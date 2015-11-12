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Dudak uçuklatan rakam: 24 saatte 14.3 Milyar Dolar’lık satış

İnternetin gördüğü en büyük alışveriş etkinliği rekorlar kırılarak geride kaldı. Alibaba 24 saatte 14.3 Milyar Dolar değerinde satış yaptı. Tek bir siteden 32 milyon sipariş verildi. İşte detaylar:
3 yıl
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Web Siteleri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Dudak uçuklatan rakam: 24 saatte 14.3 Milyar Dolar’lık satış
 
Uzunca bir süredir Çin’de internet alışverişleri için düzenlenmiş bir şölen haline gelen 11 Kasım tarihi hakkındaki detayları sizlere daha önce burada yer alan yazımızda aktarmıştık. Her yıl rekorlar kırılan bu özel gün, bu yıl dudak uçuklatan rakamlar ile geride kaldı.

Sadece 12 saatte 9.3 Milyar Dolar değerinde satış yaparak geçtiğimiz yılki toplam rakamı günün yarısı tamamlanmadan geride bırakan Çinli eticaret devi Alibaba.com, gün sonunda ise 14.3 Milyar Dolar rakamına ulaşmayı başardı. Bu rakam geçen yılın aynı gününe kıyasla %60’lık bir artış anlamına geliyor.

Alibaba ve iştiraki şirketlerin bu süreçte aldığı toplam sipariş ise 710 Milyon adedi bulmuş. En tepe noktada saniyede 85.900 siparişin işlendiğini belirten şirket, sahip olduğu teknik alt yapı ile de adeta gövde gösterisi yapmış oldu. Bu noktada gücünü AliCloud alt yapısına borçlu olan Alibaba, bu hizmetini sadece kendi içerisinde sınırlı tutmuyor dışarıya da hizmet veriyor. Yapılan açıklamalarda AliCloud aynı günde en yoğun anda bir saniyede 140.000 işlem gerçekleştirmiş.

Saniyede 60 televizyon

Dünyanın dört bir yanından müşterilerin akın ettiği Alibaba Çin dışında en çok satışı ABD, Japonya, Güney Kore, Almanya ve Avustralya ülkelerine gerçekleştirmiş. Bu arada Alibaba’nın nakliye işlemleri için birlikte çalıştığı şirketlerden biri olan Cainiao Logistics tek başına 467 Milyon siparişin nakliyesini sağlayacakmış.

Bekarlar Günü’nün tek kazananı Alibaba olmadı elbette. Son dönemde hızla büyüyen ve şimdiden Çin’de Alibaba’nın en büyük rakibi olarak gösterilen JD.com da önemli rakamlar açıkladı. Aynı günde 32 Milyon’dan fazla sipariş aldıklarını açıklayan site, %130’luk bir yükseliş yakaladıklarını belirtiyor. Şirket ilk bir saatte saniyede 60 televizyon satışı gerçekleştirmiş.
Dudak uçuklatan rakam: 24 saatte 14.3 Milyar Dolar’lık satış
 
Xiaomi Mi Box 10.000 adet satıldı

Bu arada ülkemzide de sevilen markalardan olan Xiaomi de bu günün kârlı isimlerinden oldu. Online satış kanalları üzerinden 1,25 Milyar Dolar’lık satış yapan şirket, sadece 9 dakikada Çin’de Apple TV rakibi olarak gösterilen Mi Box 3’ten 10.000 adet satmış.

Cyber Monday’den 10 kat daha büyük bir hacme ulaşan Singles Day, Çin’in aslında dünya ekonomileri adına nasıl büyük bir tehdit haline geldiğinin de göstergesi bir anlamda. Özellikle Çin hükümetinin ücretsiz kargo gibi spesifik teşvikleri sayesinde bugün itibariyle geldiği noktadan ülkeler bazında alınacak çok dersler var gibi duruyor.
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Barerkican 3 yıl en beğenilen
Sevgililer gününü buruk geçirenler hunharca intikam almış
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selcuk20 3 yıl
Bizim ulusal posta ağımız PTT'nin bu dev posta firmalarından çokca dersler çıkarması gerekiyor. Bir tarafta milyonlarca paketi karıştırmadan, gecikmeden ve sorunsuz yüzlerce ülkeye ulaştırabilen kuruluşlar varken diğer tarafta daha kendi ülkesi içinde bile zamanında teslimat konusunda şüpheler yüzünden tercih edilmeyen bir kuruluş mevcut. Gerçekten çok üzülüyorum. USPS, Royal Post, China Post, Hong Kong Post gibi firmalar nasıl çalışıyorlarsa bizim ulusal posta kuruluşumuzun da öyle çalışması gerekiyor.
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fthkn 3 yıl
Amacı aşmış durumda artık alışveriş olayı. İnsanlar çok bilinçsizce harcıyorlar. Ekonomi bu mu demek acaba zaten? Gereksiz aldı verdi trafiği. Çoğusu zevkine harcanan paralar. Hele moda ikon şeyleri hiç saymıyorum bile. Sonuçta para kazanılıyor ama bu paranın gerçek bir karşılığı da zaten yok diye düşünüyorum. Ama kapitalizm buna muhtaç yoksa var olamaz. Gereksiz tüketim gerekli bir şey.
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huseyindoster 3 yıl
onu bunu bilmem arkadas bence en guvenlisi amazon...yaklasik bir ay once kendime iyi bir kulaklik ariyordum,hem isyerinde hem arabada ve evde bilgisayarda film izlerken yuksek ses kalitesi olan BLUETOOTH kulaklikta karar kildim ve DrDre beats kalitesinde bir kulaklik buldum herkese bunu tavsiye ediyorum .once kendime almistim sonra kizim ve esim de istedi :) bir kulakliga 75 dolar verecekken simdi 3 kulakliga ayni parayi odedim.Turkiye'ye kargo sorunu da yok...40 dolardan 24 dolara dusmus ayrica amzn.to/...
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istanbulsm 3 yıl
Türkiye sipariş tutarı ne kadar acaba
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toysican 3 yıl
JD sayesinde eksiğim kalmadı. Hemde totalde 2$ ödedim.
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aspirin_00 3 yıl
oradan sağlam malzemeyle dönüyorsa ürünler çok güzel :D:D:D:D
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Patren 3 yıl
jd bedava 10 dolar vermeseydi biraz zor ulaşırdı o rakamalara
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SEO-Uzmanı 3 yıl
çalışın çalışın :)
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Firaristt 3 yıl
ufak tefek birkaç şey haricinde düzgün indirim falan yoktu. Çok sağlam kuponu olmayanlar için boş geçti bana kalırsa. %3-5 net indirim oldu çoğu şeyde, hatta bazılarına zam geldi.
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mskblt 3 yıl
Xiaomi etkinliği noldu yaw hani 11/11
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