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Donanımhaber Bayram Mesajı: Mutlu Bayramlar

5 yıl
3,1b
1
304
Operatörler - Kurumsal Haberler
Shady
Haber Editörü
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Donanımhaber Bayram Mesajı: Mutlu Bayramlar

Donanımhaber.com ekibi olarak tüm üye ve okuyucularımızın Kurban Bayramı'nı kutlar; sağlık, mutluluk ve bayram neşesinin yılın 365 günü  kalbinizde olacağı günler dileriz...


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mq1n 5 yıl en beğenilen
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Kurban bayramı eti depolamak demek değildir...
Akrabayı-komşuyu Fakiri hatırlamaktır...

- Müslüman Aleminin Kurban bayramı mübarek olsun..
Kurban bayramı eti depolamak demek değildir...Akrabayı-komşuyu Fakiri hatırlamaktır...- Müslü...
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Miyamoto Musashi 5 yıl
Şu mubarek günde artık forum kurallarını biraz ağırlaştırsanızda ikide bir Allah, kitap, peygamberle ilgili abuk sabuk ve sizin tarafınızdan kapatılacağı kesin olan konuları açanları banlasanız? Aynı adam 10 defa konu açıyor: dine sövüyor, peygambere sövüyor, Atatürk'e sövüyor Allah (C.C.) ' ye tövbe haşa. Aynı muz kabuğuna basma alışkanlığı neden?




Not: sizinde Mubarek Kurban Bayramınız kutlu olsun.
Şu mubarek günde artık forum kurallarını biraz ağırlaştırsanızda ikide bir Allah, kitap, peygamberle ilgili abuk sabuk ve sizin tarafınızdan kapatılacağı kesin...
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1 Yanıt Yanıtla +25
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HmB_SaL 5 yıl
Bayram gelir evlere, sevgi verir dillere :D
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UçamayanZüperGahraman 5 yıl
Resimde DonanımHaberde çalışanlar,adminler vs. olsaydı hoş olurdu.
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rammo 5 yıl
Bayramınız Mübarek Olsun Hayırlı Bayramlar.
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Krauser ll 5 yıl rammo
rammo

Bayramınız Mübarek Olsun Hayırlı Bayramlar.

sizede. saat geç oldu haberiniz olsun :)
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Krauser ll 5 yıl
hayırlı bayramlar
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-ForeverY- 5 yıl
Tum Türkiye,dünya ve büyük donanımhaber ailesinin bayramini Kutlarım hayırlı ve bol sevincli bayramlar
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by_carisma33 5 yıl
Bayramınız mübarek olsun
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Volkanbaba 5 yıl
Hayirli bayramlar arkadaslar hepimizin bayrami huzur icinde gecsin..
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drtyhrry 5 yıl
herkese kazasiz belasiz sevdikleriyle gcen hayirli bayramlar diliyorum.
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hidden 5 yıl
Tokattan herkese mutlu bayramlar. Ailenizin, sevdiklerinizin ve sizi sevenlerin kıymetini bilin.
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memotunc 5 yıl
Mesut Çevik'ten İnceleme videosu bekliyoruz. :D
Herkesin Bayramı Mübarek Olsun.
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E.w.i.f.K 5 yıl
İyi bayramlar
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EagleOfPeace 5 yıl
Bayram harçlığı niyetine her üyeye birer HD6850 filan dağıtsanız nasıl olur
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iamburak 5 yıl
Bayramınız mübarek olsun beyler
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