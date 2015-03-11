Dünya turuna başlayan Solar Impulse 2'den ilk rekor geldi

Dünyanın güneş enerjisiyle çalışan ilk uçağı olarak lanse edilen Solar Impulse'in ikinci versiyonu, detaylarına burada değindiğimiz üzere önemli bir adım atarak uzun zamandır planlanan Dünya etrafındaki turuna geçtiğimiz pazartesi günü başlamıştı. Solar Impulse 2'den çok gecikmeden ilk rekor haberi de geldi.

Bu doğrultuda toplam 5 ay ve 35 bin kilometre olarak planlanan yolculuğun ikinci aşaması olan Umman Sultanlığı'nın başkenti ve en büyük şehri Maskat'dan, Hindistan'ın Gucerat eyaletinde bulunan Ahmedabad şehrine yapılan 1,468 KM'lik uçuş ile güneş enerjisiyle çalışan bir uçakla yapılan en uzun mesafe rekoru kırılmış oldu. Pilot Bertrand Piccard tarafından 8,534 metre yükseklikte 100 knot hızla gerçekleştirilen ve 13 saat 20 dakika süren uçuş, Ahmedabad şehrine iniş ile şimdilik son buldu. Daha önceki rekor ise 1,386 KM'lik uçuş mesafesiyle Piccard'ın takım arkadaşı André Borschberg'un kontrolündeki Solar Impulse'nin ilk versiyonuna aitti.

Solar Impulse 2, sıradaki uçuş noktası olan Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletindeki Varanasi'ye gitmeden önce Ahmedabad şehrinde dört gün boyunca kalacak ve çeşitli bakım işlemlerinden geçecek.

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