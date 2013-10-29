Donanımhaber: Cumhuriyetimizin 90.yılı kutlu olsun

Donanimhaber.com olarak üye ve okuyucularımızın Cumhuriyet Bayramını kutluyor, bu özel günde başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ülkemizin ve Türk Milleti'nin varoluş mücadelesinde hayatlarını kaybetmiş olan tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz.

Atatürk; "Türk milletinin, karakteri yüksektir; Türk milleti çalışkandır; Türk milleti zekidir. Çünkü Türk milleti, millî birlik ve beraberlikle güçlükleri yenmesini bilmiştir. Ve çünkü Türk milletinin, yürümekte olduğu terakki ve medeniyet yolunda, elinde ve kafasında tuttuğu meşale, müspet ilimdir... Ne mutlu Türküm diyene!" (10.Yıl Nutku)