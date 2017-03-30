Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

Domino’s Pizza, siparişleri robotla teslim edecek

Daha önce dünyada ilk kez drone ile pizza teslimatı gerçekleştiren Domino’s Pizza; Almanya ve Hollanda’daki müşterilerinin siparişlerini kargo robotlarıyla teslim edecek.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
3,4b
1
22
Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

 

İnsanların(en azından ürünün kullanıcıya ulaşırken)  içinde bulunmadığı bir teslimat ağı oluşturmak isteyen Amazon, FedEx, UPS gibi taşımacılık faaliyetleri yürüten şirketlerin yaptığı testlerin yanı sıra dünyanın önde gelen pizza zinciri Domino’s Pizza da bu konuda ciddi çalışmalar yürütüyor. Geçtiğimiz kasım ayında Yeni Zelanda’da bir çiftin siparişini drone’la teslim ederek alanında bir ilki gerçekleştiren şirket şimdi de kargo robotlarını Almanya ve Hollanda’daki müşterilerinin hizmetine sunuyor.

Geçtiğimiz hafta Silikon Vadisi’nde ilk işine başlayan ve gıda servis ağı DoorDash tarafından kullanılan Starship Technologies’a ait kargo robotları, Domino’s Pizza’nın yeni teslimat görevlileri olacak. Tıpkı şirketin drone çalışmaları gibi robotla yapılan sipariş teslimatları da şirketin robotik çalışmalara ayrılan Domino’s Robotik Bölümü tarafından yürütülecek. Konuyla ilgili açıklama yapan şirket sözcüsü, siparişleri mümkün olan en hızlı sürede müşterilere ulaştırmak için farklı teknolojileri bir araya getirdiklerini söylerken Domino’s Pizza CEO’su  Don Meij şirketin aynı şekilde drone filosuna da katkıda bulunması gerektiğini aksi takdirde şirketin gelecek 5-10 yıl içinde planladığı büyümeye karşılık yeterli teslimat görevlisi bulamayacağını dile getirdi.

Şu an için sadece Almanya ve Hollanda’daki bazı belirli şubelerde kullanılacak olan robotlar yaklaşık 0 kg taşıma kapasitesine sahip. Bu kapasite, robotun 8 pizza ya da daha az sayıda pizza ile birlikte içecek, tatlı gibi yan ürünleri de taşıması için yeterli olacak. Robotlar şubelere en fazla 1.5 kilometre uzaklıktaki müşterilere hizmet verirken yiyeceklerin güvenliği için kargoyu sadece müşteriler, cep telefonuna gönderilen şifre ile açabilecek. Domino’s Pizza’nın uygulamayı bir süre test edip beğenmesi halinde diğer Avrupa şehirlerinde de kullanıma sunması bekleniyor.


https://www.engadget.com/2017/03/30/domino-pizza-delivery-drone-germany-netherlands/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
basartenk 2 yıl en beğenilen
K1NGP1N


nokta_28

Bizim memlekette olsa kesin bunları çalarlar. Çaldıktan sonra hurdaya satarız derler:)

Her robotlar ile ilgili bu tarz haberlerin altında "Bizde olsa çalınır." yorumlarından sıkıldık artık. Daha kaliteli yorumlar yapmak çok mu zor anlamıyorum.

Çünkü çalıyorlar. Yalan mı? Adamlar logar kapaklarını, menfez demirlerini çalıyorlar. Geçenlerde birtanesi izmit'te hızlı tren hattından bakır kablo çalmaya çalışırken, kızartma olup gebermiş. Ülkemizin gerçeği bu. Çalmayı seviyoruz!
K1NGP1Nnokta_28Bizim memlekette olsa kesin bunları çalarlar. Çaldıktan sonra hurdaya satarız derler:)...
Devamını Gör
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tmk20 2 yıl
motosiklet ehliyetli işsiz vatandaş ne yapsın daş mı yesin
2 Yanıt Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Barthemana 2 yıl nokta_28
nokta_28
Bizim memlekette olsa kesin bunları çalarlar. Çaldıktan sonra hurdaya satarız derler:)

