Droid X, iPhone 4 gibi retina ekrana mı sahip olacak ? (G)

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Motorola'nın geçtiğimiz Eylül ayında satışa sunduğu ve firmanın son dönemdeki en başarılı telefonlarından olan Droid'in varisi Droid X, iPhone 4'deki gibi retina ekrana mı sahip olacak ?

Amerika'nın en büyük operatörü olan Verizon'un Droid X için yayınladığı görselde telefonun HDMI portuna sahip olacağı, ancak bundan daha önemlisi 4.3 inç boyutundaki ekranı için "720p" ekran tabiri kullanılmış.

Eğer görselde bir hata yoksa Droid X'in ekranı 1280x720 çözünürlüğünü destekleyecek. Bu çözünürlük Droid X'in ekranında inç başına 342 piksel bulunacağını gösterirken, iPhone 4'ün 326ppi'lık üzerinde olan bu piksel yoğunluğu Droid X'in göz sınırlarını aşan piksel yoğunluğu anlamına geliyor.

Güncelleme: Verizon, haberimize konu olan görselde yer alan "720p ekran" yazısını "720p video kaydı" ile değiştirdi. Yani Motorola'nın yeni Droid'i haberde bahsettiğimiz piksel yoğunluğuna sahip olmayacak.

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