Dudak uçuklatan rakam: 24 saatte 14.3 Milyar Dolar’lık satış

Uzunca bir süredir Çin’de internet alışverişleri için düzenlenmiş bir şölen haline gelen 11 Kasım tarihi hakkındaki detayları sizlere daha önce burada yer alan yazımızda aktarmıştık. Her yıl rekorlar kırılan bu özel gün, bu yıl dudak uçuklatan rakamlar ile geride kaldı.

Bekarlar Günü’nün tek kazananı Alibaba olmadı elbette. Son dönemde hızla büyüyen ve şimdiden Çin’de Alibaba’nın en büyük rakibi olarak gösterilen JD.com da önemli rakamlar açıkladı. Aynı günde 32 Milyon’dan fazla sipariş aldıklarını açıklayan site, %130’luk bir yükseliş yakaladıklarını belirtiyor. Şirket ilk bir saatte saniyede 60 televizyon satışı gerçekleştirmiş.

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Sadece 12 saatte 9.3 Milyar Dolar değerinde satış yaparak geçtiğimiz yılki toplam rakamı günün yarısı tamamlanmadan geride bırakan Çinli eticaret devi Alibaba.com, gün sonunda ise 14.3 Milyar Dolar rakamına ulaşmayı başardı. Bu rakam geçen yılın aynı gününe kıyasla %60’lık bir artış anlamına geliyor.Alibaba ve iştiraki şirketlerin bu süreçte aldığı toplam sipariş ise 710 Milyon adedi bulmuş. En tepe noktada saniyede 85.900 siparişin işlendiğini belirten şirket, sahip olduğu teknik alt yapı ile de adeta gövde gösterisi yapmış oldu. Bu noktada gücünü AliCloud alt yapısına borçlu olan Alibaba, bu hizmetini sadece kendi içerisinde sınırlı tutmuyor dışarıya da hizmet veriyor. Yapılan açıklamalarda AliCloud aynı günde en yoğun anda bir saniyede 140.000 işlem gerçekleştirmiş.Dünyanın dört bir yanından müşterilerin akın ettiği Alibaba Çin dışında en çok satışı ABD, Japonya, Güney Kore, Almanya ve Avustralya ülkelerine gerçekleştirmiş. Bu arada Alibaba’nın nakliye işlemleri için birlikte çalıştığı şirketlerden biri olan Cainiao Logistics tek başına 467 Milyon siparişin nakliyesini sağlayacakmış.Bu arada ülkemzide de sevilen markalardan olan Xiaomi de bu günün kârlı isimlerinden oldu. Online satış kanalları üzerinden 1,25 Milyar Dolar’lık satış yapan şirket, sadece 9 dakikada Çin’de Apple TV rakibi olarak gösterilen Mi Box 3’ten 10.000 adet satmış.Cyber Monday’den 10 kat daha büyük bir hacme ulaşan Singles Day, Çin’in aslında dünya ekonomileri adına nasıl büyük bir tehdit haline geldiğinin de göstergesi bir anlamda. Özellikle Çin hükümetinin ücretsiz kargo gibi spesifik teşvikleri sayesinde bugün itibariyle geldiği noktadan ülkeler bazında alınacak çok dersler var gibi duruyor.