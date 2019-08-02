Dünya genelinde ortalama indirme hızı 59,45Mbps, Türkiye’de durum ne?





Hız testleri konusunda referans noktalardan biri olan Speedtest, düzenli olarak paylaştığı rakamları güncelledi. Haziran 2019’a kadar olan hız testleri sonuçlarından derlenen rakamlara göre dünya genelinde internetin en hızlı olduğu yer Singapur oldu. Bölgede ortalama geniş bant sabit internet hızı 195.88Mbps olarak ölçümlenmiş.

Dünya ortalamasının 59.45Mbps ile geçen yıla kıyasla %28.5 artış gösterdiği listede sonuçlar milyonlarca test hesaplanarak yapılmış durumda. Küresel ölçekte ortalama yükleme hızı ise 30.72Mbps olarak ölçülüyor. Monaco’nun geçen yıla kıyasla 7 basamak yükseldiği listede 19 ülkenin ortalama sabit internet hızları 100Mbps’in üzerinde. Uzak Doğu ülkeleri ilk üç sırayı paylaşıyor.

Türkiye ne durumda?

Ülkemiz, sabit internet hızları ortalamasında 7 basamak gerileyerek 20.64Mbps ile 100. sırada kendine yer bulabilmiş durumda. Son sırada yer alan Türkmenistan’da ortalama hız 2.14Mbsp. Ülkemizde yükleme ortalaması ise Haziran 2019 itibariyle 6.38Mbps seviyesinde.

Mobil internette rakamlar nasıl?

Mobil internette ise yine indirme rakamlarında Güney Kore açık ara farkla en tepede yer alıyor. 90.06Mbps ile en yakın ülke olan Norveç’ten ortalama %50 daha yüksek hız sunulan Güney Kore’den sonra Norveç, Kanada, Avustralya, Hollanda, Katar 60Mbps seviyelerinde rakam sunulabilen ülkeler olmuş.

Türkiye ise 4.5G’nin zorlanmasının pozitif etkisiyle 35.21Mbps ortalama seviyelerini yakalamış. Bu rakam her ne kadar geçen seneye kıyasla 2 basamak gerilememize neden olsa da 36. sıra, sabit internet hızlarındaki kötü tablodan sonra umut verici bir seviye olarak görülebilir. Ülkemizde yükleme hızlarında ise 14.78Mbps seviyesi yakalanbilmiş. Daha fazla detay için kaynaktaki bağlantıya göz atabilirsiniz.

https://www.speedtest.net/global-index