Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Dört çekirdekli telefonlar yıl sona ermeden önce çıkabilir

8 yıl
25,6b
1
30
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Sony resmi lansmanını iki gün önce yaptığı yeni nesil oyun konsolu PSP2 (kod adı NGP) ile dünya çapında satışa sunulacak bir eğlence cihazında, dört çekirdekli işlemci hatta aynı zamanda dört çekirdekli GPU kullanan ilk üretici oldu. 2011 sonuna doğru ilk olarak Japonya'da satışa sunulacak PSP2 ile birlikte gözler akıllı telefon üreticilerine çevrilmiş durumda. Zira Avrupalı ve Amerikallı kullanıcılar henüz çift çekirdekli işlemci kullanan telefonlarla tanışamamış olsalar bile, bu konuda ilk olan LG Optimus 2X, firmanın anavatanı olan Güney Kore'de kullanıma sunuldu. Önümüzdeki ay yapılacak Mobil Dünya Kongresi ile birlikte çift çekirdekli telefonların yaygınlaşması beklenirken, üreticilerin dört çekirdekli modeller üzerinde çalışmaya başladığı bildiriliyor.

Akıllı telefonlar için dört çekirdekli işlemci geliştirme yarışı yeni yeni kızışırken, bu konuda bazı firmaların takvim avantajına sahip olduğunu görüyoruz. Nvidia'nın geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan yol haritası, firmanın dört çekirdekli Tegra 3 işlemcisi için örneklendirme çalışmalarına geçtiğimiz yılın sonuna doğru başladığını doğruladı. Kimi kaynaklara göre, 14 Şubat'ta başlayacak Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılması beklenen Tegra 3 işlemcisi, ARM Cortex A9 tasarımını baz alan dört adet işlemci çekirdeğine ek olarak Tegra 2 ile kıyaslandığında üç kat daha iyi grafik performansı sunacağı belirtilen yeni bir GeForce GPU'suna sahip olacak ve çalışma hızı üretici tercihine bağlı olarak 1.5GHz'e kadar çıkabilecek. Nvidia'nın yanı sıra dört çekirdekli işlemciler konusunda önemli yol kateden iki önemli üretici daha bulunuyor ki bunlar Freescale ve Marvell. AMD'nin eski yöneticilerinden David Richards'ın yönetim kurulu üyesi olduğu Freescale. ARM mimarisini temel alan dört çekirdekli, i.MX 6quad işlemcisini lanse ederken, önde gelen yarıiletken tasarımcılarından Marvell da ARMADA işlemci ailesinin dört çekirdekli modellerini geliştirmekle meşgul.

