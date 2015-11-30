DonanımHaber, Boğaziçi Bilişim Ödülleri'ne aday gösterildi

Oylamaya tüm kullanıcılar Facebook ve Twitter hesapları ile giriş yaparak katılabiliyor. http://bogazicibilisimodulleri.com/ adresinde başlayan oylamayı saniyeler içinde tamamlayabiliyorsunuz. 12 gün içerisinde sonlanacak olan ve halk oyları ile jüri oylarının toplamına göre belirlenecek olan yarışmada ödüller 24 Aralık’ta sahipleri ile buluşacak.

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Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Boğaziçi Üniversitesi Bilişim Ödülleri bu yıl 24 Aralık’ta sahiplerini bulacak. En iyi arama motorundan, yılın akıllı telefonuna, teknolojiyi en iyi kullanan bankadan yılın en iyi YouTube kanalına kadar 20 farklı kategoride ödüller sahipleri ile buluşacak.DonanımHaber de “Yılın En İyi Teknohaber Sitesi” kategorisinde aday gösterildi. Geçtiğimiz yıl ve önceki yıllarda DonanımHaber.com olarak kazandığımız bu ödülü bu yıl da sizlerin desteği ile kazanacağımı umut ediyoruz.