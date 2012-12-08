Doorbot, kapı zili çaldığında akıllı telefona uyarı gönderiyor







Akıllı telefonlar ile ilişkili teknolojiler artık ilgi çekici ve yararlı projelerle karşımıza gelmeye başladı.



Edison Junior tarafından geliştirilen Doorbot projesi, gerekli mali desteği sağladığı takdirde uzaktan erişilebilir bir kapı zili tasarımını evinize getirecek.



Doorbot, kapı ziline entegre edilmiş kablosuz ağ bağlantısı ile zil çaldığında bir çağrı gelmiş gibi akıllı telefonunuza uyarı gönderiyor. Opsiyonel ses aktarım modülü ile dilerseniz kapıdaki ile konuşma yapabiliyorsunuz.



Proje bir de tek yönlü video aktarımı sunuyor. Bu sayede aynı apartman zillerinde olduğu gibi gelen misafiri görebiliyorsunuz. Bunun için evde olmanıza da gerek yok.



Diğer bir önemli yanı ise Lockitron desteği sağlaması. Bu teknoloji ile uzaktan kapıyı açabilmeniz mümkün hale geliyor.



Doorbot kullanmak için sadece kapı zili ile yer değiştirmeniz yeterli. Diğer işlemleri ilişkili iOS ve Android uygulaması ile gerçekleşiyor.



Proje, Christie Street platformunda destek arıyor. 44 gün içinde 250000$ toplanması gereken proje şu ana kadar 22000$ topladı. En az 169$ bağış karşılığında Doorbot versiyonlarına Temmuz ayından itibaren sahip olabileceksiniz.





https://secure.christiestreet.com/products/doorbot