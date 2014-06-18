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Dropbox, veri analiz firması Parastructure'yi satın aldı

4 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Dropbox, veri analiz firması Parastructure'yi satın aldı

Kullanıcı sayısı 300 milyonu geçen bulut depolama platformu Dropbox, yeni satın alımlar ile teknolojilerini güçlendirmeye devam ediyor. Firmanın son hamlesi bir veri analiz şirketine dair oldu.

Gelen bilgilere göre Dropbox, veri analizleri üzerine teknolojiler geliştiren Parastructure adlı firmayı satın aldı. Satın alma bedelinin 10-50 milyon dolar arasında olduğu belirtiliyor. 

Dropbox'un bu satın alımı neden yaptığı tam olarak billinmiyor ancak kullanıcılara sunulan hizmetlerin ne derece etkili olduğunu görebilmek için üçüncü taraf firmalara sipariş vermek yerine bizzat analizleri yönetmeyi istediği tahmin ediliyor. Konu ile ilgili firmalardan bir açıklama gelmedi.  

http://venturebeat.com/2014/06/16/dropbox-parastructure/ Yorum Yaz
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