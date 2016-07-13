Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Pokemon Go tüm zamanların en popüler oyunu oldu

Tüm dünyada çılgınlık seviyesine ulaşan Pokemon Go açıklanan son verilere göre bilinen tüm popüler oyunları ve sosyal ağ platformlarını geride bırakarak büyük bir başarıya imza attı.
2 yıl
10b
1
38
Mobil Oyunlar
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Son günlerde nereye gitsek mutlaka oynayan birileriyle karşılaştığımız Pokemon Go, elde ettiği başarıyla geliştiricisi Niantic'in yüzünü de fazlasıyla güldürüyor. Yapımın kısa sürede bu denli ilgi görmesinin ana nedenleri arasında arttırılmış gerçeklik ve GPS desteği sayesinde oturarak oyun oynama alışkanlığına son vermesi geliyor.
Akıllı telefonlarıyla sokaklarda Pokemon avına düşen kullanıcılar doğal olarak uygulamada uzun zaman geçiriyorlar. Hatta bazı kişiler yanlarında taşınabilir şarj cihazı (powerbank) taşıyarak macerayı daha uzun soluklu bir hale getiriyorlar.
Mobil cihazlara yönelik araştırmalarıyla tanınan Sensor Tower’ın son verilerine bakılırsa, Pokemon Go -iOS işletim sistemi baz alındığında- uygulamada geçirilen süreyle bilinen tüm popüler sosyal ağları geride bırakmayı başardı. Kullanıcılar Pokemon Go’da günde ortalama 33 dakikalarını harcarken Facebook’ta bu oran 22 dakika, Snapchat’te 18 dakika, Twitter’da 17 dakika ve fotoğraf paylaşım platformu Instagram’da ise yaklaşık 15 dakika. Pokemon Go’nun henüz geçemediği isimlerin arasında günlük 2 saat kullanımla Game of War ve 43 dakika ile Candy Crush Saga geliyor. 
Pokemon Go tüm zamanların en popüler oyunu oldu
Tam Boyutta Gör
Diğer taraftan Survey Monkey'in paylaştığı verilere göre Amerika'da yayınlandığı ilk 24 saat içerisinde büyük bir sıçrama gerçekleştirerek Slither.io ve Clash Royale gibi ünlü yapımları geride bırakan Pokemon Go, günde 21 milyon kişi tarafından aktif şekilde oynanıyor. Onu hemen arkasında 20 milyon günlük aktif kullanıcı ile Candy Crush Saga takip ediyor.
Oyun hakkında en çok merak edilen konuların başında ise bu başarının kalıcı olup olmayacağı geliyor. Bazı otoriteler günümüz mobil kullanıcılarının hızlı tüketim alışkanlıkları göz önüne alındığında Pokemon Go'nun bir hevesten öteye geçemeyeceğini düşünüyorlar. Fakat yayınlanması muhtemel güncelleme paketleriyle içeriği zenginleştirilecek oyunun artan ivmeli başarısının uzun süre devam edeceği de konuşulanlar arasında yer alıyor.

https://sensortower.com/blog/pokemon-go-usage-data Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Doom II 2 yıl en beğenilen
Kamerayı kullanıp gerçek hayatla etkileşim içinde bir ürün olup yenilik getirdiği için bir başarılı sayılır ancak küçük çocukların oynayacağı onları bile bir süre sonra sıkacak bir oyun için bu kadar kişinin peşinde sürüklenmesi, insanların hiç olmadığı kadar mantıksız davranıp önüne sürelen her şeyi sorgulamadan kabullenmesi oldukça korkunç geliyor üstelik aptal bir oyunda bile, nereden çıktı pokemon düne kadar p harfini bilmeyen adam pokemon fanatiği kesildi başımıza ne görürsek onu yapıyoruz ona rağmen bence bu balon çabuk patlayacak.
Kamerayı kullanıp gerçek hayatla etkileşim içinde bir ürün olup yenilik getirdiği için bir başarılı sayılır ancak küçük çocukların oynayacağı onları bile bir s...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +30
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gcb1903 2 yıl
Kapitalizm sanırım tarihinin en şaşalı günlerini yaşıyor. Zira insanlık hiç bu kadar aptal olmamıştı.
Yanıtla +20
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkdiva 2 yıl
Evde oturup Candy Crash oynayan tayfa yorumlarını sunmuş :D
Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
sezgin.sezai 2 yıl
Bu kadar kısa zamanda candy crush'ı geçtiyse daha çok oynanır bu oyun.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ultimate5858 2 yıl
Acaba bizim milletimiz ne zaman başkalarının tercihlerine saygı duymayı öğrenecek çok merak ediyorum açıkcası. Yok kapitalizm coşmuş, yok millet bu kadar aptal olmamıştı da. Sanane arkadaş başkalarının ne indirdiğinden ne oynadığından!!!!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Master_Evil 2 yıl
tr marketine gelse bizde görsek
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TriploitMezun 2 yıl
Cok ilginc birkac haber bulteninde ayrintili haberler yok cilginlik buyuyor gibisinden haberleri ve 1hafta sonunda oyuna gosterilen ilgi İnsanlar koyun olmus kapitalizmde korkunc gucde bir tilki afiyet olsun...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkdiva 2 yıl
Bırakın bu kapitalizm masalını. Bir şey çok popüler oldu diye hemen karşı tarafa geçmek zorunda değilsiniz. "Ben hiç oynamıyorum" diyerek cool görünmeye de çalışmayın. Her zaman bu oluyor. Lost popüler olur, Lost'tan nefret eden, sayıp söven bir kitle olur hemen, ne bileyim Samsung popüler olur, hemen Samsung'tan nefret eden bir kitle oluşur. vs. vs. Asıl bu psikolojiye girerek başkalarının kontrolü altına girmiş oluyorsunuz.

