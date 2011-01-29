Dört çekirdekli telefonlar yıl sona ermeden önce çıkabilir

Sony resmi lansmanını iki gün önce yaptığı yeni nesil oyun konsolu PSP2 (kod adı NGP) ile dünya çapında satışa sunulacak bir eğlence cihazında, dört çekirdekli işlemci hatta aynı zamanda dört çekirdekli GPU kullanan ilk üretici oldu. 2011 sonuna doğru ilk olarak Japonya'da satışa sunulacak PSP2 ile birlikte gözler akıllı telefon üreticilerine çevrilmiş durumda. Zira Avrupalı ve Amerikallı kullanıcılar henüz çift çekirdekli işlemci kullanan telefonlarla tanışamamış olsalar bile, bu konuda ilk olan LG Optimus 2X, firmanın anavatanı olan Güney Kore'de kullanıma sunuldu. Önümüzdeki ay yapılacak Mobil Dünya Kongresi ile birlikte çift çekirdekli telefonların yaygınlaşması beklenirken, üreticilerin dört çekirdekli modeller üzerinde çalışmaya başladığı bildiriliyor.

Akıllı telefonlar için dört çekirdekli işlemci geliştirme yarışı yeni yeni kızışırken, bu konuda bazı firmaların takvim avantajına sahip olduğunu görüyoruz. Nvidia'nın geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan yol haritası, firmanın dört çekirdekli Tegra 3 işlemcisi için örneklendirme çalışmalarına geçtiğimiz yılın sonuna doğru başladığını doğruladı. Kimi kaynaklara göre, 14 Şubat'ta başlayacak Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılması beklenen Tegra 3 işlemcisi, ARM Cortex A9 tasarımını baz alan dört adet işlemci çekirdeğine ek olarak Tegra 2 ile kıyaslandığında üç kat daha iyi grafik performansı sunacağı belirtilen yeni bir GeForce GPU'suna sahip olacak ve çalışma hızı üretici tercihine bağlı olarak 1.5GHz'e kadar çıkabilecek. Nvidia'nın yanı sıra dört çekirdekli işlemciler konusunda önemli yol kateden iki önemli üretici daha bulunuyor ki bunlar Freescale ve Marvell. AMD'nin eski yöneticilerinden David Richards'ın yönetim kurulu üyesi olduğu Freescale. ARM mimarisini temel alan dört çekirdekli, i.MX 6quad işlemcisini lanse ederken, önde gelen yarıiletken tasarımcılarından Marvell da ARMADA işlemci ailesinin dört çekirdekli modellerini geliştirmekle meşgul.

Yukarıda saydığımız isimlere ek olarak henüz hangi noktada oldukları bilinmese de Qualcomm, Samsung, Apple ve Texas Instruments gibi firmaların da bu yarıştan geri kalmayacağını söyleyebiliriz. Dört çekirdekli işlemcilerle 2006 yılında tanışan PC dünyası ile kıyaslandığında akıllı telefonların çok seviyeye çıkması çok daha hızlı olacak gibi görünüyor. Henüz dört çekirdekli telefonlar hakkında net bir bilgi olmasa da kapalı kapılar ardında bu modeller üzerinde çalışan üreticilerin olduğu ve ilk modellerin yıl sona ermeden önce anons edilebileceği üzerinde duruluyor.