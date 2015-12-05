Drone'lara özel kıskaç sistemi

İngiliz makine mühendisi Ben Kardoosh tarafından hazırlanan Mantis Drone Claw, geliştirdiği kıskaç sistemiyle her drone modeline objeleri bir yerden alıp başka yere bırakabilme yetisi katıyor. Bunu tahmin edilenden farklı olarak herhangi bir ekstra güç kaynağına ya da elektrik bağlantısına ihtiyaç duymadan yerine getirebilen ürün, kevlar kablo ile obje üzerine indirildiği zaman yerçekiminin etkisiyle açılıyor, yukarıda doğru çekildi zaman ise kapanarak ojeleri yukarıya çıkartabiliyor.

Aşağıda yer alan videolar içerisinde de rahatlıkla görebileceğiniz üzere hemen her objeyi sorun yaşamadan alabilen ürün, özellikle Drone modelerine ekstra yük bindirmiyor olmasıyla beğeni topluyor. Hafif yükler için alüminyumdan üretilen 20 gramlık ve ağır yükler için 70 gramlık paslanmaz çelikten üretilen olmak üzere iki farklı versiyonu bulunan kıskaç sistemi, her iki versiyonda da benzer şekilde çalışma gösteriyor.

Kickstarter'da konan 5000 pound hedefin 62 bağış ile 2,173 poundluk bölümünü toplamayı başaran kıskaç sistemi Mantis Drone Claw, yapılacak en az 25 pound ile 2016 Nisan ayında elde edilebiliyor.

https://www.kickstarter.com/projects/465382488/mantis-drone-claw