Yukarıda saydığımız isimlere ek olarak henüz hangi noktada oldukları bilinmese de Qualcomm, Samsung, Apple ve Texas Instruments gibi firmaların da bu yarıştan geri kalmayacağını söyleyebiliriz. Dört çekirdekli işlemcilerle 2006 yılında tanışan PC dünyası ile kıyaslandığında akıllı telefonların çok seviyeye çıkması çok daha hızlı olacak gibi görünüyor. Henüz dört çekirdekli telefonlar hakkında net bir bilgi olmasa da kapalı kapılar ardında bu modeller üzerinde çalışan üreticilerin olduğu ve ilk modellerin yıl sona ermeden önce anons edilebileceği üzerinde duruluyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
iphone 5 dört çekirdekli quard sistem ve 5 inç olacağını söylüyorlar.eğer böyle ise ve apple yetkilisinin bir başka bildirisine göre,acaiip ve harika özelliklerle i5 eşitlenecek,diyor o zaman bu telefonlar (androidler)çöpe gider gibi kıymeti,değeri,üstünlüğü düşecektir.
ŞU andaki hali ile apple,tek başına 10 şirkete karşı koyuyor.apple bu düzeni getirmeseydi,hala telefon üreticileri milletleri APTAL yerine koyup,süründüre,süründüre İLK ÇAĞ devrini yaşatacaklardı.Gizli olarak birbirleriyle temas kuruyorlar.özellik getirmeyelim,para kazanalım.diyorlarmış,
mesela,google,htc.samsung,lc.AYNI KULVARDA,motorola BAŞKA KULVARDA,sony AYRI kulvarda ve WİNDOWS//NOKİA AYRI KULVARDA..milletleri yiyip bitiriyorlar..APple,ye neden düşman bunlar.işte bu sebeple.yani apple teknolojinin önünü açtı.milletleri TAŞ DEVRİNDEN veya İLK ÇAĞ,halinden kurtardı.Samsung,UN ilk telefonlarına bakın,nokia,da öyle.sony.sıkıntıda kaldı ericsson ile birleşti.nokia windowsla birleşti.barby.bitti.tükendi.sony,in zararı çok büyük.partiyi apple vurdu.dünyada değerli kağıtları arttı.MİLLETLERİN gözüne girdi,gözlerini açtı.
HALA diğer telefonlar apple katili telefon üretemediler.Andoid,lacka bir yazılım eski LİNUX sistemi..hergelen bişey yazıyor,andoid demek dert demektir.millet roootlarla uğraşıyor,bir tamirci arkadaş dediki.bu telefonları kullananlar root nedir bilmiyor,uğraşıyor,telefonu haşat ediyorlar.EN İYİSİ APPLE iphone al.root - rom derdinden kurtul.
Bu nedenle apple iphone 5,i 5 inç çıkarsa ve 21 mbs hız verse,pil durumunu güçlendirse,4 çekirdekli,dahili ve harici kameralar ve 64 gb.bellek,ve diğer özellikler yapsa,yeminle telefonları herkes satar,İPHONE alır.
iphone,de güncelleme var,rom,root,derdi yok,ios (leon/aslan)güncellemesi atılıyor,iphone kullananlar çok memnunki,iphone 4s TÜRKİYE,ye 50.bin adet geldi,birtane kalmadı.Bu durumu gören diğer şirketler ETLERİNİ YİYORLAR.
apple yılda 1 telefon çıkarıyor,diğerleri 6 telefon ve belki daha fazla,ama İPHONE,ye ulaşamıyorlar.satıtşa..
yuh diyoruz,romlu,rootlu,eski andoidli telefonları çıkaranlara...çok kullanıcı rom ve rootlardan dolayı TELEFONUNU bozmuştur.YAZIK BU İNSANLARA.YAZIK...
herkes mühendis değilki.
nefret ediliyor LİNUX,TAN..TEK YOL İPHONE 5,İN UMULURKİ 5 İNÇ OLARAK VE ÜSTÜN ÖZELLİKLİ OLARAK GELMESİ..dir.dünya bunu bekliyor..ios,,var linux yoktur.
DİYORLAR...bakalım.göreceğiz.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fthkn 4 yıl DH Misafiri
Yazıyla karakter analizi yapan bir uzman bu yazıyı okusa senin seri katil olduğunu düşünürdü. Adın bile belli değil. Yoldan geçerken mi yazıp hemen kaçtın anlamadım. Yıllar geçmiş aradan. Ne işim var bu donanimhaberin haber çöplüğünde .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Alaska Yolcusu 7 yıl
tüketicinin tam verimle kullanıp zorlayamayacağı bu kadar güçlü işlemciler üretmek yerine batarya teknolojisi üzerine yapılmalı bence bu yatırımlar. Çünkü yıllardır aynı bataryaları kullanıyoruz ve en ufak bir yenilik göremedik.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
brev 8 yıl
Bencede zırt pırt yeni telefon almamak lazım.Eğer mali durumunuz iyi ise 2-3 yılda bir veya orta düzeyde ise 5-6 yılda bir telefon değiştirmek mantıklı bir seçenek olabilir.Hem bu süre zarfında teknoloji olgunlaşmış ve hatalarından arındırılmış olur.3 ayda bir cep değiştirmek maddi manevi yıkım olacaktır.Son sözüm stabil ürünlerden şaşmayın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dragula42 8 yıl
Benim bilgisayarım 1 çekirdek noluyo


