DonanımHaber Forum'da Ocak ayının popüler otomobil markaları ve modelleri

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DonanımHaber Forum'un popüler forum kategorileri arasında otomobil forumları önemli paya sahip. Kullanıcılar otomobil tavsiyeleri için forum kullanıcılarına danışıyor, deneyimledikleri otomobiller ile ilgili detaylı yorumlarını belirtiyor ve güncel otomobil haberlerini değerlendiriyor. Zaman zaman da yaşadıkları bir sorun hakkında seslerini forum üzerinden üretici firmalara duyuruyor.

Geçtiğimiz haftalarda DonanımHaber Forum’da Ocak ayının popüler telefon modellerini listelemiştik. Bu defa Ocak ayının en çok konuşulan otomobil modelleri ve markalarını bir araya getirdik.

Hesaplamalar yapılırken otomobil marka ve modellerinin farklı yazılış kombinasyonları (VW, Aegea, Egea vs.) dikkate alınmış ve forumdaki tüm paylaşımlar sorguya dâhil edilmiştir. Telefonların ana konularındaki ve isminin başlıkta geçtiği konulardaki tüm mesajlar ilgili marka ve modelin mesaj sayısına dâhildir.

Forumun Ocak ayında en çok konuşulan otomobil markası 3072 mesaj ile BMW oldu. Lüks otomobil üreticileri BMW ve Mercedes, yüksek fiyatlarına rağmen forumun çok konuşulan 5 otomobil markasından biri olmayı başardı. Listede ilk 10’a giremeyen elektrikli otomobil üreticisi Tesla için 872 mesaj atıldı.

Forumun en çok konuşulan otomobili Volkswagen Golf oldu. İlk 10’da 4 adet Volkswagen grubu otomobili yer aldı.