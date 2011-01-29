Dört çekirdekli telefonlar yıl sona ermeden önce çıkabilir

Sony resmi lansmanını iki gün önce yaptığı yeni nesil oyun konsolu PSP2 (kod adı NGP) ile dünya çapında satışa sunulacak bir eğlence cihazında, dört çekirdekli işlemci hatta aynı zamanda dört çekirdekli GPU kullanan ilk üretici oldu. 2011 sonuna doğru ilk olarak Japonya'da satışa sunulacak PSP2 ile birlikte gözler akıllı telefon üreticilerine çevrilmiş durumda. Zira Avrupalı ve Amerikallı kullanıcılar henüz çift çekirdekli işlemci kullanan telefonlarla tanışamamış olsalar bile, bu konuda ilk olan LG Optimus 2X, firmanın anavatanı olan Güney Kore'de kullanıma sunuldu. Önümüzdeki ay yapılacak Mobil Dünya Kongresi ile birlikte çift çekirdekli telefonların yaygınlaşması beklenirken, üreticilerin dört çekirdekli modeller üzerinde çalışmaya başladığı bildiriliyor.
Akıllı telefonlar için dört çekirdekli işlemci geliştirme yarışı yeni yeni kızışırken, bu konuda bazı firmaların takvim avantajına sahip olduğunu görüyoruz. Nvidia'nın geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan yol haritası, firmanın dört çekirdekli Tegra 3 işlemcisi için örneklendirme çalışmalarına geçtiğimiz yılın sonuna doğru başladığını doğruladı. Kimi kaynaklara göre, 14 Şubat'ta başlayacak Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılması beklenen Tegra 3 işlemcisi, ARM Cortex A9 tasarımını baz alan dört adet işlemci çekirdeğine ek olarak Tegra 2 ile kıyaslandığında üç kat daha iyi grafik performansı sunacağı belirtilen yeni bir GeForce GPU'suna sahip olacak ve çalışma hızı üretici tercihine bağlı olarak 1.5GHz'e kadar çıkabilecek. Nvidia'nın yanı sıra dört çekirdekli işlemciler konusunda önemli yol kateden iki önemli üretici daha bulunuyor ki bunlar Freescale ve Marvell. AMD'nin eski yöneticilerinden David Richards'ın yönetim kurulu üyesi olduğu Freescale. ARM mimarisini temel alan dört çekirdekli, i.MX 6quad işlemcisini lanse ederken, önde gelen yarıiletken tasarımcılarından Marvell da ARMADA işlemci ailesinin dört çekirdekli modellerini geliştirmekle meşgul.
Yukarıda saydığımız isimlere ek olarak henüz hangi noktada oldukları bilinmese de Qualcomm, Samsung, Apple ve Texas Instruments gibi firmaların da bu yarıştan geri kalmayacağını söyleyebiliriz. Dört çekirdekli işlemcilerle 2006 yılında tanışan PC dünyası ile kıyaslandığında akıllı telefonların çok seviyeye çıkması çok daha hızlı olacak gibi görünüyor. Henüz dört çekirdekli telefonlar hakkında net bir bilgi olmasa da kapalı kapılar ardında bu modeller üzerinde çalışan üreticilerin olduğu ve ilk modellerin yıl sona ermeden önce anons edilebileceği üzerinde duruluyor.
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ŞU andaki hali ile apple,tek başına 10 şirkete karşı koyuyor.apple bu düzeni getirmeseydi,hala telefon üreticileri milletleri APTAL yerine koyup,süründüre,süründüre İLK ÇAĞ devrini yaşatacaklardı.Gizli olarak birbirleriyle temas kuruyorlar.özellik getirmeyelim,para kazanalım.diyorlarmış,
mesela,google,htc.samsung,lc.AYNI KULVARDA,motorola BAŞKA KULVARDA,sony AYRI kulvarda ve WİNDOWS//NOKİA AYRI KULVARDA..milletleri yiyip bitiriyorlar..APple,ye neden düşman bunlar.işte bu sebeple.yani apple teknolojinin önünü açtı.milletleri TAŞ DEVRİNDEN veya İLK ÇAĞ,halinden kurtardı.Samsung,UN ilk telefonlarına bakın,nokia,da öyle.sony.sıkıntıda kaldı ericsson ile birleşti.nokia windowsla birleşti.barby.bitti.tükendi.sony,in zararı çok büyük.partiyi apple vurdu.dünyada değerli kağıtları arttı.MİLLETLERİN gözüne girdi,gözlerini açtı.
HALA diğer telefonlar apple katili telefon üretemediler.Andoid,lacka bir yazılım eski LİNUX sistemi..hergelen bişey yazıyor,andoid demek dert demektir.millet roootlarla uğraşıyor,bir tamirci arkadaş dediki.bu telefonları kullananlar root nedir bilmiyor,uğraşıyor,telefonu haşat ediyorlar.EN İYİSİ APPLE iphone al.root - rom derdinden kurtul.
Bu nedenle apple iphone 5,i 5 inç çıkarsa ve 21 mbs hız verse,pil durumunu güçlendirse,4 çekirdekli,dahili ve harici kameralar ve 64 gb.bellek,ve diğer özellikler yapsa,yeminle telefonları herkes satar,İPHONE alır.
iphone,de güncelleme var,rom,root,derdi yok,ios (leon/aslan)güncellemesi atılıyor,iphone kullananlar çok memnunki,iphone 4s TÜRKİYE,ye 50.bin adet geldi,birtane kalmadı.Bu durumu gören diğer şirketler ETLERİNİ YİYORLAR.
apple yılda 1 telefon çıkarıyor,diğerleri 6 telefon ve belki daha fazla,ama İPHONE,ye ulaşamıyorlar.satıtşa..
yuh diyoruz,romlu,rootlu,eski andoidli telefonları çıkaranlara...çok kullanıcı rom ve rootlardan dolayı TELEFONUNU bozmuştur.YAZIK BU İNSANLARA.YAZIK...
herkes mühendis değilki.
nefret ediliyor LİNUX,TAN..TEK YOL İPHONE 5,İN UMULURKİ 5 İNÇ OLARAK VE ÜSTÜN ÖZELLİKLİ OLARAK GELMESİ..dir.dünya bunu bekliyor..ios,,var linux yoktur.
DİYORLAR...bakalım.göreceğiz.
2yıldır n95 kullanıyorum yol arkadaşım o benim 10 çekirdekte çıksa değiştirmem bozulmadan