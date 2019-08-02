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Dünya genelinde ortalama indirme hızı 59,45Mbps, Türkiye’de durum ne?

Speedtest, global ölçekte internet hızlarının ne seviyeye geldiğine dair açıkladığı rakamları güncelledi. Yılın ilk yarısını kapsayan sonuçlara göre dünya genelinde ortalama hız 59.45Mbps.
5 gün (Son Güncelleme: 5 gün)
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Dünya genelinde ortalama indirme hızı 59,45Mbps, Türkiye’de durum ne?

Hız testleri konusunda referans noktalardan biri olan Speedtest, düzenli olarak paylaştığı rakamları güncelledi. Haziran 2019’a kadar olan hız testleri sonuçlarından derlenen rakamlara göre dünya genelinde internetin en hızlı olduğu yer Singapur oldu. Bölgede ortalama geniş bant sabit internet hızı 195.88Mbps olarak ölçümlenmiş.

Dünya ortalamasının 59.45Mbps ile geçen yıla kıyasla %28.5 artış gösterdiği listede sonuçlar milyonlarca test hesaplanarak yapılmış durumda. Küresel ölçekte ortalama yükleme hızı ise 30.72Mbps olarak ölçülüyor. Monaco’nun geçen yıla kıyasla 7 basamak yükseldiği listede 19 ülkenin ortalama sabit internet hızları 100Mbps’in üzerinde. Uzak Doğu ülkeleri ilk üç sırayı paylaşıyor.

Türkiye ne durumda?

Ülkemiz, sabit internet hızları ortalamasında 7 basamak gerileyerek 20.64Mbps ile 100. sırada kendine yer bulabilmiş durumda. Son sırada yer alan Türkmenistan’da ortalama hız 2.14Mbsp. Ülkemizde yükleme ortalaması ise Haziran 2019 itibariyle 6.38Mbps seviyesinde.

Mobil internette rakamlar nasıl?

Mobil internette ise yine indirme rakamlarında Güney Kore açık ara farkla en tepede yer alıyor. 90.06Mbps ile en yakın ülke olan Norveç’ten ortalama %50 daha yüksek hız sunulan Güney Kore’den sonra Norveç, Kanada, Avustralya, Hollanda, Katar 60Mbps seviyelerinde rakam sunulabilen ülkeler olmuş.

Türkiye ise 4.5G’nin zorlanmasının pozitif etkisiyle 35.21Mbps ortalama seviyelerini yakalamış. Bu rakam her ne kadar geçen seneye kıyasla 2 basamak gerilememize neden olsa da 36. sıra, sabit internet hızlarındaki kötü tablodan sonra umut verici bir seviye olarak görülebilir. Ülkemizde yükleme hızlarında ise 14.78Mbps seviyesi yakalanbilmiş. Daha fazla detay için kaynaktaki bağlantıya göz atabilirsiniz.

Dünya genelinde ortalama indirme hızı 59,45Mbps, Türkiye’de durum ne?



https://www.speedtest.net/global-index Yorum Yaz
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T A R I K 5 gün en beğenilen
turkiyede internet olmakla olmamak arasındaki ince çizgide
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çürükdiş 5 gün
Diğer ülkeler bu tabloyu görünce çatlıyorlar resmen kıskançlıktan😂
1 Yanıt Yanıtla +90
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SonerZTRK 5 gün
Fiyat performans dengesi olsaydı bari ona da razıydım ben.
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2 Avatar Avatar
iamburak 29 dk.
Olley be ilk 100'e girebilmişiz
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Organismus 2 sa.
Sözde 100 mbps
Ölçüm 27 mbps.
Hırsız var.
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MonsterMMORPG 3 sa.
şu anda 80 tl ödediğimiz internet gördüğüm hız 6 mbps civarı
işte gerçek bu
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sefa1451 8 sa.
Online ortamda namaz kılındığı gün zirveye çıkacağımızdan hiç şüphem yok.
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ramis78 2 gün
dünya bizi kıskanıyor kulak asmayın böyle asılsız haberlere
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Gatetrans 2 gün
Bu rakamlar speedtest sitesine girip hız testi yapanlardan oluşuyor sanırım, öyle biliyorum ben. Türkiye'nin %80 siteden habersizdir emin olun. Bence o hızların çok daha altındayız. Adam evinde ki paketin hızını bilmyor ne speed'i.
Türkiye'nin en büyük servis sağlayıcısı tt de 8mb 16mb fiber kampanyalarında söz ediyor. Gören de dünya 1mb kullanıyor sanacak. Ülke insanımız başkasını kendinden zayıf görmede son derece harika. 1 tanesi de çıkıp demiyor ki aga ben neden 8 16mb kullanıyorum. Hani 100 200 300MB ler.
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DH Misafiri 2 gün
yaw biride demiyor ki zaten bizim evlerde alt yapı yok.
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Nerzhul80 2 gün
türkiye internet hızı konusunda dünyanın çok gerisinde kalabilir fakat özgür internet kullanımı konusunda bence çok rahat dünyada ilk 5 e girer. özellikle torrent ve diğer kaçak site kullanımlarının rahatlığı ve esnekliği göz önüne alındığında :)
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huseyincarnege 2 gün
16mbps satın alıp 9.41mbps almak var bu ülkede
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DH Misafiri 2 gün
Arkadaşlar yurt dışı çıkışı önemli bir konu yurt içi 1000 olsa ne yazar
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