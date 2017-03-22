Dubai’de robot polis dönemi: Mayıs ayında başlıyor!





Dubai Emniyeti, sokaklara robot polisleri indiriyor. Mayıs ayında faaliyete geçecek proje kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri’nin en kalabalık şehrinde sokaklarda robot polisler güvenliğin sağlanmasına yardımcı olmaya çalışacak.

Kalabalık alanlara konulacak robotlar, üzerindeki dokunmatik ekranlar ile geri bildirim toplayacak. Daha önce yapay zekâ destekli olarak bir dizi ceza kararları alması hedeflenen robot polis projesinde son karar ise daha basit bir yapı uygulanması olmuş. İnsanlar şehirde gördükleri robotlar ile sesli olarak etkileşime geçecek ve şikayetlerini polis merkezine kolayca iletebilecek. Yani robotlar bir arabirim gibi görev yapacak.

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Anında polis merkezine iletilecek kayıtlar, oradaki ekip tarafından analiz edilecek ve bu doğrultuda çeşitli yaptırımlar uygulanacak. Bu ilk uygulama, projenin şekillenmesi adına da önemli bir adım. Sonraki dönemlerde sistemde oluşabilecek ihtiyaçlar doğrultusunda robotlarda çeşitli değişiklikler yapılacak.

Dubai Emniyeti Geleceği Şekillendirme Merkezi Direktörü Tuğgeneral Abdullah Bin Sultan da yaptığı açıklamada gelecekte daha fazla robotun görevde olacağını belirtiyor. Bu doğrultuda hedef 2030 yılında Dubai’deki toplam polis gücünün en az %25’i kadar da robotun görevde olması şeklinde belirlenmiş.

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