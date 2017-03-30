Domino’s Pizza, siparişleri robotla teslim edecek

İnsanların(en azından ürünün kullanıcıya ulaşırken) içinde bulunmadığı bir teslimat ağı oluşturmak isteyen Amazon, FedEx, UPS gibi taşımacılık faaliyetleri yürüten şirketlerin yaptığı testlerin yanı sıra dünyanın önde gelen pizza zinciri Domino’s Pizza da bu konuda ciddi çalışmalar yürütüyor. Geçtiğimiz kasım ayında Yeni Zelanda’da bir çiftin siparişini drone’la teslim ederek alanında bir ilki gerçekleştiren şirket şimdi de kargo robotlarını Almanya ve Hollanda’daki müşterilerinin hizmetine sunuyor.

Geçtiğimiz hafta Silikon Vadisi’nde ilk işine başlayan ve gıda servis ağı DoorDash tarafından kullanılan Starship Technologies’a ait kargo robotları, Domino’s Pizza’nın yeni teslimat görevlileri olacak. Tıpkı şirketin drone çalışmaları gibi robotla yapılan sipariş teslimatları da şirketin robotik çalışmalara ayrılan Domino’s Robotik Bölümü tarafından yürütülecek. Konuyla ilgili açıklama yapan şirket sözcüsü, siparişleri mümkün olan en hızlı sürede müşterilere ulaştırmak için farklı teknolojileri bir araya getirdiklerini söylerken Domino’s Pizza CEO’su Don Meij şirketin aynı şekilde drone filosuna da katkıda bulunması gerektiğini aksi takdirde şirketin gelecek 5-10 yıl içinde planladığı büyümeye karşılık yeterli teslimat görevlisi bulamayacağını dile getirdi.

Şu an için sadece Almanya ve Hollanda’daki bazı belirli şubelerde kullanılacak olan robotlar yaklaşık 0 kg taşıma kapasitesine sahip. Bu kapasite, robotun 8 pizza ya da daha az sayıda pizza ile birlikte içecek, tatlı gibi yan ürünleri de taşıması için yeterli olacak. Robotlar şubelere en fazla 1.5 kilometre uzaklıktaki müşterilere hizmet verirken yiyeceklerin güvenliği için kargoyu sadece müşteriler, cep telefonuna gönderilen şifre ile açabilecek. Domino’s Pizza’nın uygulamayı bir süre test edip beğenmesi halinde diğer Avrupa şehirlerinde de kullanıma sunması bekleniyor.

https://www.engadget.com/2017/03/30/domino-pizza-delivery-drone-germany-netherlands/