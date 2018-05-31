Estonyalı araç çağırma hizmeti Taxify 1 milyar dolar değere ulaştı

Son yıllarda özellikle Uber’in başını çektiği araç çağırma hizmetleri adeta patlama yaptı ve yeni platformlar birbiri ardına rekabete katılmaya başladı. Estonyalı araç çağırma hizmeti Taxify bunlardan birisi.

Taxify nedir?

2013 yılında henüz 19 yaşında bir girişimci Markus Villig ve abisi tarafından Estonya’da kurulan Taxify, ilk etapta ailesinden aldığı harçlığıyla araç hizmeti almak isteyenleri düşünmüştü. Sonrasında bundan vazgeçen girişim standart bir profille genele hitap etmeye başladı.

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Girişim kısa süre içerisinde Avrupa geneline yayılması başardı ve ardından Afrika’ya açıldı. Taxify toplam 25 Avrupa ve Afrika ülkesinde 500 binden fazla sürücü ile 10 milyondan fazla kullanıcıya sahip.

Bu yıl Avusturalya’ya da açılmayı planlayan Taxify yatırımcılardan da ilgi görüyor. Son fonlama turunda Daimler’in de içinde olduğu gruptan 175 milyon dolar yatırım koparmayı başaran girişim toplamda 1 milyar değerlemeye ulaştı.

Daha önce Çin’in en büyük araç çağırma hizmeti Didi Chuxing’den önemli bir yatırım aldı ve Didi’nin teknolojilerine erişim imkanı elde etti. Yine önemli yatırım fonları Taxify için büyük beklenti içerisinde.

Son değerleme ile birlikte Markus Villig dünyada milyar dolarlık şirketlerin patronları arasında en genç olanlarından birisi durumuna geldi. 24 yaşındaki girişimci için oldukça önemli bir ünvan. Taxify, Avusturalya’ya açıldıktan sonra değerlemesini daha da arttırmayı planlıyor.