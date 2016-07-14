Eskişehir’den Pokemon Go oyuncularına özel etkinlik

Pokemon Go’nun ülkemize Temmuz ayının sonunda resmi olarak giriş yapacağı açıklansa da çeşitli yöntemlerle oyunu kurmayı başaranlar şimdiden büyük bir etkileşimin başlamasına neden oldular. Öyle ki neredeyse her köşe başında ya da sembol yapıların önünde elinde telefonla Pokemon peşinde koşan birilerini görebilmek mümkün. ’nun ülkemize Temmuz ayının sonunda resmi olarak giriş yapacağı açıklansa da çeşitli yöntemlerle oyunu kurmayı başaranlar şimdiden büyük bir etkileşimin başlamasına neden oldular. Öyle ki neredeyse her köşe başında ya da sembol yapıların önünde elinde telefonla Pokemon peşinde koşan birilerini görebilmek mümkün.

Diğer taraftan bireysel kullanıcıların yanı sıra ünlü marka ve bazı belediyelerin de dikkatini çeken Pokemon Go çılgınlığı ilginç paylaşımlara ilham kaynağı olmaya başladı. Örneğin İstanbul Kartal Belediyesi "Vatandaşlarımızın ihbarları doğrultusunda ekiplerimiz Kartal sokaklarında Rattata peşinde" mesajıyla yayınladığı fotoğraf ile resmi mobil uygulamasına dikkat çekerken, Sağlık Bakanlığı ise bir takipçisine verdiği cevapta Pokemon aramak için dahi olsa Güneş ışınlarının dik geldiği 11-16 saatleri arasında dışarı çıkmayın uyarısında bulundu.

İşi daha eğlenceli hale getirmek isteyen Eskişehir Tepebaşı Belediyesi, paylaştığı mesajla Pokemon Go hayranlarına özel etkinlik düzenleneceğini duyurdu. Daha önce Pokemon aramak için merkezlerine gelenlere ücretsiz çay ve su servisi yaptıklarını açıklayan Tepebaşı Gençlik Merkezi, bu kez Facebook üzerinde oluşturduğu etkinlikle tüm Pokemon hayranlarını 18 Temmuz Pazartesi günü 19 Mayıs Gençlik Merkezi'ne davet etti.

Saat 17:00'de düzenlenecek Pokemon Go etkinliğinde oyuncular tecrübelerini birbirleriyle paylaşabilecek ve GYM'leri ele geçirebilmek için ortaklık kurabilecekler. Üstelik organizasyon boyunca 2 adet Incense (Pokemonları çevrenize çeken özellik) açık bırakacak yetkililer merkezin hemen yanındaki PokeStop'a ise LureModule koyacaklar. Eğer siz de Eskişehir'deki etkinliğe katılmak isterseniz detayları hemen aşağıdaki bağlantıdan öğrenebilirsiniz.

https://www.facebook.com/events/521155004736308/