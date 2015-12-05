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Drone'lara özel kıskaç sistemi

Kickstarter'da ilginç projeler destek aramaya devam ediyor. Bunlar arasından dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Mantis Drone Claw, standart drone modellerine kıskaç sistemi katıyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Zamazingo
Can Tunçer
Haber Editörü
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Drone'lara özel kıskaç sistemi

Endüstriyel drone modelleri tüketici pazarına yönelik çözümlerden farklı olarak Amazon'un geliştirdiği gibi kargo taşımacılığı yapabiliyor ya da DJI'ın geliştirdiği gibi tarlaları ilaçlayabiliyor. Kickstarter'da destek aramaya başlayan "Mantis Drone Claw" ise her drone modeline bir kıskaç kazandırmayı hedefliyor.
İngiliz makine mühendisi Ben Kardoosh tarafından hazırlanan Mantis Drone Claw, geliştirdiği kıskaç sistemiyle her drone modeline objeleri bir yerden alıp başka yere bırakabilme yetisi katıyor. Bunu tahmin edilenden farklı olarak herhangi bir ekstra güç kaynağına ya da elektrik bağlantısına ihtiyaç duymadan yerine getirebilen ürün, kevlar kablo ile obje üzerine indirildiği zaman yerçekiminin etkisiyle açılıyor, yukarıda doğru çekildi zaman ise kapanarak ojeleri yukarıya çıkartabiliyor. 
 
Drone'lara özel kıskaç sistemi
Aşağıda yer alan videolar içerisinde de rahatlıkla görebileceğiniz üzere hemen her objeyi sorun yaşamadan alabilen ürün, özellikle Drone modelerine ekstra yük bindirmiyor olmasıyla beğeni topluyor. Hafif yükler için alüminyumdan üretilen 20 gramlık ve ağır yükler için 70 gramlık paslanmaz çelikten üretilen olmak üzere iki farklı versiyonu bulunan kıskaç sistemi, her iki versiyonda da benzer şekilde çalışma gösteriyor.
Kickstarter'da konan 5000 pound hedefin 62 bağış ile 2,173 poundluk bölümünü toplamayı başaran kıskaç sistemi Mantis Drone Claw, yapılacak en az 25 pound ile 2016 Nisan ayında elde edilebiliyor.

https://www.kickstarter.com/projects/465382488/mantis-drone-claw Yorum Yaz
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esmerbuyucu 3 yıl en beğenilen Patren
patren
hırsızlara gün doğdu bunun daha güçlüsünü yapsınlar organ mafyası çocuk bile kaçırır 3-5 yaş arası

Çocuk kaçırmak isteyen zaten bir yolunu bulur gene kaçırır. Bunla ne alaka...
patrenhırsızlara gün doğdu bunun daha güçlüsünü yapsınlar organ mafyası çocuk bile kaçırır 3-5 yaş arasıÇocuk kaçırmak isteyen...
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2 Yanıt Yanıtla +7
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maximus8282 3 yıl
Bu ne hakikaten camlara artık sineklik değil droneluk mu takıcak.
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Nemaho 3 yıl maximus8282
maximus8282
Bu ne hakikaten camlara artık sineklik değil droneluk mu takıcak.



hiç gülesim yoktu ya
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Worm Holes 3 yıl
patren
hırsızlara gün doğdu bunun daha güçlüsünü yapsınlar organ mafyası çocuk bile kaçırır 3-5 yaş arası

yaşa. şu küçücük aletin çıkardığı sese bak bi de daha büyğününkini düşün
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arel.gr 3 yıl
yazın yazın puani kalsin.
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kadirirdem 3 yıl
bu kötü niyetlerde kullanılır cam açık bir evden bir şey çalınabilir kolaylıkla.....
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Patren 3 yıl
hırsızlara gün doğdu bunun daha güçlüsünü yapsınlar organ mafyası çocuk bile kaçırır 3-5 yaş arası
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esmerbuyucu 3 yıl Patren
patren
hırsızlara gün doğdu bunun daha güçlüsünü yapsınlar organ mafyası çocuk bile kaçırır 3-5 yaş arası

Çocuk kaçırmak isteyen zaten bir yolunu bulur gene kaçırır. Bunla ne alaka...
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