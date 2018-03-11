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DonanımHaber Forum'da Şubat ayının popüler telefon modelleri ve markaları

DonanımHaber Forum'un Şubat ayında en çok konuşulan akıllı telefon markalarını ve modellerini sizin için bir araya getirdik. En çok konuşulan telefon modeli Samsung ve Apple üretimi bir telefon değil.
1 yıl
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Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
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DonanımHaber Forum'da Şubat ayının popüler telefon modelleri ve markaları
DonanmHaber Forum'un akıllı telefon forumları bir hayli hareketli. Forum aracılığıyla kullanıcılar akıllı telefon satın almak isteyenlere tavsiyelerde bulunuyor, yaşadıkları sorunları üretici firmalara duyuruyor ve yerel telefon üreticilerinin yeni cihazlarının özelliklerini belirlemesinde yardımcı oluyor.
Forumda Şubat ayında en çok konuşulan telefon modellerini ve markalarını sizler için derledik.
Hesaplamalar yapılırken akıllı telefonların muhtemel tüm yazılış kombinasyonları (Galaxy Note 8, Note 8 vs.) dikkate alınmış ve forumdaki tüm paylaşımlar sorguya dahil edilmiştir. Telefonların ana konularındaki ve isminin başlıkta geçtiği konulardaki tüm mesajlar telefon modelinin mesaj sayısına dahildir. Önümüzdeki günlerde Şubat ayının popüler otomobil marka/modellerini ve TV/dizi programlarını paylaşacağız. 

Şubat ayının en çok konuşulan telefon modelleri

Şubat ayının en çok konuşulan telefon markaları


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jimhendrix 1 yıl en beğenilen
Ağla ekrem71
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intel7mix 1 yıl napolyon94
İnşallah gelmez. Gelirse o fiyatlar en az 100-200 tl artıcaktır. Xiaomi en önemli avantajı fiyatları yoksa tercih sebebi olmazdı
1 Yanıt Yanıtla +7
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Whippoorwill 1 yıl
GM5 Plus konusunun neden revaçta olduğu malum.
1 Yanıt Yanıtla +4
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Technotronic 1 yıl
Sony marka olarak ortalarda ama model olarak listede yok
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zayim334 1 yıl
Mi 6 diyorum başka söze gerek yok.
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intel7mix 1 yıl
Millette para var. Baksanıza cihazların çoğu 3 bin ve üstü. Çoğunlukta amiral gemisi kıvamında. Fiyattan herkes şikayetçi ama halen alan varsa o kadarda fiyatlar kafaya takılmıyor.
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Tensi 1 yıl
GM yetkilileri reklamin kotusu olmazmis sozunu yanlis anlamislar. :P
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Whippoorwill 1 yıl nightsoldier
İnsanları kandırırsan sonucuna katlanırsın.
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obsesoz 1 yıl
uygulamada tam gözükmüyor
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napolyon94 1 yıl
Xaomi yardiriyor. Turkiye ye resmi olarak gelse keske.
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intel7mix 1 yıl napolyon94
İnşallah gelmez. Gelirse o fiyatlar en az 100-200 tl artıcaktır. Xiaomi en önemli avantajı fiyatları yoksa tercih sebebi olmazdı
1 Yanıt Yanıtla +7
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dr20mouse 1 yıl
Ben kendi S7 konuma mesaj atmıyorum ben mesaj atsaydım S7 ve S7 Edge en çok konuşulan telefon modeli olurdu muhtemelen.
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Whippoorwill 1 yıl
GM5 Plus konusunun neden revaçta olduğu malum.
1 Yanıt Yanıtla +4
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nightsoldier 1 yıl Whippoorwill
Whippoorwill
GM5 Plus konusunun neden revaçta olduğu malum.


Millet gmyi cihazlari hakkinda ddgil, verileb güncelleme sözünün tutulmamasi icin elestriyor.
Gm ceosunun kulaklari cok cinliyor bu aralar
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jimhendrix 1 yıl en beğenilen
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