DonanımHaber Kasım 2015 teknoloji gündemi "videolar"

Haber Müdürü
Yılın bitimine kısa bir süre kala, BlackFriday, Cyber Monday, 11/11 gibi alışveriş etkinliklerinin de etkisiyle teknoloji şirketleri, yeni ürünleri pazara sunma noktasında biraz daha hızlı hareket etti ve haliyle de Kasım ayında bir çok yeni ürünün pazara çıkışına tanık olduk.
iPad Pro kutusundan çıkıyor
iPad Pro ne kadar büyük: Karşılaştırma videosu
12.9-inç boyutundaki dev ekranıyla dikkat çeken iPad Pro ne kadar büyük ? Bu videomuzda iPad Pro'yu farklı cihazlar ile kıyaslayarak bu soruya yanıt arıyoruz, iyi seyirler.
Vestel Venus V3 akıllı telefon inceleme videosu
LG V10 ülkemizde lanse edildi: İşte tüm detaylar
LG'nin yeni amiral gemi akıllı telefon modeli ülkemizde lanse edildi. 5.7-inç boyutundaki ana ekrana ek olarak ikinci bir ekranı, ikinci bir ön kamerası ve darbeye dayanıklı kasa yapısı gibi özellikleriyle dikkat çeken LG V10'nun tüm detaylarını ve merak edilen yönlerini, LG Türkiye'den Ufuk Gürsoy'a sorduk, iyi seyirler.
HTC'nin tasarım odaklı yeni A serisinin ilk üyesi A9 bütün detayları ile bu videomuzda.
TP-LINK TL-PB5200 inceleme videosu "2.4A çıkışlı taşınabilir şarj cihazı"
Samsung Gear S2 akıllı saat Türkiye'de: İşte detaylar
Samsung'un yeni nesil akıllı saat modeli Gear S2 ülkemizde kullanıma sunuldu. Saatin özellikleri, farkları, fiyatı ve merak edilen diğer yönlerini Samsung Türkiye'ye sorduk. Detaylar videomuzda.
Package Disabler Pro inceleme videosu "Samsung telefonlara hükmedin"
Samsung telefonlarınızda root yapmadan, istediğiniz uygulamayı devre dışı bırakabilmenize olanak sağlayan ve daha uzun şarj ve performans artışı sunan bu uygulamayı sizler için inceledik.
Microsoft'tan herkese ücretsiz yazılım geliştirme kursu
Microsoft Windows 10 Geliştirme Kampında, Microsoft Türkiye Yazılım Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Cabit Yantaç ile çok özel bir röportaj gerçekleştirdik. Microsoft, öğrenci, bankacı, taksici, ev kadını herkesin yazılım geliştirici olabileceği görüşünde.
Google Card Board v2 inceleme videosu "2 dolara sanal gerçeklik kaskı"
Google'ın sanal gerçeklik deneyimini uygun fiyatla yaşamak isteyen kullanıcılara yönelik geliştirdiği Card Board V2 test masamızda.
Dördüncü nesil Apple TV'yi uygulama mağazasından film ve müzik arşivine, Air Play özelliğinden, teknik özelliklerine kadar tüm önemli detayları ile mercek altına alıyoruz.
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Sizlerle geçtiğimiz dönemde paylaştığımız videoların bazılarına aşağıdaki bağlantılardan veya görsellerin üzerine tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Çıkış günü 12 Milyon adet kopya satarak bir rekor kıran Fallout 4'ü daha iyi anlayabilmek adına serinin başlangıcına gidiyor ve sizleri büyülü bir nostalji turuna çıkartıyoruz.
iPad Pro kutusundan çıkıyor
Apple'ın yeni tableti iPad Pro, büyük boyutları, kalemi, klavyesi ve hızıyla ilgiyi üzerine çekmeyi başardı. Bu videomuzda tableti kutusundan çıkartıyor, fiziksel özelliklerine yakından bakıyoruz.
iPad Pro ne kadar büyük: Karşılaştırma videosu
12.9-inç boyutundaki dev ekranıyla dikkat çeken iPad Pro ne kadar büyük ? Bu videomuzda iPad Pro'yu farklı cihazlar ile kıyaslayarak bu soruya yanıt arıyoruz, iyi seyirler.
