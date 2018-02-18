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DonanımHaber Forum'da Ocak ayının popüler otomobil markaları ve modelleri

DonanımHaber Forum'un Ocak ayında en çok konuşulan otomobil markalarını ve modellerini bir araya getirdik. Forumun en çok konuşulan otomobili VW Golf, en çok konuşulan markası BMW oldu.
1 yıl
2,7b
1
10
Otomobil Teknolojileri
Yusuf Akbaş
Yazar
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DonanımHaber Forum'da Ocak ayının popüler otomobil markaları ve modelleri
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DonanımHaber Forum'un popüler forum kategorileri arasında otomobil forumları önemli paya sahip. Kullanıcılar otomobil tavsiyeleri için forum kullanıcılarına danışıyor, deneyimledikleri otomobiller ile ilgili detaylı yorumlarını belirtiyor ve güncel otomobil haberlerini değerlendiriyor. Zaman zaman da yaşadıkları bir sorun hakkında seslerini forum üzerinden üretici firmalara duyuruyor.

Geçtiğimiz haftalarda DonanımHaber Forum’da Ocak ayının popüler telefon modellerini listelemiştik. Bu defa Ocak ayının en çok konuşulan otomobil modelleri ve markalarını bir araya getirdik.

Hesaplamalar yapılırken otomobil marka ve modellerinin farklı yazılış kombinasyonları (VW, Aegea, Egea vs.) dikkate alınmış ve forumdaki tüm paylaşımlar sorguya dâhil edilmiştir. Telefonların ana konularındaki ve isminin başlıkta geçtiği konulardaki tüm mesajlar ilgili marka ve modelin mesaj sayısına dâhildir.

Forumun Ocak ayında en çok konuşulan otomobil markası 3072 mesaj ile BMW oldu. Lüks otomobil üreticileri BMW ve Mercedes, yüksek fiyatlarına rağmen forumun çok konuşulan 5 otomobil markasından biri olmayı başardı. Listede ilk 10’a giremeyen elektrikli otomobil üreticisi Tesla için 872 mesaj atıldı.

Forumun en çok konuşulan otomobili Volkswagen Golf oldu. İlk 10’da 4 adet Volkswagen grubu otomobili yer aldı.


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a_y_k_u_t 1 yıl en beğenilen
En çok konuşulan olması bir başarı anlamı ifade etmiyor. Volkswagen genellikle laf sokmak için kullanılıyor :D
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emirhanardgn 1 yıl
Çok saçma bi konu olmuş bence. Bir sürü troll üye var. Forumda konu kirliliğinden üstadlar bile doğru düzgün girmiyo artık. Ve siz sevgili(!) yönetim bu kirlilikle ilgili haber yapıyosunuz. Yazık.
Çok saçma bi konu olmuş bence. Bir sürü troll üye var. Forumda konu kirliliğinden üstadlar bile doğru düzgün girmiyo artık. Ve siz sevgili(!) yönetim bu kirlil...
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TheCaliph_ 1 yıl
VW gucu iste her yerde ilk siralarda
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icemy 1 yıl
Marka olarak 3. sırada olan Peugeot un ilk 10 da modelinin olmaması ilginç
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zolzauza 1 yıl
Dieselgate forever :)) (bizim millet akıllanmaz)

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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a_y_k_u_t 1 yıl en beğenilen
En çok konuşulan olması bir başarı anlamı ifade etmiyor. Volkswagen genellikle laf sokmak için kullanılıyor :D
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Kragen 1 yıl
Honda diye beklerdim her gün farklı konu açılıyor malum.
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haberelectro 1 yıl
Neyse arada bmw cilerde sevinsin
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javaprof 1 yıl
anime dizi film içinde yapın.
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theJuDGe_41 1 yıl javaprof
javaprof

anime dizi film içinde yapın.

Bir sonraki paylaşımımız dizi film olacak. Animeyi düşünmemiştim. Anime de eklenebilir
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emirhanardgn 1 yıl
Çok saçma bi konu olmuş bence. Bir sürü troll üye var. Forumda konu kirliliğinden üstadlar bile doğru düzgün girmiyo artık. Ve siz sevgili(!) yönetim bu kirlilikle ilgili haber yapıyosunuz. Yazık.
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Exterminio 1 yıl
Kısacası forumumuz yanlamak istemiş, BMW bakmış. Sonra aile devreye girmiş ve Golf bakmaya başlamışlar
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