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Estonyalı araç çağırma hizmeti Taxify 1 milyar dolar değere ulaştı

Uber’in dünya çapındaki rakiplerinin sayısı artıyor ve dikkat çekmeye başlıyor. Estonyalı araç çağırma hizmeti Taxify, aldığı yatırımlarla 1 milyar dolar değere ulaştı
11 ay
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6
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Son yıllarda özellikle Uber’in başını çektiği araç çağırma hizmetleri adeta patlama yaptı ve yeni platformlar birbiri ardına rekabete katılmaya başladı. Estonyalı araç çağırma hizmeti Taxify bunlardan birisi.

Taxify nedir?

2013 yılında henüz 19 yaşında bir girişimci Markus Villig ve abisi tarafından Estonya’da kurulan Taxify, ilk etapta ailesinden aldığı harçlığıyla araç hizmeti almak isteyenleri düşünmüştü. Sonrasında bundan vazgeçen girişim standart bir profille genele hitap etmeye başladı.

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Girişim kısa süre içerisinde Avrupa geneline yayılması başardı ve ardından Afrika’ya açıldı. Taxify toplam 25 Avrupa ve Afrika ülkesinde 500 binden fazla sürücü ile 10 milyondan fazla kullanıcıya sahip.

Bu yıl Avusturalya’ya da açılmayı planlayan Taxify yatırımcılardan da ilgi görüyor. Son fonlama turunda Daimler’in de içinde olduğu gruptan 175 milyon dolar yatırım koparmayı başaran girişim toplamda 1 milyar değerlemeye ulaştı.

Daha önce Çin’in en büyük araç çağırma hizmeti Didi Chuxing’den önemli bir yatırım aldı ve Didi’nin teknolojilerine erişim imkanı elde etti. Yine önemli yatırım fonları Taxify için büyük beklenti içerisinde.

Son değerleme ile birlikte Markus Villig dünyada milyar dolarlık şirketlerin patronları arasında en genç olanlarından birisi durumuna geldi. 24 yaşındaki girişimci için oldukça önemli bir ünvan. Taxify, Avusturalya’ya açıldıktan sonra değerlemesini daha da arttırmayı planlıyor.

 

https://techcrunch.com/2018/05/29/taxify-raises-175m-led-by-daimler-at-a-1b-valuation/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
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Golden Gate 11 ay en beğenilen
Diğer ülkeler vatandaşlarını korurken, bizim ülkemiz taksicileri koruyor.
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interwap 11 ay
Biz böyle bir hizmet sunamayız. Çünkü yassah gardaşım yassah. Taksi plakası yoksa yolcu taşıma yassah. Taksiciler böyle projelere yanaşmıyor. Hem gelirini paylaşmak istemiyor hemde daha fazla vergi ödemesi gerekecek.
Taksi hizmeti sunmak için. Bir kaç milyon verip taksi plakası alman gerekiyor. Sonra o plakanın parasını çıkarman gerekiyor vede kendi cebini doldurman da gerekiyor. Bunları da kısa sürede yapmalısın. E böyle olunca taksiler ucuz olur mu? Bu kadar milyonlarla oynayan taksiciler ne kadar vergi veriyor?
Biz böyle bir hizmet sunamayız. Çünkü yassah gardaşım yassah. Taksi plakası yoksa yolcu taşıma yassah. Taksiciler böyle projelere yanaşmıyor. Hem gelirini payl...
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V4LKyR 11 ay
Estonya gibi bir ülkede böyle şeylerin olması normal.
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korayalttantire 11 ay
Musteri hizmetleri berbat. Uye oldum, kartimi girdim hesabimin bloke oldugunu soyledi. Ihtiyacim varken kullanamadim, destek ekibi 1 hafta sonra anca cevap yazdi, o da sosyal medyadan 2 kere hatirlattiktan sonra...
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Golden Gate 11 ay en beğenilen
Diğer ülkeler vatandaşlarını korurken, bizim ülkemiz taksicileri koruyor.
Yanıtla +11
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interwap 11 ay
Biz böyle bir hizmet sunamayız. Çünkü yassah gardaşım yassah. Taksi plakası yoksa yolcu taşıma yassah. Taksiciler böyle projelere yanaşmıyor. Hem gelirini paylaşmak istemiyor hemde daha fazla vergi ödemesi gerekecek.
Taksi hizmeti sunmak için. Bir kaç milyon verip taksi plakası alman gerekiyor. Sonra o plakanın parasını çıkarman gerekiyor vede kendi cebini doldurman da gerekiyor. Bunları da kısa sürede yapmalısın. E böyle olunca taksiler ucuz olur mu? Bu kadar milyonlarla oynayan taksiciler ne kadar vergi veriyor?
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