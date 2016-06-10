Dubai'den dev güneş enerjisi yatırımı

Bir alan üzerine kurulacak en büyük konsantre güneş enerjisi santrali, gelecek beş yıl içerisinde Dubai’de enerji üretimine başlayacak.

Uzun vadede, projenin 2030 yılında 1000 megavat (MW) enerji üretmesi beklenirken, aynı zamanda Dubai’nin 2050’de enerjisinin %75’ini yenilenebilir kaynaklardan üretme hedefinde de önemli bir rol oynaması amaçlanıyor.

Yoğunlaştırılmış güneş enerjisi, heliostat (gün dönüştürücü) adı verilen ve güneş ışığını merkezi güneş kulesine yansıtan güneş aynalarının dairesel şekilde yerleştirilmesiyle üretilecek. Merkezi güneş kulesinde ise biriktirilen güneş ışıkları bir buhar türbinini harekete geçirerek, enerji üretilmesini sağlayacak.

Proje, halihazırda dünyanın en büyük konsantre güneş enerjisi kulesi olan Fas’taki merkezden çok daha büyük olacak zira Fas’taki sistem 150 MW güç üretme kapasitesine sahip.

Geliştirilecek yeni projenin ürettiği enerjinin maliyetinin bir kilovat/saat başına 24 kuruştan daha ucuza geleceği ifade edilirken, tamamlandığında Dubai’nin 6,5 milyon ton karbondioksit emisyonunu keserek, Dubai’nin ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin Paris Antlaşması’na uygun bir şekilde 2C hedefine ulaşmasında yardımcı olması amaçlanıyor.

Yoğunlaştırılmış güneş enerjisi teknolojisinin kullanılması sayesinde enerjinin üretildikten sonra 8 ila 12 saat arasında bir süreyle depolanabildiği ifade edilirken, bu şekilde Dubai’nin gece boyunca ihtiyaç duyacağı enerji ihtiyacı da karşılanmış olacak.

Yoğunlaştırılmış güneş enerjisi projesinin ilk aşamasının 2021 yılında faaliyete geçmesi bekleniyor. Ayrıca bu projeye ek olarak geliştirilecek diğer büyük projelerle de Dubai’nin enerji üretimindeki çeşitliliğin artırılması planlanıyor. Dubai’nin “2050 Temiz Enerji Stratejisi” ise şu aşamalardan oluşuyor: 2020 yılında toplam enerjinin %7’si, 2030’da toplam enerjinin %25’i, 2050’de ise toplam enerjinin %75’i yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilecek.

http://cleantechnica.com/2016/06/08/dubai-plans-worlds-biggest-cheapest-csp-storage-project/