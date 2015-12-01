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DonanımHaber Kasım 2015 teknoloji gündemi "videolar"

DonanımHaber olarak Kasım 2015’te hangi videoları sizlerle paylaştık, hangi ürünleri video incelmelerimizde mercek altına aldık. İşte Kasım ayında DonanımHaber’de yayınlanan bazı videolar:
3 yıl
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4
Zamazingo
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Yılın bitimine kısa bir süre kala, BlackFriday, Cyber Monday, 11/11 gibi alışveriş etkinliklerinin de etkisiyle teknoloji şirketleri, yeni ürünleri pazara sunma noktasında biraz daha hızlı hareket etti ve haliyle de Kasım ayında bir çok yeni ürünün pazara çıkışına tanık olduk.

Sizlerle geçtiğimiz dönemde paylaştığımız videoların bazılarına aşağıdaki bağlantılardan veya görsellerin üzerine tıklayarak ulaşabilirsiniz.
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TP-LINK TL-PB5200 inceleme videosu "2.4A çıkışlı taşınabilir şarj cihazı"

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Microsoft'tan herkese ücretsiz yazılım geliştirme kursu

Microsoft Windows 10 Geliştirme Kampında, Microsoft Türkiye Yazılım Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Cabit Yantaç ile çok özel bir röportaj gerçekleştirdik. Microsoft, öğrenci, bankacı, taksici, ev kadını herkesin yazılım geliştirici olabileceği görüşünde.



Samsung'un Tizen işletim sistemli en yeni akıllı saati Gear S2 test masamızda. Saati önce kutusundan çıkartacak sonra kurulumunu yapıp deneyimlerimizi aktaracağız.

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adam olun 3 yıl en beğenilen
haddinize düşmeyen ne varsa yazmışsınız.
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Seyrim 3 yıl
Güzel incelemelerde var..
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ktb06 3 yıl
Gündeme teknoseyirden takip edilir
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Patren 3 yıl
gündem özel aylık bir saatlik video çeksediniz güzel olurdu
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adam olun 3 yıl en beğenilen
haddinize düşmeyen ne varsa yazmışsınız.
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