Adam gelmiş burada kapitalizm mapitalzm gibi ağdalı kelimeleri de kullanarak bir şeyler dediğini zannediyor. Elindeki telefona baksak Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, Snapchat hak getire... hepsini kullanır, her oyunu oynar ama buna gelince kapitalzmin uşağı olur insanlar. Traş yapmayın lütfen...
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
StormLight 2 yıl
Oyunu yerden yere vuracak değilim. Hareketli bir isim olmadığı ve ulaşım için metro, Marmaray kullandığım için oyun bana hitap etmiyor.

Başta bende heves edip başladım hatta buna hile de karıştırıp evden de belli bir süre devam ettim ama sonradan "ben ne yapıyorum" diye düşününce oynamayı bıraktım.


Ayrıca bu Shop olayı iyi planlanmış, bir işletme sahibi olsam ve pokemon Shop yerimi gösterse 7/24 lore servisi yapar. Gelen oyuncuları soymaya bakarım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AMDR 2 yıl
Öğlen sıcağında iş arkadaşım 1km ötede ki parka gitti şimdi.Beni de çağırdı gitmedim.

İlk defa WP kullanıyorum diye sevindim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hzoguzhan 2 yıl
oynayan yaş grubu 90-95 arası yoğun olarak çocuklar oynamıyor. Çünkü pokemonu bilmiyorlar.Beni oturduğum yerden kaldıracak tek çizgi filmde pokemondur. saçma diyenler joleleri temizlemeye devam edebilirler..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Chagotta 2 yıl
Sosyal paylaşım sitelerinin ve bunların kamera ile kullandığı yan uygulamarın, parmak izi okuyucularının vb tüm benzer yazılımların dünyadaki en büyük depolama ve kayıt işlemlerine insanların özel hayatlarındaki giydikleri iç çamaşırının rengine kadar tüm verileri kendi ellerimizle adamlara teslim ediyoruz farkında olmadan. Bu konuda bir araştırma yapın, sosyal paylaşım siteleri ve "google" şirketinin amerikan istihbaratına nasıl hizmet ettiğini bir görün.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 2 yıl
Pokemon GO - 2017

pokemon sevenler buna bayılacak


1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 yıl
Fenomenon
Pokemon Gonun bu kadar popüler olmasının neresini anlayamadınız anlayamıyorum. Bir kere pokemon 2000li yıllarca oldukça popülerdi. Ayrıca pokemon Go türünün ilk ve tek örneği denilebilir. Başka AR (artırılmış gerçeklik) oyunu var mı?? candy crush bile bu kadar çok oynanıyorken pokemon go önümüzdeki 4-5 yıl popülerliğini korur. oyun sektörüne de yön verir. nintendo doğru zamanda doğru hamleyi yaptı.