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sundancer 8 yıl
telefonlarda 4 çekirdekli işlemciye ihtiyac duymamıza sebeb olacak bir işlem benim aklıma gelmiyor..bence 4 çekirdekli telefonlar yapacaklarına daha hızlı çift çekirdekili yada tek çekirdekli işlemciler yapmak daha mantıklı olur..2ghz lik çift çekirden işlemci süper olurdu bence..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mustafa2790 8 yıl
valla kendine bi sınır koyup süre vericen yoksa 3-5 ayda bir yenilemeyle olacak iş değil hem yaptığımız müsriflik olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
soon 8 yıl
daha benim pc pentium 4 çift çekirdekli pc kullanmadan 4 çekirdekli i phone çıkarsa walla çok şaşırırım.http://www.donanimhaber.com/islemci/haberleri/AMD-tablet-bilgisayarlar-icin-Fusion-C50-islemcisinin-5-Watt-TDPli-versiyonunu-hazirladi.htm
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ka Ta Te Zum ZuM 8 yıl
ben üzülüyorum ya. gerçekten.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Huzur_02 8 yıl
Nokia 3310 telefon kullanıyorum mutluuyum :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 8 yıl
Çok güzeeelll. Tahminim gibi hızlı ilerliyor. 2013 yılında akıllı telefonlar PC'nin yerini almaya başladığında o bana gülen vatandaşlara öyle bir yerimle güleceğim ki şimdiden sabırsızlanıyorum. Nıh hah hah hah hah hah hah haaa..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirkayik 8 yıl
valla eski tip 1 hafta sarjı giden konuşmakta ve çekim gücünde sıkıntısı olmayan telefon kullanıyorum. bilgisayar yerine telefon kullanmıyorum. teknolojide bu tarz şeyleri daha birine doymamışken yenisini almak benim (kendim )için ısraf olarak gördügümden ve kazandıgım parayı yepyeni teknolojilere yatırmıyorum.mevcut telefonum bu güne kadar sıkıntıya sokmadı. bilgisayar işlerini ofis ve evde bilgisayarda yapıyorum. çok özellikli telefonların şarjı çabuk bitiyor, bende yıllardır kendime çeşitli bahanelerle almaktan kaçınıyorum ve bugün ilki almamışım diyorum daha tam oturmamış ki ayı dolmadan yenisi çıkarılıyor. şöyle sarjı bu özelliklerde olupta uzun giden olursa belki alırım ancak daha 2 4 6 bilmem ne özelliklerinden ziyade kullanım rahatlıgı ve yarıyolda bırakmayacak saglamlıkta cihazlar daha iyi diye düşünüyorum. bu tarz yeni teknolojide özellikle magaza uygulamaları uzun yıllar desteklenen platform daha tam oturmadı. alıp birde telefona virüs yemek var. :) valla biraz temkinli bir insan sayıyorum kendimi bu yeni nesil telefon konusunda.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MegaWolt38 8 yıl
hala 1201 kullanıyorum bunlar 4 çekirdekli telefon diyor..
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MIKROP DOGAN 8 yıl
benim bilgisayarım çift çekirdek 4 çekerdek telefonda ne oluyormuş

2yıldır n95 kullanıyorum yol arkadaşım o benim 10 çekirdekte çıksa değiştirmem bozulmadan
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +298 12 Angry Men +280 Redeemertr +245 madmahmutd +175 Informed +154 KoşanBalık +154 serdar_k +132 csh +118 MS4343 +102 Txrboz +97
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
25560 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, marvell ve
8 etiket daha cpu freescale telefon dört çekirdek İşlemci akıllı telefon android nvidia
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Zotac GTX580 ve GTX570 AMP Edition video inceleme 8 yıl TTNET Müzik hakkında her şey! [video röportaj] Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Huawei için 90 günlük istisna bir anlam
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
ARAMIZDA SNİPER VAR
DH Forum
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
Düşük PC'lerde çalışabilen PUBG LITE,
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim