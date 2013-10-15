Donanımhaber Bayram Mesajı: Mutlu Bayramlar

Haber Editörü
|Resimde DonanımHaberde çalışanlar,adminler vs. olsaydı hoş olurdu.
|Bayramınız Mübarek Olsun Hayırlı Bayramlar.
rammo
sizede. saat geç oldu haberiniz olsun :)
|hayırlı bayramlar
|Tum Türkiye,dünya ve büyük donanımhaber ailesinin bayramini Kutlarım hayırlı ve bol sevincli bayramlar
|Hayirli bayramlar arkadaslar hepimizin bayrami huzur icinde gecsin..
|herkese kazasiz belasiz sevdikleriyle gcen hayirli bayramlar diliyorum.
|Tokattan herkese mutlu bayramlar. Ailenizin, sevdiklerinizin ve sizi sevenlerin kıymetini bilin.
|Mesut Çevik'ten İnceleme videosu bekliyoruz. :D
Herkesin Bayramı Mübarek Olsun.
|Bayram harçlığı niyetine her üyeye birer HD6850 filan dağıtsanız nasıl olur
|Bayramınız mübarek olsun beyler
Kurban bayramı eti depolamak demek değildir...
Akrabayı-komşuyu Fakiri hatırlamaktır...
- Müslüman Aleminin Kurban bayramı mübarek olsun..
Not: sizinde Mubarek Kurban Bayramınız kutlu olsun.