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DonanımHaber, Boğaziçi Bilişim Ödülleri'ne aday gösterildi

Boğaziçi Üniversitesi Bilişim Kulübü, teknoloji alanında yılın en iyilerini seçiyor. DonanımHaber.com da yılın en iyi teknoloji haber sitesi olarak aday gösterildi. Oy kullanmak için yapmanız gerekenl
3 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Boğaziçi Üniversitesi Bilişim Ödülleri bu yıl 24 Aralık’ta sahiplerini bulacak. En iyi arama motorundan, yılın akıllı telefonuna, teknolojiyi en iyi kullanan bankadan yılın en iyi YouTube kanalına kadar 20 farklı kategoride ödüller sahipleri ile buluşacak.

DonanımHaber de “Yılın En İyi Teknohaber Sitesi” kategorisinde aday gösterildi. Geçtiğimiz yıl ve önceki yıllarda DonanımHaber.com olarak kazandığımız bu ödülü bu yıl da sizlerin desteği ile kazanacağımı umut ediyoruz.

Oylamaya tüm kullanıcılar Facebook ve Twitter hesapları ile giriş yaparak katılabiliyor. http://bogazicibilisimodulleri.com/ adresinde başlayan oylamayı saniyeler içinde tamamlayabiliyorsunuz. 12 gün içerisinde sonlanacak olan ve halk oyları ile jüri oylarının toplamına göre belirlenecek olan yarışmada ödüller 24 Aralık’ta sahipleri ile buluşacak.

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celo68 3 yıl en beğenilen
Yanlış olmuş. Yılın en çok çöken teknohaber sitesi olmalıydı.
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Okisht 3 yıl
smart1978
Simdi bu oylama Bogazici Ogrencilerinden gelmis olmayacak ...

Merhaba, oylama sadece Boğaziçi öğrencileri tarafından yapılmıyor zaten, sanal ortamda tüm internet kullanıcıları oylamaya katılabiliyor. Aday olan diğer platformlarda adaylıklarını bir şekilde göstererek kararı kullanıcılara bırakıyor. Donanımhaber'e oy kullanmak kişinin elinde zaten. Oy verenlere teşekkürler, vermeyenlerin canı sağolsun umarım bir gün onların gözünde de en iyi teknoloji sitesi oluruz :)
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Das Boot 3 yıl
Gençler geçen yılın ödüllerine bakın sitenin alt tarafında ve ne kadar lakayıt ödüller verildiğini görürsünüz. Oy bile vermedim. Geçiniz.
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ø 3 yıl
Akşam eve varayımda haberi okuyayım.
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EddyCue 3 yıl
Koskoca dh oy dileniyor.
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mustiki212 3 yıl
Ahh bide bize sorsalar...
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selmand 3 yıl
EN ÇOK ÇÖKENHABER DALINDA BİRİNCİ
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kadirirdem 3 yıl
Kullandım ama dh ye vermedim doğrusu...
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casperfriendly 3 yıl
He he :))) 2013 mü :))
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awolfinsky 3 yıl
Vermiyorum ula ! İlk önce şu çökmeleri halledin sonra ödül alın.Para kasayla ama hizmet sıfır.Şimdi ödülü de alırsanız citizen hepten çökertir siteyi.
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fatsa52 3 yıl
Ödülde dh gibi çökmüş
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alemburda34 3 yıl
Simdiden hayirli olsun garanti odul sizde :)
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