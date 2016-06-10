Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Alternatif Enerji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Dubai'den dev güneş enerjisi yatırımı

Dubai, dünyanın en büyük ve en ucuz konsantre güneş enerjisi santrali ve depolama projesini duyurdu. Bu projeyle birlikte Dubai temiz enerji hedefinde büyük bir adım atıyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
7,1b
1
20
Alternatif Enerji
Buğra Ünal
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Bir alan üzerine kurulacak en büyük konsantre güneş enerjisi santrali, gelecek beş yıl içerisinde Dubai’de enerji üretimine başlayacak.
Uzun vadede, projenin 2030 yılında 1000 megavat (MW) enerji üretmesi beklenirken, aynı zamanda Dubai’nin 2050’de enerjisinin %75’ini yenilenebilir kaynaklardan üretme hedefinde de önemli bir rol oynaması amaçlanıyor.
Yoğunlaştırılmış güneş enerjisi, heliostat (gün dönüştürücü) adı verilen ve güneş ışığını merkezi güneş kulesine yansıtan güneş aynalarının dairesel şekilde yerleştirilmesiyle üretilecek. Merkezi güneş kulesinde ise biriktirilen güneş ışıkları bir buhar türbinini harekete geçirerek, enerji üretilmesini sağlayacak.
Proje, halihazırda dünyanın en büyük konsantre güneş enerjisi kulesi olan Fas’taki merkezden çok daha büyük olacak zira Fas’taki sistem 150 MW güç üretme kapasitesine sahip.
Geliştirilecek yeni projenin ürettiği enerjinin maliyetinin bir kilovat/saat başına 24 kuruştan daha ucuza geleceği ifade edilirken, tamamlandığında Dubai’nin 6,5 milyon ton karbondioksit emisyonunu keserek, Dubai’nin ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin Paris Antlaşması’na uygun bir şekilde 2C hedefine ulaşmasında yardımcı olması amaçlanıyor.
Yoğunlaştırılmış güneş enerjisi teknolojisinin kullanılması sayesinde enerjinin üretildikten sonra 8 ila 12 saat arasında bir süreyle depolanabildiği ifade edilirken, bu şekilde Dubai’nin gece boyunca ihtiyaç duyacağı enerji ihtiyacı da karşılanmış olacak.
Yoğunlaştırılmış güneş enerjisi projesinin ilk aşamasının 2021 yılında faaliyete geçmesi bekleniyor. Ayrıca bu projeye ek olarak geliştirilecek diğer büyük projelerle de Dubai’nin enerji üretimindeki çeşitliliğin artırılması planlanıyor. Dubai’nin “2050 Temiz Enerji Stratejisi” ise şu aşamalardan oluşuyor: 2020 yılında toplam enerjinin %7’si, 2030’da toplam enerjinin %25’i, 2050’de ise toplam enerjinin %75’i yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilecek.

http://cleantechnica.com/2016/06/08/dubai-plans-worlds-biggest-cheapest-csp-storage-project/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
tobepeople 3 yıl en beğenilen
Grand_Alexander
adamların ilk kurulum maliyetini karşılamakta sorunları yok ki :D

