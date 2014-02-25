Bulut teknolojisinin en büyük oyuncularından olan Dropbox’ın fonlanmasıyla ilgili yapılan toplantıdan firmaya büyük destek çıktı.

ABD Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan bilgilere gore Dropbox’a yatırımcıların yapacağı fonlama tutarı üst sınırı 450 milyon dolar olarak belirlendi. Üst sınır 450 milyon dolar olarak belirlense de mevcut şartlardan Dropbox’ın elde edeceği kaynak 350 milyon dolarla sınırlı kalacak. Bunun 325 milyon doları BlackRock, Fidelity ve T. Rowe Price yatırımcıları tarafından karşılanacakken; kalan 25 milyon dolar da nitelikli yatırımcı tarafından sağlanacak.

Ayrıca yapılan görüşmelerde Dropbox’ın değeri 10 milyar dolar olarak belirlendi. Diğer bir deyişle Dropbox’ı satın almak isteyen bir şirket, en az 10 milyar doları gözden çıkarması gerecek.

2011 yılında yapılan fonlama toplantısında Dropbox’ ın değeri 4 milyar dolar olarak belirlenmiş ve yatırımcılar tarafından 250 milyon dolar fonlama yapılmıştı.

WhatsApp’in geçtiğimiz hafta 16 milyar dolara Facebook tarafından satın alınmasından sonra gelen bu haber, teknoloji dünyasında girişimciliğin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha kanıtlamış oldu.

http://recode.net/2014/02/24/dropbox-round-finalized-350m-at-10b-valuation/