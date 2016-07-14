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Eskişehir’den Pokemon Go oyuncularına özel etkinlik

Her geçen gün artarak devam eden Pokemon Go çılgınlığına dahil olan Eskişehir Tepebaşı Belediyesi, önümüzdeki hafta başında Pokemon oyuncularına özel etkinlik düzenleyeceğini duyurdu.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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13
Mobil Oyunlar
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Eskişehir’den Pokemon Go oyuncularına özel etkinlik
 
Pokemon Go’nun ülkemize Temmuz ayının sonunda resmi olarak giriş yapacağı açıklansa da çeşitli yöntemlerle oyunu kurmayı başaranlar şimdiden büyük bir etkileşimin başlamasına neden oldular. Öyle ki neredeyse her köşe başında ya da sembol yapıların önünde elinde telefonla Pokemon peşinde koşan birilerini görebilmek mümkün.
Diğer taraftan bireysel kullanıcıların yanı sıra ünlü marka ve bazı belediyelerin de dikkatini çeken Pokemon Go çılgınlığı ilginç paylaşımlara ilham kaynağı olmaya başladı. Örneğin İstanbul Kartal Belediyesi "Vatandaşlarımızın ihbarları doğrultusunda ekiplerimiz Kartal sokaklarında Rattata peşinde" mesajıyla yayınladığı fotoğraf ile resmi mobil uygulamasına dikkat çekerken, Sağlık Bakanlığı ise bir takipçisine verdiği cevapta Pokemon aramak için dahi olsa Güneş ışınlarının dik geldiği 11-16 saatleri arasında dışarı çıkmayın uyarısında bulundu.
İşi daha eğlenceli hale getirmek isteyen Eskişehir Tepebaşı Belediyesi, paylaştığı mesajla Pokemon Go hayranlarına özel etkinlik düzenleneceğini duyurdu. Daha önce Pokemon aramak için merkezlerine gelenlere ücretsiz çay ve su servisi yaptıklarını açıklayan Tepebaşı Gençlik Merkezi, bu kez Facebook üzerinde oluşturduğu etkinlikle tüm Pokemon hayranlarını 18 Temmuz Pazartesi günü 19 Mayıs Gençlik Merkezi'ne davet etti.
Saat 17:00'de düzenlenecek Pokemon Go etkinliğinde oyuncular tecrübelerini birbirleriyle paylaşabilecek ve GYM'leri ele geçirebilmek için ortaklık kurabilecekler. Üstelik organizasyon boyunca 2 adet Incense (Pokemonları çevrenize çeken özellik) açık bırakacak yetkililer merkezin hemen yanındaki PokeStop'a ise LureModule koyacaklar. Eğer siz de Eskişehir'deki etkinliğe katılmak isterseniz detayları hemen aşağıdaki bağlantıdan öğrenebilirsiniz.

https://www.facebook.com/events/521155004736308/ Yorum Yaz
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AndaCakan 3 yıl MustafaC53
MustafaC53
Ya arkadaş yuh size ne kadar da İSTEMEZÜKCÜ var bu sitede, Devlet Pokemon Go ile ilgili uyarı yapar İSTEMEZÜK.
Etkinlik yapar onada İSTEMEZÜK.
Muhalefetten başka bişey yaptığınız yok.

Sen yanlış gelmişsin kardeş etkinliği yapan chpli belediye olduğu için istemezükçüler akpliler
MustafaC53Ya arkadaş yuh size ne kadar da İSTEMEZÜKCÜ var bu sitede, Devlet Pokemon Go ile ilgili uyarı yapar İSTEMEZÜK.Etkinlik yapar o...
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1 Yanıt Yanıtla +26
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Sirkadyen 3 yıl Guest-EE6EF2C69
FaTaL21Tr
Bukalemun

BELEDİYE = PARTİ !!! Kartal/eskişehir kimde acaba ? hep siyaset / hep siyasi oyun-reklam. Belediye orginizasyon yapmış görünürde ! 4/5 Yaş çocuklar ile bale gösterisi yapıyor ama pankartlar ve zihniyet "Nükleer Santral 'e " hayır....

Madem eleştiriyorsun mantık çerçevesinde eleştir. Allah için 4-5 yaşındaki çocukların bale yapması ile nükleer santral arasında nasıl bir bağlantı kurdun ?

Saçmalamış gene boşver. Kronik akp hastalığı.
FaTaL21TrBukalemunBELEDİYE = PARTİ !!! Kartal/eskişehir kimde acaba ? hep siyaset / hep siyasi oyun-reklam. Beled...
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Yanıtla +19
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Firaristt 3 yıl
İyiymiş. Belediye var belediye var... Bizdekiler cumaya gidecek diye yolu kapatsınlar, gençlere insan muamelesi yapmasınlar...
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silversmith 3 yıl
Yeşillik, medeniyet (!) görmek isteyenlerin Eskişehir'e gitmesini tavsiye ederim! Benim gözümde ikinci İzmir Eskişehir'dir!
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hsenx 3 yıl
su ve çay servisi güzel olmuş yanına birde sandiviç eklense tamamdır
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huseyincarnege 3 yıl
biz niye oynuyamıyoz :)
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MustafaC53 3 yıl
Ya arkadaş yuh size ne kadar da İSTEMEZÜKCÜ var bu sitede, Devlet Pokemon Go ile ilgili uyarı yapar İSTEMEZÜK.
Etkinlik yapar onada İSTEMEZÜK.
Muhalefetten başka bişey yaptığınız yok.
1 Yanıt Yanıtla
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AndaCakan 3 yıl MustafaC53
MustafaC53
Ya arkadaş yuh size ne kadar da İSTEMEZÜKCÜ var bu sitede, Devlet Pokemon Go ile ilgili uyarı yapar İSTEMEZÜK.
Etkinlik yapar onada İSTEMEZÜK.
Muhalefetten başka bişey yaptığınız yok.

Sen yanlış gelmişsin kardeş etkinliği yapan chpli belediye olduğu için istemezükçüler akpliler
1 Yanıt Yanıtla +26
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Guest-1E7109D3E 3 yıl
Etkinliğe birşey demiyorum ama ulan bir kerede bişeyin bokunu çıkartmayın.
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eozenir 3 yıl
işte akıl seviyemizi gösteren bir etkinlik
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Bukalemun 3 yıl
BELEDİYE = PARTİ !!! Kartal/eskişehir kimde acaba ? hep siyaset / hep siyasi oyun-reklam. Belediye orginizasyon yapmış görünürde ! 4/5 Yaş çocuklar ile bale gösterisi yapıyor ama pankartlar ve zihniyet "Nükleer Santral 'e " hayır....
2 Yanıt Yanıtla
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Egehanß 3 yıl Bukalemun
Bukalemun

BELEDİYE = PARTİ !!! Kartal/eskişehir kimde acaba ? hep siyaset / hep siyasi oyun-reklam. Belediye orginizasyon yapmış görünürde ! 4/5 Yaş çocuklar ile bale gösterisi yapıyor ama pankartlar ve zihniyet "Nükleer Santral 'e " hayır....

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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