Ingress var, pokemondaki pokestop, gym gibi yerler ingressteki haritaya dayanıyor. Aynı şirketin pokemondan önceki oyunu.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Krone 2 yıl
Ben konsepti beğendim. Ama sırf pokemon için dışarı çıkmak saçmalık olur. İşin gücün vardır yolda pokemon bulur toplarsın mesela bu olur. Oyunlara fazla anlam yüklememek lazım. Oyunun halen gelişime ihtiyacı var eksikleri çok fazla.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
olağan_şüpheli 2 yıl
misty ve ash başbaşa kalmıştı en son izlediğim bölümde. çocuğun biri kendini pikachu sanıp balkondan atlayınca yayından kalktı. Var mı devamı beyler , izleyeyim noldu merak ettim. ash ve misty evlendimi ,şimdiye çocukları liseye başlamıştır
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 2 yıl
Galiba bir tek benim ilgimi çekmedi tenezül bile etmedim oynamaya...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +290 12 Angry Men +203 Informed +154 madmahmutd +135 serdar_k +132 csh +110 aca-n +95 MS4343 +91 flowerhorn +89 KoşanBalık +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
10007 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
facebook, twitter ve
10 etiket daha snapchat oyun mobil instagram sosyal ağ pokemon pokemon go Mobil Oyunlar Mobil Teknolojiler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Google Play aile programı pilot denemelere başladı 2 yıl Lenovo, Microsoft’un beşinci sunucu tedarikçisi oldu 2 yıl İşte Nintendo’nun yeni konsolu: NES Classic! 2 yıl Samsung Galaxy Note 7 modelinde Y-OCTA ekran teknolojisi kullanılacak 2 yıl LG'nin yeni amiral gemisi V20 olacak 2 yıl Diyanet-Sen başkanı Pokemon Go’nun yasaklanmasını istedi 2 yıl TeknoSA 77 mağazasını birden kapatıyor [Güncellendi] 2 yıl Eskişehir’den Pokemon Go oyuncularına özel etkinlik 2 yıl Güneş panelleri ne kadar zararlı? 2 yıl Skoda en güvenilir otomobil markası! 2 yıl İşte Juno'nun Jüpiter yörüngesinden gönderdiği ilk fotoğraf 2 yıl Kingdom Warriors: Snail Games’den yeni bir MMORPG oyunu 2 yıl Bu donanımlar oyun ve performans tutkunları için 2 yıl LG yeni nesil ekranlara yatırım yapıyor, LCD tesislerini kapatıyor 2 yıl Samsung ve Xiaomi arasındaki ortaklık güçleniyor 2 yıl Google Hangouts, Android tarafına da video mesaj özelliğini getirdi 2 yıl iPhone 7'nin yeni kulaklıkları ortaya çıktı 2 yıl İngiltere'den yeni nesil uzay teknolojileri için 4 milyar Pound'luk dev yatırım 2 yıl Savunma sanayiinden 1.9 milyar dolarlık yurt dışı satış geliri 2 yıl Sağlık Bakanlığı’ndan güldüren Pokemon Go uyarısı 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Pokemon Go tüm zamanların en popüler oyunu oldu Sonraki Yeni bir X-Men dizisi için hazırlıklara başlandı 2 yıl Türkiye’den 2 proje Google Bilim Fuarı 2016’da finale yürüyor 2 yıl İşte Nvidia GeForce GTX 1060 3GB versiyonunun fiyatı 2 yıl PC satışlarında kıpırdanma işaretleri 2 yıl Samsung Galaxy On 5 ve On7 Pro duyuruldu 2 yıl İlk grafen tabanlı batarya Çin’de üretildi 2 yıl Samsung Galaxy Note 7'nin lansman tarihi resmiyet kazandı 2 yıl İnsanoğlunu Ay'a taşıyan Apollo 11'in yazılım kodları paylaşıldı 2 yıl Asus ZenPad 3S 10 resmiyete kavuştu 2 yıl Lenovo’dan giriş seviyesine Vibe C2 2 yıl The BFG filmi vizyonda, oyunu mobilde 2 yıl Samsung hem UFS hem de microSD kartları destekleyen bir slot tasarladı 2 yıl AMD RX 480 ile DOOM Vulkan testi "%28'e varan performans artışı" 2 yıl Hacker'lar, fidyeden kazandığı paranın bir kısmını ARGE'ye ayırıyor 2 yıl Angry Birds, Windows Phone platformuna elveda dedi 2 yıl Megaupload efsanesi ücretsiz 100 GB alanla geri dönüyor 2 yıl NVIDIA GeForce GTX 1060 test değerleri AMD Radeon RX 480’in önünde 2 yıl Radeon RX 470, 8GB GDDR5 bellek seçeneğine sahip 2 yıl Yerli insansız hava araçları Bozok Füzesi ile uçuşa başlıyor 2 yıl Twitter maksimum GIF boyutunu arttırdı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim