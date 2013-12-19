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Dropbox'un Android uygulaması arkadaşlar ile dosya paylaşma desteğine kavuştu

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
392
1
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Dropbox'un Android uygulaması arkadaşlar ile dosya paylaşma desteğine kavuştu
Bulut depolama denildiği zaman akıllara gelen ilk platform olma özelliğini taşıyan Dropbox, Android uygulamasını güncelleyerek arkadaşlar ile dosya paylaşma desteğini getirdi.
Daha önce olmayan bu özellik sayesinde Android kullanıcıları, servis içerisinde paylaşılabilir yeni dosyalar oluşturabilecek ve varolan klasörlere arkadaşlarını davet ederek toplu düzenleme ve çalışma yapabilecekler. Aynı zamanda ayar seçenekleriyle daha sonra ortak çalışma izinleri isteğe bağlı olarak yönetilebilecek.
Şimdilik Android için gelen ortak paylaşma ve çalışma desteğinin, önümüzdeki yıl başında iOS platformuna da geleceği belirtiliyor. Ücretsiz olarak sunulan Dropbox'un Android uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

https://blog.dropbox.com/2013/12/mobile-sharing-in-a-snap/ Yorum Yaz
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