosyal ağları geride bırakmayı başardı. Kullanıcılar Pokemon Go’da günde ortalama 33 dakikalarını harcarken Facebook’ta bu oran 22 dakika, Snapchat’te 18 dakika, Twitter’da 17 dakika ve fotoğraf paylaşım platformu Instagram’da ise yaklaşık 15 dakika. Pokemon Go’nun henüz geçemediği isimlerin arasında günlük 2 saat kullanımla Game of War ve 43 dakika ile Candy Crush Saga geliyor. Tam Boyutta Gör Mobil cihazlara yönelik araştırmalarıyla tanınan’ın son verilerine bakılırsa, Pokemon Go -iOS işletim sistemi baz alındığında- uygulamada geçirilen süreyle bilinen tüm popüler sosyal ağları geride bırakmayı başardı. Kullanıcılar Pokemon Go’da günde ortalamaharcarken Facebook’ta bu oran, Snapchat’te, Twitter’dave fotoğraf paylaşım platformu Instagram’da ise yaklaşıkPokemon Go’nun henüz geçemediği isimlerin arasında günlük 2 saat kullanımlave 43 dakika ilegeliyor.

Diğer taraftan Survey Monkey'in paylaştığı verilere göre Amerika'da yayınlandığı ilk 24 saat içerisinde büyük bir sıçrama gerçekleştirerek Slither.io ve Clash Royale gibi ünlü yapımları geride bırakan Pokemon Go, günde 21 milyon kişi tarafından aktif şekilde oynanıyor. Onu hemen arkasında 20 milyon günlük aktif kullanıcı ile Candy Crush Saga takip ediyor.

Oyun hakkında en çok merak edilen konuların başında ise bu başarının kalıcı olup olmayacağı geliyor. Bazı otoriteler günümüz mobil kullanıcılarının hızlı tüketim alışkanlıkları göz önüne alındığında Pokemon Go'nun bir hevesten öteye geçemeyeceğini düşünüyorlar. Fakat yayınlanması muhtemel güncelleme paketleriyle içeriği zenginleştirilecek oyunun artan ivmeli başarısının uzun süre devam edeceği de konuşulanlar arasında yer alıyor.

https://sensortower.com/blog/pokemon-go-usage-data