Vestel Venus V3 akıllı telefon inceleme videosu
Vestel yeni akıllı telefon ailesi Venus V3'ü duyurdu. Biz de bu videomuzda Venus V3 ailesinin 5570 kodunu taşıyan en dolu versiyonunu inceledik. Telefona ait tüm detaylar, merak edilen yönler ve yorumlarımız videoda.
LG V10 ülkemizde lanse edildi: İşte tüm detaylar
LG'nin yeni amiral gemi akıllı telefon modeli ülkemizde lanse edildi. 5.7-inç boyutundaki ana ekrana ek olarak ikinci bir ekranı, ikinci bir ön kamerası ve darbeye dayanıklı kasa yapısı gibi özellikleriyle dikkat çeken LG V10'nun tüm detaylarını ve merak edilen yönlerini, LG Türkiye'den Ufuk Gürsoy'a sorduk, iyi seyirler.
LG ve Google'ın yeni akıllı telefonu modeli Nexus 5X'i tüm detaylarıyla mercek altına aldık ve enine boyuna inceledik. Tasarım, yazılım, donanım, kamera, pil performans, oyun yetenekleri ve dahası inceleme videomuzda.Beşiktaş JK Başkanı Fikret Orman ile Vodafone Arena, Passolig ve fazlası
Beşiktaş JK Başkanı Fikret Orman ile Vodafone Arena'nın teknolojik alt yapısını, Passolig'i, Fulbolda şiddet olaylarını ve fazlasını konuştuk.
HTC'nin tasarım odaklı yeni A serisinin ilk üyesi A9 bütün detayları ile bu videomuzda.
TP-LINK TL-PB5200 inceleme videosu "2.4A çıkışlı taşınabilir şarj cihazı"
TP-LINK'in güç koruma devresi, %90 verimlilik ve göz hoş gelen tasarımsal çizgileri yanında 2.4A güçlü çıkışıyla fiyat / performans ürünü TL-PB5200 taşınabilir şarj cihazı test masamızda.
Samsung Gear S2 akıllı saat Türkiye'de: İşte detaylar
Samsung'un yeni nesil akıllı saat modeli Gear S2 ülkemizde kullanıma sunuldu. Saatin özellikleri, farkları, fiyatı ve merak edilen diğer yönlerini Samsung Türkiye'ye sorduk. Detaylar videomuzda.
Lenovo'nun hem tasarımı hem de özellikleriyle "kamera" vurgusunu ön plana çıkardığı Vibe Shot akıllı telefon modelini inceleme öncesinde kutudan çıkarıyor, kutu içeriği ve tasarım özelliklerine yakından bakıyoruz.
Package Disabler Pro inceleme videosu "Samsung telefonlara hükmedin"
Samsung telefonlarınızda root yapmadan, istediğiniz uygulamayı devre dışı bırakabilmenize olanak sağlayan ve daha uzun şarj ve performans artışı sunan bu uygulamayı sizler için inceledik.
Microsoft'tan herkese ücretsiz yazılım geliştirme kursu
Microsoft Windows 10 Geliştirme Kampında, Microsoft Türkiye Yazılım Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Cabit Yantaç ile çok özel bir röportaj gerçekleştirdik. Microsoft, öğrenci, bankacı, taksici, ev kadını herkesin yazılım geliştirici olabileceği görüşünde.
Samsung'un Tizen işletim sistemli en yeni akıllı saati Gear S2 test masamızda. Saati önce kutusundan çıkartacak sonra kurulumunu yapıp deneyimlerimizi aktaracağız.
Google Card Board v2 inceleme videosu "2 dolara sanal gerçeklik kaskı"
Google'ın sanal gerçeklik deneyimini uygun fiyatla yaşamak isteyen kullanıcılara yönelik geliştirdiği Card Board V2 test masamızda.
Apple TV Dördüncü Nesil Video İnceleme
Dördüncü nesil Apple TV'yi uygulama mağazasından film ve müzik arşivine, Air Play özelliğinden, teknik özelliklerine kadar tüm önemli detayları ile mercek altına alıyoruz.
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