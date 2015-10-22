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Dropbox'un Windows Phone uygulaması tasarımsal olarak yenilendi

Dünyanın en çok kullanılan bulut depolama servisleri arasında yer alan Dropbox, iOS ile Android platformları yanında Windows Phone sürümüne de desteğini sürdürüyor.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
1,3b
1
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Dropbox'un Windows Phone uygulaması tasarımsal olarak yenilendi
 
Popüler bulut depolama servisi Dropbox, önem verdiği Windows Phone uygulamasını güncelledi.
Uygulama yayınlanan yeni sürümüyle ilk olarak yeni bir tasarıma geçiş yaptı. Çok köklü bir değişik olmasa da artık daha güzel ve modern görünen uygulama, ayrıca kendi içerisinde dosya ve belge kopyalama desteğini de kullanıcılarına sunmaya başladı. Daha önce buna izin vermeyen Windows Phone için Dropbox, hesapları kişiselleştirmek adına fotoğraf yükleme altyapısı hayata geçirdi ve son olarak yüklenen fotoğraf ile videoları "en son içerikler" bölümünde grup halinde görüntülemeye başladı.
Ücretsiz olarak sunulan Windows Phone için Dropbox buradan elde edilebiliyor.

http://www.windowscentral.com/dropbox-updates-its-official-windows-phone-app-improved-design-and-more Yorum Yaz
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