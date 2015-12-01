DonanımHaber Kasım 2015 teknoloji gündemi "videolar"

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Çıkış günü 12 Milyon adet kopya satarak bir rekor kıran Fallout 4'ü daha iyi anlayabilmek adına serinin başlangıcına gidiyor ve sizleri büyülü bir nostalji turuna çıkartıyoruz.

Apple'ın yeni tableti iPad Pro, büyük boyutları, kalemi, klavyesi ve hızıyla ilgiyi üzerine çekmeyi başardı. Bu videomuzda tableti kutusundan çıkartıyor, fiziksel özelliklerine yakından bakıyoruz.

Vestel yeni akıllı telefon ailesi Venus V3'ü duyurdu. Biz de bu videomuzda Venus V3 ailesinin 5570 kodunu taşıyan en dolu versiyonunu inceledik. Telefona ait tüm detaylar, merak edilen yönler ve yorumlarımız videoda.

LG ve Google'ın yeni akıllı telefonu modeli Nexus 5X'i tüm detaylarıyla mercek altına aldık ve enine boyuna inceledik. Tasarım, yazılım, donanım, kamera, pil performans, oyun yetenekleri ve dahası inceleme videomuzda.

Beşiktaş JK Başkanı Fikret Orman ile Vodafone Arena'nın teknolojik alt yapısını, Passolig'i, Fulbolda şiddet olaylarını ve fazlasını konuştuk.

TP-LINK'in güç koruma devresi, %90 verimlilik ve göz hoş gelen tasarımsal çizgileri yanında 2.4A güçlü çıkışıyla fiyat / performans ürünü TL-PB5200 taşınabilir şarj cihazı test masamızda.





Lenovo'nun hem tasarımı hem de özellikleriyle "kamera" vurgusunu ön plana çıkardığı Vibe Shot akıllı telefon modelini inceleme öncesinde kutudan çıkarıyor, kutu içeriği ve tasarım özelliklerine yakından bakıyoruz.

Samsung'un Tizen işletim sistemli en yeni akıllı saati Gear S2 test masamızda. Saati önce kutusundan çıkartacak sonra kurulumunu yapıp deneyimlerimizi aktaracağız.





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Yılın bitimine kısa bir süre kala, BlackFriday, Cyber Monday, 11/11 gibi alışveriş etkinliklerinin de etkisiyle teknoloji şirketleri, yeni ürünleri pazara sunma noktasında biraz daha hızlı hareket etti ve haliyle de Kasım ayında bir çok yeni ürünün pazara çıkışına tanık olduk.12.9-inç boyutundaki dev ekranıyla dikkat çeken iPad Pro ne kadar büyük ? Bu videomuzda iPad Pro'yu farklı cihazlar ile kıyaslayarak bu soruya yanıt arıyoruz, iyi seyirler.LG'nin yeni amiral gemi akıllı telefon modeli ülkemizde lanse edildi. 5.7-inç boyutundaki ana ekrana ek olarak ikinci bir ekranı, ikinci bir ön kamerası ve darbeye dayanıklı kasa yapısı gibi özellikleriyle dikkat çeken LG V10'nun tüm detaylarını ve merak edilen yönlerini, LG Türkiye'den Ufuk Gürsoy'a sorduk, iyi seyirler.HTC'nin tasarım odaklı yeni A serisinin ilk üyesi A9 bütün detayları ile bu videomuzda.Samsung'un yeni nesil akıllı saat modeli Gear S2 ülkemizde kullanıma sunuldu. Saatin özellikleri, farkları, fiyatı ve merak edilen diğer yönlerini Samsung Türkiye'ye sorduk. Detaylar videomuzda.Samsung telefonlarınızda root yapmadan, istediğiniz uygulamayı devre dışı bırakabilmenize olanak sağlayan ve daha uzun şarj ve performans artışı sunan bu uygulamayı sizler için inceledik.Microsoft Windows 10 Geliştirme Kampında, Microsoft Türkiye Yazılım Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Cabit Yantaç ile çok özel bir röportaj gerçekleştirdik. Microsoft, öğrenci, bankacı, taksici, ev kadını herkesin yazılım geliştirici olabileceği görüşünde.Google'ın sanal gerçeklik deneyimini uygun fiyatla yaşamak isteyen kullanıcılara yönelik geliştirdiği Card Board V2 test masamızda.Dördüncü nesil Apple TV'yi uygulama mağazasından film ve müzik arşivine, Air Play özelliğinden, teknik özelliklerine kadar tüm önemli detayları ile mercek altına alıyoruz.