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Dünyaca ünlü tenis yıldızı Maria Sharapova, Sony'den Samsung'a transfer oldu

7 yıl
14,3b
1
30
Cep Telefonu Diğer
knight
Haber Editörü
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Dünyaca ünlü tenis yıldızı Maria Sharapova, Sony'den Samsung'a transfer oldu
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Dünyaca ünlü tenis yıldızı Maria Sharapova, son bir kaç yıldır Sony Ericsson'un (şimdiki adıyla Sony Mobile Communication) cep telefonu tanıtım faaliyetlerinde görev alıyordu. 2011 yılının sonuna doğru Sony ile sözleşmesi sona eren Sharapova'nın, Samsung ile üç yıllık bir sponsorluk anlaşması imzaladığı ortaya çıktı.
Sharapova, üç yıllık zaman zarfında Samsung'un akıllı telefonlarının, Android tabletlerinin ve televizyonlarının sponsorluğunu üstlenecek. Taraflar arasında imzalanan anlaşma şu an için Rusya ve CIS ülkelerini (Azerbaycan, Ermenistan, Beyaz Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Tacikistan, Türkmenistan, Ukrayna, Özbekistan) kapsıyor. Ancak önümüzdeki yıldan itibaren tüm ülkeler kapsama alınabilir.
Maria Sharapova'nın yalnızca reklam faaliyetlerinden yıllık kazancının 25 milyon dolara ulaştığı gelen bilgiler arasında.
Dünyaca ünlü tenis yıldızı Maria Sharapova, Sony'den Samsung'a transfer oldu
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http://www.bloomberg.com/news/2012-04-02/maria-sharapova-signs-three-year-sponsorship-deal-with-samsung.html?fvrewsd Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Firaristt 7 yıl en beğenilen
Yandakilere bakınca gerçekten gerekli ve yerinde yapılmış bir anlaşma olduğunu düşünüyorum :)
1 Yanıt Yanıtla +37
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Agnostik60 7 yıl
Bol ss ile destekleyelim lütfen konuyu
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Haşin Erkek 7 yıl
Maria benim olsun 100 tane sgs2 borcum olsun
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wox 7 yıl
transfer olmuşda ne olmuş.şimdi o kadın samsung a transfer oldu diye sonyericsson kullananlar telefonlarını satıp samsung mu aldılar :)
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vidoko 7 yıl
sony kan kaybediyor :)
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DH Misafiri 7 yıl
Maria Sharapovayı sevmiyorum kısa boylu kadınlara gıcık oluyorum ayakları çok küçük
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Volkanbaba 7 yıl
Şimdi sony dusunsun
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Chidori 7 yıl
Sharapova tanınan bir isim, samsung icin kârli olacak
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JasonNewsted 7 yıl
İlk resimde en soldaki.
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MrDj 7 yıl
rihanna jeniffer lopez beyonce olsa dahamı iyiydi diye düşünmüyor değilim. :D
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DH Misafiri 7 yıl
en soldaki.. :)
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weirdo 7 yıl
kim ne derse desin samsung
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7Mhz 7 yıl
Bunlar sponsorlardan para kazandıkça spora verdikleri önem azalıyor galiba. Miami Açık'taki bayanlar tenisi içler acısıydı.
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E_Aydin35 7 yıl
Şirketler arası güzel paslaşmalar..:)
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Agnostik60 7 yıl
Bol ss ile destekleyelim lütfen konuyu
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