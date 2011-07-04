Dosya paylaşımı için bir Facebook alternatifi

Kolay ve hızlı dosya paylaşımı dendiğinde Hotfile veya Rapidshare gibi ücretli platformlar bir yana akla hemen Dropbox veya Box.net gibi çözümler gelmektedir. Bulut bilişimin tüm imkanlarını kullanan bu uygulamalar ücretsiz ve sınırlı bir depolama alanı sunmaktadır. Ancak bunların dışında hoş bir alternatif daha bulunuyor : filefly.

filefly Facebook üzerinde geliştirilmiş yeni bir uygulama. Kullanıcılarına sürükle-bırak yöntemi ile dosyalarını depolamalarını ve diğer Facebook arkadaşları ile paylaşmalarını sağlıyor. Tüm Facebook ağınıza anında erişimin yanında oldukça basit yapısı ile de dikkat çekiyor.

filefly uygulamasınıı geliştiren kişi Tory Jarmain. Torrent müdavimlerinin yakından tanıdığı Jarmain, açık torrent izleyicilerini ilk bulan kişiydi. O günden sonra Jarmain tüm zamanını bulut tabanlı sistemler için harcadı.

filefly uygulamasını kullanmak da oldukça kolay. Uygulamaya gittikten sonra New Upload butonuna tıkladığınızda dosyalarınızı yükleyebileceğiniz, paylaşabileceğiniz ve yorum yapabileceğiniz bir ekran karşınıza geliyor. Bu ekranda görülen isim açtığınız klasörün adı oluyor.

Buraya eklediğiniz dosyalarınızı ağınızdaki tüm arkadaşlarınıza paylaştırabiliyorsunuz. Ancak paylaşım esnasında arkadaşlarınıza herhangi bir mesaj ekleyemiyorsunuz. Bu da bir spam olarak algılanabiliyor.

filefly tamamen ücretsiz bir uygulama. 2GB depolama alanı veriyor ve bu alan Facebook Kredileri ile arttırılabiliyor. Ancak oluşturduğunuz klasörlerin sadece 30 gün geçerlilik süresinin olması bir dezavantaj sayılabilir.



