Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Zamazingo ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Dubai’de robot polis dönemi: Mayıs ayında başlıyor!

Dubai, bir süredir konuşulan robot polis hayalini gerçeğe dökmeye hazırlanıyor. Resmi kaynaklardan da doğrulanan robot polis hamlesinin detayları yazımızda.
2 yıl
4,1b
1
18
Zamazingo
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Dubai’de robot polis dönemi: Mayıs ayında başlıyor!

Dubai Emniyeti, sokaklara robot polisleri indiriyor. Mayıs ayında faaliyete geçecek proje kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri’nin en kalabalık şehrinde sokaklarda robot polisler güvenliğin sağlanmasına yardımcı olmaya çalışacak.

Kalabalık alanlara konulacak robotlar, üzerindeki dokunmatik ekranlar ile geri bildirim toplayacak. Daha önce yapay zekâ destekli olarak bir dizi ceza kararları alması hedeflenen robot polis projesinde son karar ise daha basit bir yapı uygulanması olmuş. İnsanlar şehirde gördükleri robotlar ile sesli olarak etkileşime geçecek ve şikayetlerini polis merkezine kolayca iletebilecek. Yani robotlar bir arabirim gibi görev yapacak.

Dubai’de robot polis dönemi: Mayıs ayında başlıyor!
Tam Boyutta Gör
 

Anında polis merkezine iletilecek kayıtlar, oradaki ekip tarafından analiz edilecek ve bu doğrultuda çeşitli yaptırımlar uygulanacak. Bu ilk uygulama, projenin şekillenmesi adına da önemli bir adım. Sonraki dönemlerde sistemde oluşabilecek ihtiyaçlar doğrultusunda robotlarda çeşitli değişiklikler yapılacak.

Dubai Emniyeti Geleceği Şekillendirme Merkezi Direktörü Tuğgeneral Abdullah Bin Sultan da yaptığı açıklamada gelecekte daha fazla robotun görevde olacağını belirtiyor. Bu doğrultuda hedef 2030 yılında Dubai’deki toplam polis gücünün en az %25’i kadar da robotun görevde olması şeklinde belirlenmiş.


https://twitter.com/DXBMediaOffice/status/843860925111287808?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Fontrava.com%2F Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
alito 2 yıl en beğenilen
Başlığa Robocop koyup, işi tekerlekli kutuya bağlamak.
Yanıtla +34
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozbey08 2 yıl
Desenize şu fıkra gerçek olacak.
aponya’da hırsız yakalayan bir robot icat etmişler.
Amerika’da 5 dakikada 180 hırsız yakalamış.
İtalya’da 5 dakikada 80 hırsız yakalamış.
Fransa’da 5 dakikada 30 hırsız yakalamış.
Türkiye’de 5 dakikada robotu çalmışlar
Desenize şu fıkra gerçek olacak.aponya’da hırsız yakalayan bir robot icat etmişler.Amerika’da 5 dakikada 180 hırsız yakalamış.İtalya’da 5 dakikada...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +18
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
silversmith 2 yıl
Hayaller robocop, gerçekler tekerlekli tablet polis.
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 2 yıl
türkiyede olsa adam emniyete çağırsalar dicekki komserim vallahi robot yalan diyo :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
muratkaya 2 yıl
Başarı şansı Fatih Projesinden yüksek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
huseyincarnege 2 yıl
Hayaller robocop gerçekler dökmedemir haso :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cosica 2 yıl
GŞG (gezici şikayet kutusu)
üzerinde kamera varsa bazı olayların aydınlatılmasında faydalı olabilir. polis istediği yerden görüntü alabilir. Aklıma "Chopping Mall" filmi geldi direk.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aliofage 2 yıl
Hayaller...hayatlar...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
silversmith 2 yıl
Hayaller robocop, gerçekler tekerlekli tablet polis.
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
acbold 2 yıl
Bunun bir vidasını dokunmak kaç aydan başlayacak acaba ?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fthyrr1976fy 2 yıl
para fazla gelince boşa israf yapılır
bunun yerine dünya da bir sürü aç var onları doyursalar daha iyi olur
yakında orada yaşıayn insanların kafasına çip taksın onlarda robot olur
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
10ff 2 yıl
turkiyede is yapmaz. tinercilerin girdigi deliklere kedi kopek zor giriyor
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
-Predestination- 2 yıl 10ff
10ff
turkiyede is yapmaz. tinercilerin girdigi deliklere kedi kopek zor giriyor



Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eric13 2 yıl
Yuruyen elektrikli supurge desek daha dogru olur
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4116 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
dubai, polis ve
4 etiket daha robot polis Zamazingo Bilim ve Teknoloji Ahmet Gözütok
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Instagram, 6 ay içinde reklamcı sayısını ikiye katladı 2 yıl Thync, uyumaya ve sakin kalmaya yardımcı olan cihaz üretti 2 yıl Samsung Galaxy Note 8 şeması sızdırıldı 2 yıl Sony’ye eski markasından rakip geldi 2 yıl Siemens yazılımının parçası gibi görünen malware 10 fabrikaya yayıldı 2 yıl 2020'de Mars'a gitmeyi planlayan SpaceX iniş yapacağı yeri araştırıyor 2 yıl Xiaomi, Hindistan'da ikinci fabrikasını kuruyor 2 yıl Samsung Galaxy S8 ilk 3 ay koşulsuz iade garantisi sunacak 2 yıl Bir Youtube kanalı Tesla'nın özel batarya hücresini analiz etti 2 yıl Yeni keşif AIDS tedavisinin etkisini arttırabilir 2 yıl Hindistan'ın ucuz mühendis gücüne sahip Silikon Vadisi: Bengalore 2 yıl Twitter terörle bağlantılı binlerce hesabı askıya aldı 2 yıl Türkiye'den alkollü içecek firmalarına erişim engeli geldi 2 yıl Donald Trump imzaladı, Elon Musk beğenmedi: İşte NASA'nın yeni bütçesi 2 yıl TurkNet’ten sevindiren hamle: Adil Kullanım Kotası kaldırıldı! 2 yıl Snapdragon 835 inceleme "Qualcomm'un yeni canavarı test masamızda" 2 yıl BMW Grubu, 2018 sonuna kadar 40 yeni model tanıtacak 2 yıl Airspace’den drone avcısı yeni nesil drone 2 yıl Facebook, Google’ı yenmek için aralarında Amazon’un da olduğu şirketlerle anlaştı 2 yıl Nokia ve Facebook, deniz altındaki fiber kabloları hızlandıracak bir yöntem geliştirdi 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Dubai’de robot polis dönemi: Mayıs ayında başlıyor! Sonraki WiFi’dan 100 kat daha hızlı kablosuz internet 2 yıl Apple’ın kırmızı iPhone’una tasarımcılardan eleştiri yağıyor 2 yıl Türk hackerlar’dan Apple’a tehdit 2 yıl Sony, Android O için yaptığı geliştirme ile kasasını doldurabilir 2 yıl Netflix’in popülaritesi, iTunes’ın katı kurallarını değiştirmeye başladı 2 yıl Türkiye, Avrupa’nın mobil ödemeleri en çok kullanan ülkesi oldu 2 yıl Citroen’den elektrikli ticari araç: E-Berlingo Multispace 2 yıl Fransız savcılığı Fiat’a emisyon soruşturması açtı 2 yıl Apple’ın zengin gerçekliği ilk olarak yeni iPhone modellerinde boy gösterecek 2 yıl Logitech’den yeni iPad için kombo kılıf 2 yıl 3 Milyon dolarlık patriot füzesi ile drone vuruldu 2 yıl Nvidia GTX 1080 Ti’dan Dünya rekoru! 2 yıl Google'dan insan kadar hızlı öğrenebilen yapay zeka 2 yıl Karşınızda Android O 2 yıl Aorus GTX1080 Xtreme Edition incelemesi "2.1GHz'e çıkabilen en iyi GTX1080'lerden" 2 yıl Yeni Volkswagen Polo kamuflajsız olarak kameralara yakalandı 2 yıl Kırmızı Beyaz iPhone Plus, iPhone SE 128GB, yeni iPad ve fazlası 2 yıl Bitki köklerinin büyümesinin izlenebilmesi için 3D sistem geliştirildi 2 yıl Adobe ve Microsoft’tan iş dünyasına yönelik ortaklık 2 yıl Twitter, profesyonel canlı yayın özelliğini tanıtıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Askerligimi bugun bitirdim
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim