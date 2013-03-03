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Dropbox kullanıcıları spam posta yağmuruna maruz kalıyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
272
1
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Dropbox kullanıcıları spam posta yağmuruna maruz kalıyor

Geçen yıl hacker saldırısına maruz kalan bulut depolama hizmeti Dropbox, bu kez de spam mail yağmuru şikayetleri almaya başladı.

Destek forumlarına şikayette bulunan kullanıcılar, sadece Dropbox için kullandıkları email adreslerine; kumar sitelerinden teklifler ve daha da önemlisi sahte PayPal veya LinkedIn adreslerinden oltalama mailleri geldiğini dile getiriyor. 

Herkesin aklına bir hacker saldırısı gelirken, Dropbox yetkilileri böyle bir durumun söz konusu olmadığını ve geçen yıl ki saldırının izlerinin devam ediyor olabileceğini açıkladı. Yetkililer kullanıcılara eğer bir spam posta gelirse bunu destek mail hesabına göndermeleri ayrıca kullanıcı adı ve şifrenin de değiştirilmesi konusunda çağrıda bulunuyor. 

http://www.slashgear.com/dropbox-users-bombarded-by-spam-e-mails-02272226/ Yorum Yaz
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