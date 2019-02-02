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Dragons Titan Uprising indirmeye sunuldu

Dragons Titan Uprising renk eşleştirme oyunu Ejderhanı Nasıl Eğitirsin üçüncü filmi ile aynı ögeleri barındırıyor. Ejderhaları eğiterek şeytan imparatorluğu ile mücadele ediyorsunuz.
3 ay
3,7b
1
2
Mobil Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Sevilen animasyon serisi Ejderhanı Nasıl Eğitirsin’in üçüncü filmi vizyona girerken renk eşleme tarzındaki mobil oyunu da indirmeye sunuldu. Dragons Titan Uprising film ile aynı ögeleri barındırıyor.

Dragons Titan Uprising neler sunuyor?

Renk eşleme yaparak düşman ejderhalarla kapıştığınız oyunda seviye atladığınız RPG ögeleri de unutulmamış. Berk bayrağı altında ejderhaları toplayarak şeytan imparatorluğa karşı mücadele veriyorsunuz.

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3 karakterle başladığınız oyunda ilerledikçe yeni ejderhaların kilidi açılıyor. Bebek olarak aldığınız bu ejderhaları seviye atlatarak çok güçlü hale getiriyorsunuz. 4 farklı renge ve temaya sahip ejderhalarınıza kaynak sağlarken bu renklere uymanız gerek. Kaynakları sağlamak için de kendinize ait bir köy inşa etmeniz gerekiyor.

Renk eşleme yaparken düşman ejderhaların bulunduğu kısımlarda olmanız gerek zira patlayan kristallerin atışları doğrudan yukarı doğru yapılıyor. Burada ejderha yoksa boşa gidebiliyor. Eşleştirdiğiniz renkler uyumlu ejderhanızın özel yeteneğini açığa çıkarıyor.

750 civarında bölümü olan oyunda pek çok farklı dünya keşfediyorsunuz. Filmi sevenlerin ilgisini çekecek olan oyun ücretsiz.

Dragons Titan Uprising: Google Play II App Store

 

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soneday 3 ay en beğenilen
şu şeker oyununun kapak resimi değişitirip koskoca prodkisyonlarn uygulaması haline getirmekten bıkmadılar.
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YediyuzYetmisYedi 3 ay
Gereksiz bi oyun olmus. 2 dk oynayip sildim geri.
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soneday 3 ay en beğenilen
şu şeker oyununun kapak resimi değişitirip koskoca prodkisyonlarn uygulaması haline getirmekten bıkmadılar.
Yanıtla +7
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