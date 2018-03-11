DonanımHaber Forum'da Şubat ayının popüler telefon modelleri ve markaları

DonanmHaber Forum'un akıllı telefon forumları bir hayli hareketli. Forum aracılığıyla kullanıcılar akıllı telefon satın almak isteyenlere tavsiyelerde bulunuyor, yaşadıkları sorunları üretici firmalara duyuruyor ve yerel telefon üreticilerinin yeni cihazlarının özelliklerini belirlemesinde yardımcı oluyor.

Forumda Şubat ayında en çok konuşulan telefon modellerini ve markalarını sizler için derledik.

Hesaplamalar yapılırken akıllı telefonların muhtemel tüm yazılış kombinasyonları (Galaxy Note 8, Note 8 vs.) dikkate alınmış ve forumdaki tüm paylaşımlar sorguya dahil edilmiştir. Telefonların ana konularındaki ve isminin başlıkta geçtiği konulardaki tüm mesajlar telefon modelinin mesaj sayısına dahildir. Önümüzdeki günlerde Şubat ayının popüler otomobil marka/modellerini ve TV/dizi programlarını paylaşacağız.

Şubat ayının en çok konuşulan telefon modelleri

Şubat ayının en çok konuşulan telefon markaları