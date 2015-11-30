DonanımHaber, Boğaziçi Bilişim Ödülleri'ne aday gösterildi

Haber Müdürü
Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Boğaziçi Üniversitesi Bilişim Ödülleri bu yıl 24 Aralık’ta sahiplerini bulacak. En iyi arama motorundan, yılın akıllı telefonuna, teknolojiyi en iyi kullanan bankadan yılın en iyi YouTube kanalına kadar 20 farklı kategoride ödüller sahipleri ile buluşacak.
DonanımHaber de “Yılın En İyi Teknohaber Sitesi” kategorisinde aday gösterildi. Geçtiğimiz yıl ve önceki yıllarda DonanımHaber.com olarak kazandığımız bu ödülü bu yıl da sizlerin desteği ile kazanacağımı umut ediyoruz.
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DonanımHaber de “Yılın En İyi Teknohaber Sitesi” kategorisinde aday gösterildi. Geçtiğimiz yıl ve önceki yıllarda DonanımHaber.com olarak kazandığımız bu ödülü bu yıl da sizlerin desteği ile kazanacağımı umut ediyoruz.
Oylamaya tüm kullanıcılar Facebook ve Twitter hesapları ile giriş yaparak katılabiliyor. http://bogazicibilisimodulleri.com/ adresinde başlayan oylamayı saniyeler içinde tamamlayabiliyorsunuz. 12 gün içerisinde sonlanacak olan ve halk oyları ile jüri oylarının toplamına göre belirlenecek olan yarışmada ödüller 24 Aralık’ta sahipleri ile buluşacak.
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Merhaba, oylama sadece Boğaziçi öğrencileri tarafından yapılmıyor zaten, sanal ortamda tüm internet kullanıcıları oylamaya katılabiliyor. Aday olan diğer platformlarda adaylıklarını bir şekilde göstererek kararı kullanıcılara bırakıyor. Donanımhaber'e oy kullanmak kişinin elinde zaten. Oy verenlere teşekkürler, vermeyenlerin canı sağolsun umarım bir gün onların gözünde de en iyi teknoloji sitesi oluruz :)
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