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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Donanımhaber: Cumhuriyetimizin 90.yılı kutlu olsun

5 yıl
2,1b
1
171
Operatörler - Kurumsal Haberler
Shady
Haber Editörü
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Donanımhaber: Cumhuriyetimizin 90.yılı kutlu olsun

Donanimhaber.com olarak üye ve okuyucularımızın Cumhuriyet Bayramını kutluyor, bu özel günde başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ülkemizin ve Türk Milleti'nin varoluş mücadelesinde hayatlarını kaybetmiş olan tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz.

Atatürk; "Türk milletinin, karakteri yüksektir; Türk milleti çalışkandır; Türk milleti zekidir. Çünkü Türk milleti, millî birlik ve beraberlikle güçlükleri yenmesini bilmiştir. Ve çünkü Türk milletinin, yürümekte olduğu terakki ve medeniyet yolunda, elinde ve kafasında tuttuğu meşale, müspet ilimdir... Ne mutlu Türküm diyene!" (10.Yıl Nutku)


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Peregrino 5 yıl en beğenilen
Nice senelere inşallah.
Cumhuriyetin zorlu şartlarda kazanildigini unutmayalım,unutturmayalım. Sahip cikalim. Bölmeye calisanlara karsi dimdik ayakta duralim.
Nice senelere inşallah.Cumhuriyetin zorlu şartlarda kazanildigini unutmayalım,unutturmayalım. Sahip cikalim. Bölmeye calisanlara karsi dimdik ayakta dura...
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1 Yanıt Yanıtla +100
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Chris Brown 5 yıl
Cumhuriyetimizin 90. Yaşı kutlu olsun.

Ne Mutlu Türk'üm Dİyene !


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gordon01 5 yıl
Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun.
Milletin seçimlerini, maddi ve manevi değerlerini aşağılayan ve darbe yapan zihniyetin ve taşeronlarının temizlenmesiyle dileğiyle.
Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun.Milletin seçimlerini, maddi ve manevi değerlerini aşağılayan ve darbe yapan zihniyetin ve taşeronlarının temizlenmesiyle d...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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okan_cehapelioglu 5 yıl
ATAM İZİNDEYİZ NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE
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-erna- 5 yıl
fotogaleri.ntvmsnbc.com/...

ne durumlardayız atam şu anki durumdan dolayı büyük ihtimal kemiklerin sızlıyor ama yapılabilecek bir şey yok
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SystemApps 5 yıl
bari bu konuyu açarken reklam açılmasın... paragözhaber.com
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Malvolorne 5 yıl
NE MUTLU TÜRK'ÜM DİYENE.
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aybey 5 yıl
Allah inşallah cumhujriyetimizin nice 90 yıllarını görmesini nasip etder Türk ultuzuna/ultuna/ulusuna. Yaşasın Tam Bağımsız Türkiye(HER NEKADAR GAFLET VE DALALET İÇİNDE OLANLAR OLSADA)
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Pipe Hammer 5 yıl
Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun.
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tayyarağa 5 yıl
Bize bu bayramı yaşatan Atatürk ve silah arkadaslarına sonsuz tesekkurler

CUMHURİYET BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN
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Türkmenli 5 yıl
Cumhuriyet ve Ataturk dusmanlarinin bol oldugu bu donemde daha gur sesle soylememiz gerekiyor.YASASIN CUMHURIYET YASASIN ATATURK. NE MUTLU TURKUM DIYENE !
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LivingDeads69 5 yıl Shady
Shady





Donanimhaber.com olarak üye ve okuyucularımızın Cumhuriyet Bayramını kutluyor, bu özel günde başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ülkemizin ve Türk Milleti'nin varoluş mücadelesinde hayatlarını kaybetmiş olan tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz.


Atatürk; "Türk milletinin, karakteri yüksektir; Türk milleti çalışkandır; Türk milleti zekidir. Çünkü Türk milleti, millî birlik ve beraberlikle güçlükleri yenmesini bilmiştir. Ve çünkü Türk milletinin, yürümekte olduğu terakki ve medeniyet yolunda, elinde ve kafasında tuttuğu meşale, müspet ilimdir... Ne mutlu Türküm diyene!" (10.Yıl Nutku)




DH boyle bir sey yapmaz gibime geliyor. Sahte bu. Her gun Cumhuriyet dusmanlarinin dolduruldugu bu forumda bu mesaj tuhaf geldi. Gercekse ne ala.
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Ryzen 5 yıl LivingDeads69
LivingDeads69

Shady





Donanimhaber.com olarak üye ve okuyucularımızın Cumhuriyet Bayramını kutluyor, bu özel günde başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ülkemizin ve Türk Milleti'nin varoluş mücadelesinde hayatlarını kaybetmiş olan tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz.


Atatürk; "Türk milletinin, karakteri yüksektir; Türk milleti çalışkandır; Türk milleti zekidir. Çünkü Türk milleti, millî birlik ve beraberlikle güçlükleri yenmesini bilmiştir. Ve çünkü Türk milletinin, yürümekte olduğu terakki ve medeniyet yolunda, elinde ve kafasında tuttuğu meşale, müspet ilimdir... Ne mutlu Türküm diyene!" (10.Yıl Nutku)




DH boyle bir sey yapmaz gibime geliyor. Sahte bu. Her gun Cumhuriyet dusmanlarinin dolduruldugu bu forumda bu mesaj tuhaf geldi. Gercekse ne ala.

sorunlu elemanda geldi. tam oldu.
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Huysuz İhtiyar 5 yıl
Altı oyula oyula yıkılmaya yüz tutmuş olsa da, Mustafa Kemal'in kurduğu laik cumhuriyetimizin 90 yılı kutlu olsun.
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James Douglas Morrison 5 yıl
esas olan tek şey 'olmak'tır.
ne mutlu var'ım diyene ,
ne mutlu insanım diyene... İyi dersler arkadaşlar.
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dtsaykopat 5 yıl James Douglas Morrison
James Douglas Morrison

esas olan tek şey 'olmak'tır.
ne mutlu var'ım diyene ,
ne mutlu insanım diyene... İyi dersler arkadaşlar.

Yooo. Esas olan şey Türk'üm demek bize göre.

Şu ülkede sadece Türk olmak suç (gökmen in gazetesi)
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