Her robotlar ile ilgili bu tarz haberlerin altında "Bizde olsa çalınır." yorumlarından sıkıldık artık. Daha kaliteli yorumlar yapmak çok mu zor anlamıyorum.
nokta_28Bizim memlekette olsa kesin bunları çalarlar. Çaldıktan sonra hurdaya satarız derler:)Her robotlar ile ilgili bu tarz ...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Samed Bey 2 yıl
Hahaha, Türkiye sandım değilmiş, burada olursa şirket oldukça zarara uğrar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tobepeople 2 yıl
Merak etmeyin orada Milyonlarca Türk gardaşımız var pizzayı yer cihazı da söküp icabına bakarlar :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 2 yıl
Her şey robotlara dönüyor insanlar işsiz kalacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
shalashaska 2 yıl
Ketcap-mayonez yine yok :(
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Xan'ela 2 yıl
Tavuk-hindi etinden üretilen sucuk/salam/sosisli pizzaları 40 liradan satan firma
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
emir kustirika 2 yıl
bunlara şeyle güzel vergi geçirmesini bekliyorum T.C. nin durun bakalım ulan ben ehliyete dünya para verecem elin robotu bedavaya ortalıklarda fink atacak yokyaaaaa
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
black.mirror 2 yıl
Bu robotu Türkiye'de çalarlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
axaxa 2 yıl
Paragöz firmalar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kerim5100 2 yıl
Domino's pizza ne ya bildiğin plastik :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 2 yıl
bu sistem ilerlerse
ileride işsiz ve aç kalan insanların
neler yapabileceklerini
herkes TV kanallarında 3. şahıs haberi olarak değilde
1. şahıs olarak bizzat yaşayacak !!!
bu sadece bir sebep sonuç ilkesi ;
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3413 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
robot teknolojileri, robot ve
6 etiket daha starship technologies domino's domino's pizza Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji Furkan Babur
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Samsung Galaxy S8 için en ilginç aksesuar 2 yıl Daha güçlü bir Mercedes-AMG C63 R modeli yolda olabilir 2 yıl Intel Optane kısmen de olsa masaüstüne geliyor 2 yıl Renault modelleri Asya'da Mitsubishi markasıyla satılabilir 2 yıl Mercedes-Benz elektrikli otomobil üretimini hızlandırıyor 2 yıl Birleşik Arap Emirlikleri yenilenebilir enerjiyle 182 milyar dolar tasarruf etmeyi bekliyor 2 yıl Kaby Lake tabanlı Intel Xeon E3-1200 v6 serisi duyuruldu 2 yıl War for the Planet of the Apes'in yeni fragmanı yayınlandı 2 yıl HP Omen 17 incelemesi "GTX1070 ve G-Sync panel" 2 yıl SpaceX'in tarih yazacağı anları buradan canlı izleyin (Görev başarıyla tamamlandı) 2 yıl Game of Thrones'un 7.sezonundan ilk fragman yayınlandı 2 yıl HTC Vive eğitim sektörüne de damgasını vuracak 2 yıl Galaxy S8'le iki kablosuz kulaklık seti aynı anda kullanılabilecek 2 yıl Yeni Nissan Leaf ilk defa görüntülendi 2 yıl Skoda'dan ilk elektrikli araç hamlesi: Vision E Concept 2 yıl Hyundai’den elektrikli otomobil atağı 2 yıl Xiaomi'den Hindistan çıkarması: 20.000 Hindistanlıya iş imkanı sunacak 2 yıl Ulaştırma Bakanı’ndan "ucuz internet" müjdesi! 2 yıl TÜMOSAN, kendi geliştirdiği iki dizel motoru duyurdu 2 yıl BTK Başkanı Sayan: Booking.com'u biz engellemedik, kendileri erişime kapattı 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Domino’s Pizza, siparişleri robotla teslim edecek Sonraki Samsung'un online alışveriş sitesi Türkiye’de kullanıma sunuldu 2 yıl Tesla çalışanı ırkçı muamele gördüğü gerekçesiyle şirkete dava açtı 2 yıl İnsanları işinden eden robotlar, ücretleri de düşürüyor 2 yıl Android 8.0 ile gelen 20 yenilik - Bölüm 3 2 yıl AMD Radeon RX 570 ekran kartı sızdırıldı 2 yıl ABD Temsilciler Meclisi de internet verilerinin satılmasını onayladı 2 yıl Samsung Galaxy S8 ve S8+ inceleme [Canlı Soru-Cevap ve iPhone 7 Plus Karşılaştırmalı] 2 yıl HTC U yeni amiral gemisi olabilir 2 yıl SpaceX yarın tarihi bir ilke imza atıyor: İlk kez bir roket tekrar fırlatılacak 2 yıl Samsung Galaxy S8'in sahip olduğu 6 yeni özellik 2 yıl Samsung DeX aksesuarı detaylandı 2 yıl Samsung Galaxy S8 Plus ön inceleme 2 yıl Samsung Türkiye’de Ar-Ge merkezi açacak 2 yıl Samsung Galaxy S8 ve S8+ modellerinin Türkiye fiyatları belli oldu 2 yıl Samsung Galaxy S8 serisi karşınızda: Her şey yeniden başlıyor 2 yıl ABD Ticaret Bakanlığı, ZTE’yi kara listeden çıkarıyor 2 yıl Booking.com’un Türkiye faaliyetleri mahkeme kararıyla durduruldu! 2 yıl Çinli Tencent, Tesla’nın yüzde 5’ini satın aldı 2 yıl Türkiye'nin tamamen elektrikli ilk otobüs filosu İzmir'de hizmete giriyor 2 yıl Sıfır otomobillere kur zammı geliyor: Fiyatlarda ciddi artış yaşanacak Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Dishonored 2 Türkçe Yama v0.01 Yayınlandı
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim