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Donald Trump, Uluslararası Uzay İstasyonu'nu özelleştirmeyi planlıyor

Washington Post gazetesinin ulaştığı NASA dokümanlarına göre Trump yönetimi, 2024 yılından sonra Uluslararası Uzay İstasyonu'nun özel şirketler tarafından işletilmesini planlıyor.
1 yıl
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Uzay
Furkan Babur
Yazar
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Donald Trump, Uluslararası Uzay İstasyonu'nu özelleştirmeyi planlıyor
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Özel şirketlerin giderek önemli adımlar atmaya başladığı uzay arenasında Beyaz Saray yönetimi ilginç bir karar alma arefesinde olabilir. Washington Post gazetesinin ulaştığı NASA belgelerine dayandırılan iddialara göre Donald Trump, Uluslararası Uzay İstasyonu(ISS)'na yönelik federal finansal desteği durdurmayı planlıyor. Bununla birlikte yörüngedeki laboratuvarı tamamen terk etmek istemeyen Trump yönetimi, 2024 yılından sonra istasyonun finansmanını durdurup ticari amaçlı kullanıma sunmak üzere, özel şirketlerin istasyonun işletmesi devralmasıyla sonuçlanacak bir geçiş sürecinin hazırlığını yapıyor.


Ticari kullanım için hazırlanacak 

Yaklaşık 20 yıldır alçak Dünya yörüngesinde çok sayıda bilim insanına hizmet sunan ISS'nin kurulması ve işletilmesi için ABD hükümeti bugüne kadar 100 milyar dolar civarında harcama yapmış durumda. ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi(NASA), Rusya Federal Uzay Ajansı, Japonya Uzay Araştırma Ajansı, Avrupa Uzay Ajansı ve Kanada Uzay Ajansı'nın iş birliğinde kurulan ve işletilen istasyon için ABD hükümetinin 2019 mali yılında kullanılmak üzere 150 milyon dolarlık bütçe talebinde bulunacağı düşünülüyor. 2019 yılında itibaren ISS için ayrılan bütçenin ilerleyen yıllarda ISS'nin işletmesi devralacak ticari kurumların ''ihtiyaç duyacağı ticari nesnelerin ve ISS'nin yeteneklerinin geliştirilmesi'' amacıyla harcanacağı da söz konusu NASA belgelerinde yer alıyor.


Washington Post'un ulaştığı belgelerde sürecin nasıl işleyeceği ile ilgili ise detaylara yer verilmemiş. Tabi bu noktada ilk olarak ABD hükümeti ISS'nin özelleştirilmesini istese dahi ISS üzerinde söz hakkı olan diğer ülkelerin bu karara nasıl tepki vereceği büyük önem taşıyor. Öte yandan diğer ülkelerin onay vermesi durumunda bile ABD yönetiminin içinde ciddi ayrılıklar bulunuyor. Senatörlerin bir kısmı ISS ve NASA'ya ayrılan bütçeyi şiddetle eleştirip bu yatırımların ''israf'' olduğunu düşünürken karşı görüşteki senatörler ise bilimsel araştırmaların sürdürülmesi için ISS'nin federal düzeyde fonlanması gerektiğini belirtiyor.


ISS'nin özelleştirilmesiyle ilgili kafaları kurcalayan ikinci sorun ise özel şirketlerin ISS'yi ne tür faaliyetler için kullanacağının belirsiz olması. Bugüne kadar insanlığın ortak bilgi birikimine katkı sağlamak adına kullanılan ISS, ticari şirketler tarafından işletildiğinde istasyonda yapılan bilimsel çalışmalar son bulabilir. Dahası ISS sadece şirketlerin gelir elde etmek amacıyla işleteceği bir istasyona dönüşebilir. Bu durumun önüne geçmek için ABD yönetiminin; şirketlerle görüşerek ISS üzerinde gerçekleştirmek istedikleri çalışmaları inceleyeceği ve sonrasında da şirketleri denetleyebileceği belirtiliyor.


Anlaşmalar çerçevesinde mümkün görünmüyor  

Şu an için sadece Washington Post tarafından ortaya atılmış olan bu iddialar Beyaz Saray ya da NASA tarafından doğrulanmış değil ancak Trump yönetiminin uzay araştırmalarına ayrılan yüksek bütçelere sıcak bakmadığı biliniyor. Bununla birlikte Uzay Endüstrileri Birliği Başkan Yardımcısı Frank Slazer'in de belirttiği gibi ABD'nin dahil olduğu anlaşmalar ISS'nin, ABD hükümetinin katılımı ile uluslararası iş birliği çerçevesinde işletilmesini zorunlu kılıyor. Bu da ISS'nin ticari bir istasyon haline gelmesinin mevcut anlaşmalar çerçevesinde mümkün olmadığını gösteriyor. 


https://www.engadget.com/2018/02/11/trump-administration-hopes-to-privatize-iss/ Yorum Yaz
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fuckulteli 1 yıl en beğenilen
Uzay istasyonuyla dünyaya gücünü gösteremiyor. Asya'ya Afrika'ya istasyon(üs) kurmanın karşılığı abd için daha fazla.
Uzaya para harcayıp kimsenin olmadığı uzayda üstünlük kurmaktansa, silaha para harcayıp dünyada üstün olmak niyetindeler.
Uzay istasyonuyla dünyaya gücünü gösteremiyor. Asya'ya Afrika'ya istasyon(üs) kurmanın karşılığı abd için daha fazla.Uzaya para harcayıp kimsenin olmadığı...
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hanımneder 1 yıl
PKK’ya 550 Melyon dolar, Uzay’a 150

Aptal Trump, salak Trump, eşek Trump. Saçlardan beyin oksijen alamıyor mu ne?
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koyunsavar 1 yıl
Pyd ye versin
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serci244 1 yıl
o zamana kadar elon musk daha da güçlenip ıss in kontrolünü alıcak ve bir sürü dertten kurtulmuş olucaklar.
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koyunsavar 1 yıl
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fuckulteli 1 yıl en beğenilen
Uzay istasyonuyla dünyaya gücünü gösteremiyor. Asya'ya Afrika'ya istasyon(üs) kurmanın karşılığı abd için daha fazla.
Uzaya para harcayıp kimsenin olmadığı uzayda üstünlük kurmaktansa, silaha para harcayıp dünyada üstün olmak niyetindeler.
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hanımneder 1 yıl
PKK’ya 550 Melyon dolar, Uzay’a 150

Aptal Trump, salak Trump, eşek Trump. Saçlardan beyin oksijen alamıyor mu ne?
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darkaura 1 yıl
cokda haksiz bir karar degil aslinda. iss nasanin dar butcesinin buyuk kismini yiyor. iss maliyetleri yuzunden derin uzay arastirmalarina butce kalmiyor. kendi acimdan europanin, encaladusun buzlar altindaki okyanuslarinin, titanin metal denizlerinin arastirilmasi, metan denizinde yuzebilcek denizaltilarin gonderilmesi daha heyecan verici. trump in bilimi yada insanligin bilgi haznesine katki sagliyacak arastirmalari umursadigi tabiyki yok, derin uzay arastirmalarini ulkesinin prestiji icin istiyor. daha otesini gorebilcek bir derinlige sahip degil.
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