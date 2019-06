Dosya Konusu: Ev eğlencelerini daha gerçekçi kılacak geleceğin televizyon teknolojisi; ”HDR TV”

Zaman içerisinde kazandıkları siyah beyaz, renkli, düz (Flat), LCD, LED, HD Ready 720p, Full HD 1080p, kavisli (Curved) ve 4K gibi takılarla hayatımızın vazgeçilmezi haline gelen televizyonlar, sürekli olarak daha iyisini isteyen insanoğlunu her zaman kendisine hayran bırakmayı başarıyor. Özellikle HD yayınlar ile kalitesi ciddi oranda artan evlerimizin dış dünyaya açılan görsel kapıları, 2016 yılında iyice yaygınlaşması beklenen HDR teknolojisi ile bir kez daha gönüllerimizi fethetmeye hazırlanıyor.





HDR TV Nedir ?

High Dynamic Range, kısa adıyla HDR, Türkçe karşılığıyla ise Yüksek Dinamik Aralık olarak adlandırılan bu yeni televizyon teknolojisi, televizyon dünyasına yeni yeni giriş yapıyor olmasına rağmen özellikle fotoğraf ile yakından ilgilenen kişilerin oldukça uzun zamandır aşina olduğu bir kavram. Fotoğraf makinelerinde kullanılan sensörlerin dinamik aralıklarına bağlı olarak gölge ile parlak alanlardan alınan veri miktarının düşük olması nedeniyle ortaya çıkartılan HDR, bu dezavantajı hem gölge hem de parlak alanlardan maksimum veri alınması (Farklı pozlama değerine sahip fotoğraflar birleştiriliyor) ile avantaja çeviriyor ve böylece insan gözünün gördüğüne daha yakın içerikler elde edilebiliyor. Video tarafında ise benzer mantık ile kameraların hem gölge hem de parlak alanlardan daha derin ışık bilgisi almasına dayanan HDR teknolojisi, gölge ile parlak alanları birleştirmek yerine birbirlerinden ayırarak çok daha geniş bir renk dizisi oluşturuyor ve bu geniş aralığı sadece yeni nesil HDR TV’ler gerçek anlamıyla gözler önüne yansıtabiliyor.

Televizyon pazarında özellikle son dönemde görüntü kalitesinden çok çözünürlüğe odaklı bir ilerleme gerçekleştiriliyor. Full HD’ye oranla 4 kat daha fazla piksel barındıran 4K UHD televizyonlar, son kullanıcıya daha fazla detay sunmaları dışında çok farklı bir deneyim getirmiyorlar. HDR televizyonlar ise özel çekim ve işleme teknikleri ile yüksek çözünürlükte çok daha canlı ya da diğer bir deyişle gerçekçi görüntüler sunabiliyorlar. Siyahların daha derin, objelerin daha belirgin ve aynı görüntü içerisindeki sıcak ile soğuk ışık geçişlerinin ise daha iyi yansıtıldığı bu yeni teknoloji, bu kilit görüntü değişimini HDR televizyonların sundukları parlaklık seviyesine borçlu. Günümüz standart televizyonları genelde 400 nit (Parlaklık seviyesi için kullanılan terim) seviyesindeyken, HDR TV’ler ise 1000 nit civarında parlaklık verebiliyorlar. Işığın görüntüleme tarafında kalitenin en önemli unsuru olduğu göz önüne alındığı zaman günümüz standartlarının üzerinde renk ve güneş sunumu vaat eden HDR TV’ler, HDR uyumlu kameralar ile yapılan örneğin kış çekimlerde binalar ile çevredeki karlı alanlar arasında çok daha belirgin farklar yaratarak 4K TV’lerin çözünürlük artışını renk, kontrast ve genel gerçekçilik kalemlerinde ciddi anlamda geride bırakabiliyor ve aslında son kullanıcı da daha çok bunu görmek istiyor.









