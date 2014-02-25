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Dropbox'ın değeri 10 milyar dolar olarak belirlendi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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59
Güvenlik
Shady
Haber Editörü
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Dropbox'ın değeri 10 milyar dolar olarak belirlendi

Bulut teknolojisinin en büyük oyuncularından olan Dropbox’ın fonlanmasıyla ilgili yapılan toplantıdan firmaya büyük destek çıktı.

ABD Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan bilgilere gore Dropbox’a yatırımcıların yapacağı fonlama tutarı üst sınırı 450 milyon dolar olarak belirlendi. Üst sınır 450 milyon dolar olarak belirlense de mevcut şartlardan Dropbox’ın elde edeceği kaynak 350 milyon dolarla sınırlı kalacak. Bunun 325 milyon doları BlackRock, Fidelity ve T. Rowe Price yatırımcıları tarafından karşılanacakken; kalan 25 milyon dolar da nitelikli yatırımcı tarafından sağlanacak.

Ayrıca yapılan görüşmelerde Dropbox’ın değeri 10 milyar dolar olarak belirlendi. Diğer bir deyişle Dropbox’ı satın almak isteyen bir şirket, en az 10 milyar doları gözden çıkarması gerecek.

2011 yılında yapılan fonlama toplantısında Dropbox’ ın değeri 4 milyar dolar olarak belirlenmiş ve yatırımcılar tarafından 250 milyon dolar fonlama yapılmıştı.

WhatsApp’in geçtiğimiz hafta 16 milyar dolara Facebook tarafından satın alınmasından sonra gelen bu haber, teknoloji dünyasında girişimciliğin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha kanıtlamış oldu.


http://recode.net/2014/02/24/dropbox-round-finalized-350m-at-10b-valuation/ Yorum Yaz
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Xaphire 5 yıl
Şimdi herkesin aklında bi program yapıp deli para kaldırmak var
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fizisyen 5 yıl
realtime.wsj.com/...
hurriyet.com.tr/...

38 den al, 20 den sat, 1 yıl sonra 45 olsun, 2 yıl sonra 60 larda??

bu degeri biçenlerin kafa saglam değil, eger halka açılırsa bu hisse senedini almak isteyenlerinde kafada sorunları
vardır, macera arıyorlardır:)
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busvas 5 yıl
Ne güzel iş değilmi biz kullanaşım millet kaymağını yesin birde kullanmak içinde para ödeyelim. Bizim kullandığımız programlardan adamlar milyar solarlar kaldırıyolar bize ne düşüyor
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Smile Man 5 yıl
Konu dışı mı burası gençler, dağılın.
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WTF Viqqy 5 yıl
Valla ben bedava kullanıyorum.
1 Yanıt Yanıtla +1
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selmand 5 yıl WTF Viqqy
Ability Power

Valla ben bedava kullanıyorum.

yakında gelir 9 milyar dolar faturan


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okan_cehapelioglu 5 yıl
dropbox en kallavi uygulamalardan değeri dahada artar bu gidişle
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VirgilSollozzo 5 yıl
Samsung Note 2 aldigimda 50GB alan ile hediye gelmisti Dropbox.Android pismanliginin arasindan siyrilan tek pozitif seydi dropbox.One drive,Yandex filan da var ama dropbox baska.Temiz arayuz.Hizli ve basit.Degerini hakediyor
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Kabzomanadam 5 yıl
Saçma sapan eksi verdiğiniz zaman mutlu mu oluyorsunuz ?
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gokceonur 5 yıl
Şu programa gereksiz diyen arkadaşlar, rica ediyorum köyünüze dönün ve çorbanızı kaşıklayın.
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selmand 5 yıl
Koskoca Nokia Bi dropbox etmedi
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Kuray 5 yıl
Whatsapp ve Dropbox gibi programların değerinin bu kadar olacağını sanmıyorum.

Özellikle Dropbox'ın bu fiyata yükselmesinin tek nedeni: KİŞİSEL VERİLER.
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*GameOver* 5 yıl selmand
selmand

Koskoca Nokia Bi dropbox etmedi

ne kadar acı dimi birazda hak ettiler ama insan genede üzülüyor
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Master_Evil 5 yıl selmand
selmand

Koskoca Nokia Bi dropbox etmedi


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bayraak 5 yıl
Box.com bence cok daha guzel ve basarili
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Kyser Sozey 5 yıl
Düzenli kullanmayan kişiler Dropbox'un kıymetini bilemez.

73GB alanım bulunuyor ve dosyalarım gittiğim her yerde klasör şeklinde yanımda. Açıkçası GoogleDrive yada SkyDrive, DropBox kadar kullanışlı değil. Bu kadar kullanışlı olmasının değeri tabi ki 10 milyar dolar gibi uçuk değer eder mi bilemiyorum :) Forever DropBox...
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MuratbanK 5 yıl
Feysbok ile milyar dolarlara oynayan Mark gibi adamlar 119 milyar dolar getireceğine emin olmadan Whatsapp gibi uygulamalara 19 milyar dolar vermeyeceği gibi 110 milyar dolar getireceğine emin olmayan hiçbir şirket de Dropbox'a 10 milyar dolar vermez; verirse de bilin ki 110 milyar dolar kazanacağına emindir.
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