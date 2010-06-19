Droid X, iPhone 4 gibi retina ekrana mı sahip olacak ? (G)

Motorola'nın geçtiğimiz Eylül ayında satışa sunduğu ve firmanın son dönemdeki en başarılı telefonlarından olan Droid'in varisi Droid X, iPhone 4'deki gibi retina ekrana mı sahip olacak ?
Amerika'nın en büyük operatörü olan Verizon'un Droid X için yayınladığı görselde telefonun HDMI portuna sahip olacağı, ancak bundan daha önemlisi 4.3 inç boyutundaki ekranı için "720p" ekran tabiri kullanılmış.
Eğer görselde bir hata yoksa Droid X'in ekranı 1280x720 çözünürlüğünü destekleyecek. Bu çözünürlük Droid X'in ekranında inç başına 342 piksel bulunacağını gösterirken, iPhone 4'ün 326ppi'lık üzerinde olan bu piksel yoğunluğu Droid X'in göz sınırlarını aşan piksel yoğunluğu anlamına geliyor.
Güncelleme: Verizon, haberimize konu olan görselde yer alan "720p ekran" yazısını "720p video kaydı" ile değiştirdi. Yani Motorola'nın yeni Droid'i haberde bahsettiğimiz piksel yoğunluğuna sahip olmayacak.
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birkac gun once başka bir başlıkta benim dediğim de tam bu mesajla paralel birşeydi ancak - "apple mühendisliği" kavramı sözü geçen ekran için ne kadar yerinde - sorusuna gelen yanıt tatmin edici olmaktan çok uzaktı
Orada Apple Mühendisliği diye bir tabir geçmiyordu, dikkat ederseniz Apple Mühendisleri deniliyordu ki her elektronik firmasının kendisini geliştirmesini sağlayacak mühendisler kendi bünyelerinde çalışmaktadır. Siz yoksa elektronik firmalarının sadece teknolojilerini birilerine ürettirip sadece topladıklarını mı düşünüyordunuz ?
@alimakkaya
Evet "Retina ekran" yeni bir teknoloji demek değil, ancak Apple'a ait birşeyde değil. Bu şey gibi Apple'ın "PDA" kavramını ilk kullanan firma olması ve bunu teknoloji dünyasına kazandırmış olması gibi birşey. Retina ekran'dan kastın piksel yoğunluğunun yüksek olduğu ekranlar için önümüzdeki dönemde sıkça kullanılacağını göreceğiz.
@Batuist
İlk önce şunu belirtmekte fayda var; Donanımhaber'in ve çalışanlarının Apple'la herhangi bir organik bağı bulunmamaktadır. Zaten Donanımhaber bir Amerikan sitesi değil ki Apple özel ilgi göstersin. Demek istediğimi Apple'ı yakından takip eden arkadaşlar anlayacaktır.
Her insanın fizyolojik yapısı birbirinden bağımsızlık gösteriyor. Husain Bolt, 100 metreyi 9 küsür saniyede koşuyor diye, insanların 100 metreyi 9 küsür saniyede koşacağını söylememiz nasıl hata olacaksa, en mükemmel göz yapısına sahip insanın görebileceği detayları standartmış gibi göstermek o kadar yanlıştır. Önemli olanın ortalama olduğunu düşünüyorum. Aynı şekilde Apple'ın geçmişine bakarsanız, özellikle iPod üzerinde sıkça tüketici davalarına maruz kaldıklarını göreceksiniz. Bu kadar kötü deneyimden sonra çıkıpta tüketiciyi kandıracaklarını ben düşünmüyorum. Gerek bu düşünceden gerekse de insanların ortalama göz yapılarından dolayı haberimde Droid X'de gözün sınırlarını aşacak tabirini kullandım.
bu bilim insaninin yaptigi daha buyuk bir hata mevcut, bahsi gecen 447 hesabi dunyada parmakla sayilacak kadar insanin sahip olacagi bir goz ile mumkun . (parmakla sayilacak derken tabiki cok dusuk bir yuzde olarak algilayin bunu lutfen, dramatiklestiriyorum olayi) Bunu soylemeyip, apple insanlari yaniltmaya calisiyor diyerek adamlari suc isliyormus gibi gostermeye calisiyorlar. Teknik olarak apple in soyledigini karsilamamasi dunya uzerinde kimsenin ya ben boyle birsey istiyordum, reklaminizda sundan bahsettiniz ama olmuyor diyecegi bir durum degil, yani aslinda musterinin zarar gorecegi birsey degil bu, ve dunya uzerindeki cogu insan icin apple in iddasi gercek (bunu da bilim insanlari soyluyor, ben degil ) . Ancak burda suc isleniyor, Apple insanlari yaniltiyor diyerek. Bu nasil mantik anlamak guc, goreceli bir durum, adamlar reklaminda iddali konusuyorlar, bir araba markasi ciksa dunyanin en hizlisiyiz dese, saatte de 320km ile giden araba yapmis olsa, bir bilim adami da cikip kardesim 400 ile giden araba var iste, yaniltmayin insani diye itiraz etse herhalde ayni duruma gelmis olurdu .
447 ye takilmayin lutfen, ben 25 cm den 120pp yi bile ayirt edemiyorum, nerde 326 nerde 447 ..
chip.com.tr/...
Bununla ilgili bir haberimiz mevcuttu zaten. Günlük haber bölümünde görebilirsiniz.
Ancak bazı otoriteler, bu iddianın "mükemmel" gözlerde olduğunu söylüyor ve ortalama bir insanın gözünün Apple'ın iddia ettiği gibi olduğunu belirtiyor...
Bizde yayınlanmadığını nerden çıkartıyorsunuz.
donanimhaber.com/...
Buyrun okuyabilirsiniz.
Ne haber hakkında ne de Android hakkında hiçbir fikrin ve bilgin yok değil mi?
Yorum yaptığı konu hakkında ne zaman yeterince bilgisi olduğu görülmüş ki bu forumdaşın şimdi de olsun?
dostum plastiginin kalitesiz olup olmadıgını nasıl anladın şuncaazcık resim ile ?
videosunu izledim youtube da.