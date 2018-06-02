Dünya Kupası heyecanını Stickman ile yaşayın

Djinworks stüdyosunun fenomen oyun serisi Stickman, Dünya Kupasını da es geçmiyor. Ödüllü Stickman Soccer oyunu Dünya Kupası da dahil pek çok turnuva ile yeniden karşımızda.

Stickman Soccer 2018 neler sunuyor?

Stickman Soccer 2018 oyunu anlaşılacağı üzere çöp adamların mücadelesini anlatıyor. Sadece takım ve ülke isimleri yer alırken oyuncu isimleri Stickman tabanlı olarak hazırlanmış. Stadyum ise genel bir tasarıma sahip. Muhtemelen büyük lisans ücretlerinden de kaçınılmış.

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Ekran üzeri tuşlarla kolay bir kontrol sunan Stickman Soccer 2018 ile dilerseniz Dünya Kupası maçlarına katılarak heyecan yaşayabilir dilerseniz diğer ülke liglerine ve turnuvalara girerek takım kasabilirsiniz. Oyunda canlı etkinlikler de yapılıyor.

Oyun içerisinde 150 farklı takımdan birini seçerek yeteneklerini geliştirebilirsiniz. Oyunda paralar kazanarak yeni yetenekler açabiliyorsunuz ve gelişmiş oyuncu transferleri yapabiliyorsunuz. Farklı zorluk seviyeleri arasından istediğinizi seçebilirsiniz.

Oyunda sarı ve kırmızı kart, yavaş çekim tekrarlar, penaltı, röveşata, serbest vuruş gibi yeni özellikler de var. Stickman Soccer 2018 futboldan hoşlananlar için oldukça eğlenceli saatler sunuyor.

Stickman Soccer 2018: Google Play II App Store



