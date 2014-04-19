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Dropbox fotoğraf saklama uygulaması Loom'u satın aldı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
288
1
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Dropbox fotoğraf saklama uygulaması Loom'u satın aldı

Bulut depolama çözümlerinin en büyükleri arasında yer alan ve kendini sürekli geliştiren Dropbox, satın almalara da ara vermiyor. Firmanın envanterine son olarak Loom eklendi.

Bir fotoğraf saklama ve cihazlar arası senkronize uygulaması olarak işlev gören Loom, Dropbox'un Carousel adında benzer bir yedekleme servisi olduğu için bu açıdan da önem taşıyor. 

Loom servisi 16 Mayıs tarihine kadar erişilebilir olacak. Ancak kullanıcıların bu tarihe kadar fotoğraflarını Dropbox'a taşımaları isteniyor. Ücretsiz kullanıcıların depolama alanları Dropbox'da da geçerli olacak. Ücretli kullanıcıların da aynı depolama kapasiteleri Dropbox'ta mevcut olacak.  Ayrıca kullanıcılar tüm kütüphanelerini zip dosyası olarak da indirebilecekler.  

http://www.tuaw.com/2014/04/18/dropbox-acquires-loom-and-other-news-from-april-17-2014?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
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