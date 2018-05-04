Dungeon Hunter Champions indirmeye sunuldu

Gameloft’un merakla beklenen yeni MOBA oyunu Dungeon Hunter Champions oyunu Google Play ve App Store üzerinde indirmeye başladı. Ayrıca oyundaki şampiyonlardan 3 tanesi de tanıtıldı.

Dungeon Hunter kılıç sallama serisi en popüler mobil oyunlardan birisi olsa da son oyunlar biraz sıkıcı olmaya başlamıştı. Gameloft yeni oyunda buna bir son vermeyi planlıyor.

Dungeon Hunter Champions neler sunuyor?

Popüler kılıç sallama temalı Dungeon Hunter serisini yeni bir yöne taşıyacağı belirtilen Dungeon Hunter Champions, hem tek kişilik senaryo moduna hem de 5v5 gerçek zamanlı çok oyunculu mücadelelere sahip olacak. Oyuncular 250’den fazla şampiyonla kendi takımlarını oluşturabilecek ve çoklu evrenin her köşesinde savaşabilecek.

Her şampiyonun hikayesi, bilim kurgu ve fantezi edebiyatının efsane isimlerinden Dan Abnett tarafından kaleme alındı. Şampiyonların birbiri ile bağlantılı hikayeleri, çokluevrenin olaylarını birbirine bağlıyor. Bu şampiyonlardan 3 tanesi psişik güçlere sahip Dr. Dendryte, patenli Voxia ve yılan terbiyecisi Lingshe olacak.

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Yeni oyun Dungeon Hunter’ın devasa evreninde geçiyor. Oyuncular, yüksek seviyedeki görsel deneyim eşliğinde Valenthia’nın kurak topraklarındaki Dragon Sanctuary’den, Slammed dünyasındaki stadyuma kadar, uzak boyutlar arasındaki yeni birçok dünya arasında yolculuk edecekler.

Oyun ilk etapta tek kişilik senaryo ile başlarken oyuncu belirli bir seviyeye ulaştığında diğer oyuncularla mücadele kısımlarının da kilidi açılacak. Oyuna ön kayıt yaptırmış olanlar Fox Assasin karakteri, 24 saatlik iki kat altın kazanma ve üst seviye bir zırh seti kazanıyor.

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