Somut Örnek: Dolby Vision

HDR görüntüleme teknolojisinin en iyi örneklerinden bir tanesini dünyaca ünlü Dolby firması Dolby Vision isimli çalışması ile ortaya koyuyor. Özel üretilmiş bir panel kullanılan Dolby Vision, şimdilik çok kuvvetli soğutma sistemleri ile yüksek enerji ihtiyacı nedeniyle ev kullanımı için uygun olmasa da, Dolby’nin açıklamalarına göre mevcut televizyonlardan %33 oranında daha fazla renk gösterebiliyor, 4,000 Nit gibi karanlık bir odada insanı oldukça rahatsız edebilecek düzeyde parlaklık sunabiliyor ve 10,000:1 kontrast oranıyla 19 durak dinamik aralıkta 2D ve 3D görüntülerde inanılmaz detaylar yansıtabiliyor. Sıradan ekranlara oranlandığı zaman 40 kat daha parlak görüntüler sunan Dolby Vision paneller, aynı şekilde siyahları da çok daha derin göstererek oluşan zıtlık ile inanılmaz bir detay seviyesine çıkış yapabiliyor. Dolby’e göre televizyon programlarının, oyunların ve kişiler tarafından çekilen görüntülerin televizyonda daha iyi görünmesi için üç noktanın gelişmesi gerekiyor. Bunlar çözünürlük (4K, 8K ve ötesi), yüksek kare hızı ve daha yüksek dinamik aralık ile daha geniş renk gamutu. Bu noktada çözünürlüğün 4K ile sağlandığını, yeni nesil UHD TV’lerin ise yüksek kare hızlarıyla geldiğini belirten firma, dinamik aralık ile renk gamutu geliştirmesinin Dolby Vision teknolojisi ile kendilerinde olduğunu belirtiyor.





HDR İçerik Desteği

4K gibi HDR teknolojisinin de televizyonlara giriş yapması tek başına yeterli olmuyor ve içeriksel olarak desteklenmeden hiçbir şey ifade etmiyor. Dolby ile Warner Bros’un resmi duyurularına göre Edge of Tomorrow, Into the Storm ve Lego Movie filmleri HDR teknolojisi ile geliyor. Ayrıca online medya akışı hizmeti sunan dünyaca ünlü Netflix, Marco Polo isimli dizisini HDR olarak sunuyor ve 10 yeni orijinal serinin de bu yıl içerisinde HDR desteğiyle yayınlayacağını belirtiyor. İçeriden sızan bilgilere göre film ve televizyon endüstrisini ciddi anlamda heyecanlandıran HDR teknolojisi, Netflix’in açıklamalarına göre mevcut yayın akışlarına saniyede 2.5Mb ekstra bant genişliği ekliyor. Bu değerin 4K çözünürlük için saniyede 12Mb olduğu düşünülünce özellikle çevrimiçi yayıncılık için büyük bir potansiyel vaat eden HDR görüntü akışı, yine Netflix’in açıklamasına göre 4K HDR’nin imkansız olduğu durumlarda HDR’den fedakarlık etmek yerine çözünürlüğün Full HD’ye çekilmesiyle devam ettirilebiliyor. Birçok Hollywood firmasının mevcut filmlerini HDR tekniğiyle güncelleyerek dijital ortamda yeniden pazarlama ihtimalini de konuşan endüstri liderleri, ayrıca “Ultra HD Blu-ray” olarak isimlendirileceği kararlaştırılan yeni 4K çözünürlüğündeki Blu-ray formatından da oldukça umutlular. Maksimum 2849x2169 çözünürlükte saniyede 60 kare video oynatacak cihazlardan bahsedilen ve hali hazırdaki Blu-ray disklerden 10-bit renk derinliğiyle daha fazla renk yelpazesini kapsayacağı belirtilen Ultra HD Blu-ray standardı, HDR görüntüleme standardını da destekleyecek ve bu desteğin sayesinde de önümüzdeki dönem içerisinde birçok farklı içerik sağlayıcıda ister istemez bu alana giriş yapmış olacak.

Sonuç olarak yapılan açıklamalara göre birçok kullanıcı için yeterli gelmeyen 4K çözünürlük inovasyonu, yerini HDR teknolojisine bırakmaya hazırlanıyor. Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un JS9 ve JS8 serisi televizyonları ile, LG’nin CES 2015 fuarında sergilediği prototip OLED HDR televizyonuyla, Sony’nin 75-inçlik dev XBR-75X940C modeliyle HDR teknolojisine destek vermesi ise son kullanıcı için oldukça önemli bir adım olarak görülüyor. Bu tarz büyük devlerin en son kavisli televizyon modellerinde gördüğümüz rekabetleri, düşük fiyatlar olarak geri dönerken, çeşitlerin artması da yine bizlere olumlu satış stratejileri sağlıyor. 2015 yılında 4K çözünürlüğün pazarı domine edeceği söylenirken, HDR teknolojisinin ise 2016 yılında yayınlaşarak her şeyin çözünürlük olmadığını bir kez daha hatırlatması bekleniyor.

Not: Aşağıda HDR video çekiminin güzel bir örneğini izleyebilirsiniz. Özellikle iç mekan çekimlerine odaklanan video, HDR çekimin farkını pencereden görünen çevrenin detay seviyesi ile gözler önüne seriyor.