Dünyaca ünlü tenis yıldızı Maria Sharapova, Sony'den Samsung'a transfer oldu

Dünyaca ünlü tenis yıldızı Maria Sharapova, son bir kaç yıldır Sony Ericsson'un (şimdiki adıyla Sony Mobile Communication) cep telefonu tanıtım faaliyetlerinde görev alıyordu. 2011 yılının sonuna doğru Sony ile sözleşmesi sona eren Sharapova'nın, Samsung ile üç yıllık bir sponsorluk anlaşması imzaladığı ortaya çıktı.



Sharapova, üç yıllık zaman zarfında Samsung'un akıllı telefonlarının, Android tabletlerinin ve televizyonlarının sponsorluğunu üstlenecek. Taraflar arasında imzalanan anlaşma şu an için Rusya ve CIS ülkelerini (Azerbaycan, Ermenistan, Beyaz Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Tacikistan, Türkmenistan, Ukrayna, Özbekistan) kapsıyor. Ancak önümüzdeki yıldan itibaren tüm ülkeler kapsama alınabilir.



Maria Sharapova'nın yalnızca reklam faaliyetlerinden yıllık kazancının 25 milyon dolara ulaştığı gelen bilgiler arasında.



http://www.bloomberg.com/news/2012-04-02/maria-sharapova-signs-three-year-sponsorship-deal-with-samsung.html?fvrewsd