Yaklaşık 1.000 odası olan ve maliyeti $350 milyon (€270 milyon) tutan saray yapacak gücümüz var ki bu aya 5 defa üs kurulabilecek bir miktar...
Grand_Alexanderadamların ilk kurulum maliyetini karşılamakta sorunları yok ki :DYaklaşık 1.000 odası olan ve maliyeti $350 milyon (€2...
Devamını Gör
Yanıtla +28
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WoXeD 3 yıl
bütün çöle panel döşeseler hem çöl işe yaramış olur hemde dünyaya gene enerji satarlar.petrol bitsede bunlara bişey olmaz :D para parayı çeker deyiminin karşısına bu adamları yazın gitsin.
bütün çöle panel döşeseler hem çöl işe yaramış olur hemde dünyaya gene enerji satarlar.petrol bitsede bunlara bişey olmaz :D para parayı çeker deyiminin karşısı...
Devamını Gör
Yanıtla +24
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
black_flood 3 yıl
Adamların hedefi büyük. bizim gibi salla baş işi inşaat sektörü ilerletme ile sonuç alınamayacağını biliyor ve dünyanın en gelişmiş inşaat sektörü zaten ellerinde bizimki sadece gösteriş ve özenti sonuç çarpık yapılaşma ve kentleşme. halen 30 yıl öncesindeki gibi inşaat yapılıyor. kentsel dönüşüm dendi dönüşümün yerini kentsel rantlaşma aldı 3 katlı binayı yıkıp yerine 8 katlıyı dikiyorlar hiç bir değişiklik yok adı kentsel dönüşüm oluyor müteahhit köşe oluyor % 50' sine el koyup başka hiç bir halt yok. bizim zaten güneş tarlası yapacak alanımız kalmayacak bu odun kafa ile devam ettiğimiz sürece.
Adamların hedefi büyük. bizim gibi salla baş işi inşaat sektörü ilerletme ile sonuç alınamayacağını biliyor ve dünyanın en gelişmiş inşaat sektörü zaten elleri...
Devamını Gör
Yanıtla +22
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
A.F.Y.D 3 yıl
bence bütün çöller güneş tarlasına çevrilmeli, biz nasıl toprakları tarla yapıyorsak, çöllerde güneş tarlası olmalı böylece çok daha faydalı ve temiz enerji üretiliyor olacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hümiyettin 3 yıl
Suudi Arabistan petrole bağımlı bir ülke ve hala bu konuda yatırım yapmıyorlar. Birleşik Arap Emirlikleri onlardan daha gelişmiştir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
12 Angry Men 3 yıl
Dubai gelirinin sadece %8 i petrolden gelıyor, bılmeyenler yıne sallıyor tabı. Dubai ticaretten ve turizm den kazanıyor.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pelerinli 3 yıl
Araplari takdir ettigim nadir anlardan biri. Keske kulturlerini sapkin ozelliklerini degil de bu anlayislarini almaya calissak. Ayrica yenilenebilir enerjiye karsi nukleer santral savunucularini da bu araplari su an ne kadar aptal(!) olduklarini ikna etmeleri icin bekliyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bfg10k 3 yıl
tobepeople
Grand_Alexanderadamların ilk kurulum maliyetini karşılamakta sorunları yok ki :D
Yaklaşık 1.000 odası olan ve maliyeti $350 milyon (€270 milyon) tutan saray yapacak gücümüz var ki bu aya 5 defa üs kurulabilecek bir miktar...

Lütfen doğru bilgi verelim. Orada oturan kişinin kendi beyanı şu şekildedir;
"1000 değil 1100 küsür oda var"
Şimdi de 650 milyon liraya ek bina yapılacak, lütfen yani ülkemizin ne kadar ileride ne kadar zengin, dünyada saygın ülke olduğunu bu şekilde göstermemiz lazım. Hülooğğğğğğğğğ
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
casperfriendly 3 yıl
Helal olsun adamlara :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wolf silver 3 yıl
Adamlar Avrupalılarla ilişkilerini geliştire geliştire buna paralel(inşallah hükümet yanlış anlamaz) olarakta yavaş yavaş aklını kullanmayı öğrendiler. Bizde olsa ya kardeşim zaten elimizde Petrol var. Niye extra para harcayıp Yenilenebilir enerji kullanalım ki?? Diye söylerler.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alemburda34 3 yıl
Bizdede komurle termik santrale devam...
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FatihAsl 3 yıl alemburda34
alemburda34

Bizdede komurle termik santrale devam...

istersen sen kömürle devam et, Türkiye de bu konuda tahmininden çok ilerleme var. yeterlimi, tabi ki değil. işte yıllara göre rüzgar enerjisi grafiği
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
1 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
türkiyedede nereyi kazsanız TORYUM hala birşeyleri başaramadık
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
001ATB 3 yıl
WoXeD
bütün çöle panel döşeseler hem çöl işe yaramış olur hemde dünyaya gene enerji satarlar.petrol bitsede bunlara bişey olmaz :D para parayı çeker deyiminin karşısına bu adamları yazın gitsin.

:) :) :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fbkaya 3 yıl
Anladılar tabi petrolün biteceğini
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +202 Bloodin +180 BlackLead +175 madmahmutd +148 theozy +147 Mugetsuga +137 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +110 Murat.Ak +107
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
7052 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Enerji, güneş enerjisi ve
10 etiket daha fas dubai karbon emisyonu yoğunlaştırılmış güneş enerjisi birleşik arap emirlikleri karbon salınımı paris antlaşması Alternatif Enerji Bilim ve Teknoloji Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Lenovo bükülebilir ekranlı telefon ve katlanabilir tabletini vitrine çıkardı 3 yıl Yeni Firefox sürümü ile çökme problemlerine farklı bir yaklaşım sergileniyor 3 yıl Nvidia GeForce GTX 1070 satışa çıkıyor 3 yıl Yeni Xbox One konsolu yüzde 40 daha ince olacak 3 yıl Apple güneş enerjisi satmak için yeni şirket kurdu 3 yıl Popüler bulmaca oyunu Drop Flip, iOS için bir süreliğine ücretsiz 3 yıl Hezarfen Ahmet Çelebi İstanbul semalarında 3 yıl 2si1 "Mutlu Mesut" Teknoloji ve Oyun Programı 3 yıl Turkcell Superonline kullanıcılarını reklam izlemeye mi zorluyor? 3 yıl Hyundai lüks Genesis alt markası altında elektrikli araçlarını üretecek 3 yıl İLHAM KAYNAĞI BABALARIMIZA… 3 yıl BLOCKS modüler akıllı saat satışa çıkıyor 3 yıl Tetra Pak tamamen yenilenebilir enerjiye geçiyor 3 yıl Windows Store hayal kırıklığına doğru gidiyor 3 yıl Sony PS4 Neo doğrulandı 3 yıl Google Play, abonelik gelirlerinde avantaj sunacak 3 yıl Apple WhatsApp'la yarışmak için iMessage'ı Android'e getiriyor 3 yıl Bluetooth 5.0 ile tanışmaya hazır olun 3 yıl Euro 2016 maçları 4K olarak evinize geliyor 3 yıl 1 milyondan fazla elektrikli araç yollarda 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Dubai'den dev güneş enerjisi yatırımı Sonraki Lenovo Phab2 Pro: Dünyanın ilk Project Tango telefonu 3 yıl Moto Z Force: Yine amiral gemisi ancak farkları var 3 yıl Musk-Pentagon gizli görüşmesi: Elon Musk Iron Man mi olacak? 3 yıl Motorola Moto Z: Dünyanın en ince amiral gemi akıllı telefonu 3 yıl HTC Vive kutusundan çıkıyor ön inceleme videosu "BSC Özel" 3 yıl Apple Music Türkçe içerik testi inceleme videosu 3 yıl Samsung SDI elektrlikli araçlar için batarya geliştirme işine odaklanıyor 3 yıl Apple'ın geliştiriciler konferansı WWDC 2016'da bizi neler bekliyor? 3 yıl Silverstone, Strider Essential serisini genişletiyor 3 yıl App Store önemli değişikliklere uğruyor 3 yıl Peugeot'dan yeni elektrikli yardımcı scooter: e-Kick 3 yıl Yolcu taşıyabilen ilk drone bu yıl gökyüzünde olacak 3 yıl Wacom, iF DESIGN AWARDS’dan dört ödül ile döndü 3 yıl Snapdragon 821 mi 823 mü? 3 yıl Rus hacker 32 milyon Twitter hesabını hackledi Deep Web'de satıyor iddiası 3 yıl İşte Türkiye’nin dördüncü GSM operatörü ve numarası 3 yıl Microsoft, kurumlara yönelik taahhütlü Surface tablet satışlarına başlıyor 3 yıl Facebook Live üzerinde oyun akışları başlıyor 3 yıl McLaren'den 515 bin dolarlık tamamen karbon süper otomobil: MSO Carbon Series LT 3 yıl Euro 2016’da Eyfel Kulesi ülkelerin renklerine bürünecek Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Otobüs üreticisi TEMSA, İsviçre merkezli
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Google'dan geri adım: Huawei Mate 20
DonanımHaber
İstanbul Suriye,Arap İstilası Rezillik
DH Forum
31.5.2019 TURK TELEKOM YURT GENELİ
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim