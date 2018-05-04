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Dungeon Hunter Champions indirmeye sunuldu

MOBA meraklılarının takip ettiği Dungeon Hunter Champions oyunun çıkış tarihi yaklaştı zira Gameloft, Google Play üzerinde ön siparişlere başladı. Ayrıca önemli hediyeler de var.
1 yıl
3,5b
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6
Mobil Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Gameloft’un merakla beklenen yeni MOBA oyunu Dungeon Hunter Champions oyunu Google Play ve App Store üzerinde indirmeye başladı. Ayrıca oyundaki şampiyonlardan 3 tanesi de tanıtıldı.

Dungeon Hunter kılıç sallama serisi en popüler mobil oyunlardan birisi olsa da son oyunlar biraz sıkıcı olmaya başlamıştı. Gameloft yeni oyunda buna bir son vermeyi planlıyor.

Dungeon Hunter Champions neler sunuyor?

Popüler kılıç sallama temalı Dungeon Hunter serisini yeni bir yöne taşıyacağı belirtilen Dungeon Hunter Champions, hem tek kişilik senaryo moduna hem de 5v5 gerçek zamanlı çok oyunculu mücadelelere sahip olacak. Oyuncular 250’den fazla şampiyonla kendi takımlarını oluşturabilecek ve çoklu evrenin her köşesinde savaşabilecek.

Her şampiyonun hikayesi, bilim kurgu ve fantezi edebiyatının efsane isimlerinden Dan Abnett tarafından kaleme alındı. Şampiyonların birbiri ile bağlantılı hikayeleri, çokluevrenin olaylarını birbirine bağlıyor. Bu şampiyonlardan 3 tanesi psişik güçlere sahip Dr. Dendryte, patenli Voxia ve yılan terbiyecisi Lingshe olacak.

Ayrıca Bkz. "DonanımHaber iOS uygulaması AppStore’da yayında!"

Yeni oyun  Dungeon Hunter’ın devasa evreninde geçiyor. Oyuncular, yüksek seviyedeki görsel deneyim eşliğinde Valenthia’nın kurak topraklarındaki Dragon Sanctuary’den, Slammed dünyasındaki stadyuma kadar, uzak boyutlar arasındaki yeni birçok dünya arasında yolculuk edecekler.

Oyun ilk etapta tek kişilik senaryo ile başlarken oyuncu belirli bir seviyeye ulaştığında diğer oyuncularla mücadele kısımlarının da kilidi açılacak. Oyuna ön kayıt yaptırmış olanlar Fox Assasin karakteri, 24 saatlik iki kat altın kazanma ve üst seviye bir zırh seti kazanıyor.

App Store linki


 

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Kefelon 1 yıl en beğenilen
Nerede o Galaxy S'de oynadığımız Dungeon Hunter 2'nin keyfi. Büyülemişti resmen görenleri. Telefonda böyle bir oyun oynamak sihir gibiydi. Şimdi ise free to play yapıp eşya satmak uğruna saçma sapan oyunlar görüyoruz.
Nerede o Galaxy S'de oynadığımız Dungeon Hunter 2'nin keyfi. Büyülemişti resmen görenleri. Telefonda böyle bir oyun oynamak sihir gibiydi. Şimdi ise free to pla...
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kaanbora 1 yıl
Bide mobil oyunlarda ios cihaz sahipleri bence dez avantajlı android cihaz sahipleri hileli apk indirip sınırsız kaynak ile oynayıp açık ara önde olabiliyorlar buda can sıkıcı önceden android şimdi ise ios cihaz sahibi olarak kesinlikle p2w oyunlardan hoşlanmıyorum [8\|]
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Rezn0v.dll 1 yıl
Play Store'da gördüğüm en lanet firma bu Gameloft. Yahu bütün oyunlar fahiş bir şekilde p2w. EA Games bunların yanında hiçbir şey emin olabilirsiniz. Para yatırmadan ilerlemek imkansız. Sanki p2w değilmiş gibi birde normalden 2 kat daha fazla çıkan reklamlarını saymıyorum. Allah cezanı versin Gameloft sana çok sinirliyim.
Yıkılasın Gameloft enkazını göreyim. Sana oyun stüdyosu diyenin yüzüne tüküreyim.
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IcyTea Lemon 1 yıl
Yıl 2018 hala gameloft p2w oyunlar yapıyor. Sonra da stüdyo kapatıp duruyor, daha çok kapatır. Bomboş bir oyun stüdyosu başka bir şey değil. Ciddi ciddi oynayanlar varsa bunları, bana pm atsın. Ben 3 senedir mobile gaming içerisindeyim, aynı tür daha popüler, çıkmış - gelmek üzere olan oyunları sayayım da kaliteli, dengeli bir şeyler oynayın.
Oyunu soft launch da denedim bu arada her ne kadar gameloft da olsa deniyorum, beni şaşırtmadı oyun tabiki de.
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napolyon94 1 yıl
Berbat Gameloft un berbat oyunu.
Ben niye sana ikide bir para vereyim. Oyunlarin kalite olarak zaten yerlerde. 10,20 lira de bir kere para iste bari.
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cellat87 1 yıl
inş güzel olurda uzun süre oynarız. zırt pırt reklam yada sunu al bunu al demezse iyi.
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Kefelon 1 yıl en beğenilen
Nerede o Galaxy S'de oynadığımız Dungeon Hunter 2'nin keyfi. Büyülemişti resmen görenleri. Telefonda böyle bir oyun oynamak sihir gibiydi. Şimdi ise free to play yapıp eşya satmak uğruna saçma sapan oyunlar görüyoruz.
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