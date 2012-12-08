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Diğer Ev Elektroniği ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Doorbot, kapı zili çaldığında akıllı telefona uyarı gönderiyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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7
Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
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Akıllı telefonlar ile ilişkili teknolojiler artık ilgi çekici ve yararlı projelerle karşımıza gelmeye başladı.

Edison Junior tarafından geliştirilen Doorbot projesi, gerekli mali desteği sağladığı takdirde uzaktan erişilebilir bir kapı zili tasarımını evinize getirecek.

Doorbot, kapı ziline entegre edilmiş kablosuz ağ bağlantısı ile zil çaldığında bir çağrı gelmiş gibi akıllı telefonunuza uyarı gönderiyor. Opsiyonel ses aktarım modülü ile dilerseniz kapıdaki ile konuşma yapabiliyorsunuz.

Proje bir de tek yönlü video aktarımı sunuyor. Bu sayede aynı apartman zillerinde olduğu gibi gelen misafiri görebiliyorsunuz. Bunun için evde olmanıza da gerek yok.

Diğer bir önemli yanı ise Lockitron desteği sağlaması. Bu teknoloji ile uzaktan kapıyı açabilmeniz mümkün hale geliyor.

Doorbot kullanmak için sadece kapı zili ile yer değiştirmeniz yeterli. Diğer işlemleri ilişkili iOS ve Android uygulaması ile gerçekleşiyor.

Proje, Christie Street platformunda destek arıyor. 44 gün içinde 250000$ toplanması gereken proje şu ana kadar 22000$ topladı. En az 169$ bağış karşılığında Doorbot versiyonlarına Temmuz ayından itibaren sahip olabileceksiniz.


https://secure.christiestreet.com/products/doorbot Yorum Yaz
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DH Misafiri 4 yıl
kontaka123
helal olsun böyle böyle ilerleticez bu teklonojiyi bir gün evimizde tv kumandası olmayacak salondan mutfaktaki aygazı kapatıcaz yada tek bir tuşla oturdugumuz odanın camını acıcaz yavas yavas :D

Kumandasız çalışan televizyon çoktan icat edildi. Pencereyi kapatan sistem de var zaten. Hatta tuşa basmana bile gerek kalmadan güneş geldiğinde güneşlikleri kapatan sistem bile var.
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Fourtagraph 6 yıl
Neyseki bizde diafon var ki ki ki ki
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FERFEROS 6 yıl
Tam benim gibi kulaklık kullananlara göre.Umarım yaygınlaşır ve bizde kullanırız. :D
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fotifoti 6 yıl
tam bana göre. Gerçi bunun daha ucuz çözümleri olabilir ama , işitme engelliler için müthiş bir gelişme olmuş. çinliler 20$'a çıkarır bunu :D
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kontaka123 6 yıl
helal olsun böyle böyle ilerleticez bu teklonojiyi bir gün evimizde tv kumandası olmayacak salondan mutfaktaki aygazı kapatıcaz yada tek bir tuşla oturdugumuz odanın camını acıcaz yavas yavas :D
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Zenci Forvet 6 yıl
Pratik zeka konuşmuş.
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depeche35 6 yıl
Ne yaratıcı insanlar ! Helal olsun
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