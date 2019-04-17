Dünyada 3d yazıcıyla üretilen ilk kalp duyuruldu

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre kardiyovasküler hastalıklalar, dünyada önde gelen ölüm sebeplerini oluşturuyor ve kötü vakalarda hastalar için tek seçenek organ nakli olarak görülüyor. Bunlara karşın donör sayısı kısıtlı oluyor ve nakil beklerken birçok kişi hayatını kaybediyor. Bazı durumlarda nakil başarılı olsa bile vücut yeni dokuyu reddediyor ve hastalar bu sebeple yaşamlarını yitiriyor.

İsrailli bilim insanları Tel Aviv Üniversitesi'nde, insan dokusunu ve damarlarını içeren kalbin 3 boyutlu yazıcıyla üretildiğini duyurdu; yeni gelişme ''büyük bir tıbbi buluş'' olarak nitelendiriliyor ve organ nakilleri açısından birçok olanağa da kapı aralayacak gibi görünüyor. Şu an için uzak görünse de, bilim adamları bir gün; insanlara nakil için uygun kalpler üretmenin yanı sıra kusurlu kalpleri yenilemek için de yamalar üretmeyi umuyorlar.

Yeni üretilen kalp '' ilk kez içi hücrelerle, kan damarlarıyla, ventriküllerle ve kalp odacıklarıyla dolu olarak 3 boyutlu yazıcı tarafından üretilen kalp'' olarak nitelendiriliyor. Araştırmanın baş ismi Tal Dvir geçmişte bilim insanlarının kalbin iskeletini 3 boyutlu yazıcı tarafından üretmeyi başardıklarını lakin bu kalbin hücre ve kan damarı içermediğini söyledi. Ayrıca bilim insanları 3D yazıcı tarafından üretilen kalplerin tam olarak çalışmadan önce hastalara nakledilemeyeceğini ve birçok zorlukların da hali hazırda mevcut olduğu belirtti.

Araştırmacılar üretilen kalplere, normal kalpler gibi 'davranmayı' öğretmeye çalışıyor. Yeni üretilen kalp hücreleri şu an için kasılabiliyor lakin pompalama yeteneğine henüz kavuşmuş değiller. Dvir'in açıklamalarına göre bilim insanları bir yıl içinde kalpleri hayvanlara nakletmeyi planlıyorlar.

Açıklamalara göre 10 yıl içinde dünyanın en iyi hastanelerinde organ yazıcıları olması ve bu işlemlerin rutine bağlanması olası. Lakin öngörülenlere göre hastanelerin üretime kalp gibi kompleks organlardan ziyade görece olarak daha basit organlardan başlaması daha olası.

Yazıcının kalp için kullandığı 'mürekkep' hastanın yağ dokusu

Araştırmacılar mürekkebi oluşturmak için hastanın yağ dokusundan biyopsi ile örnek alıyorlar. Hastanın kendi dokusunun kullanılması immün tepkinin oluşmasına; dolayısıyla dokunun reddedilme riskini ortadan kaldırıyor. Dvir; kullanılan malzemelerin biyo-uyumluluğunun, tedavilerin başarısını tehlikeye atan doku reddi riskini ortadan kaldırması açısından önemli olduğunu söyledi. Ayrıca insan kalbi büyüklüğünde bir kalp oluşturmak için hücreleri yeterli doku genişliğine ulaştırmanın da zor olduğunu belirtti.

Mevcut 3D yazıcıların da bazı kısıtlamaları mevcut ve küçük kan damarlarının nasıl yazdırılacağı da diğer bir tartışma konusu. Ayrıca Dvir üretilen kalp şu an için tavşan kalbi büyüklüğüne sahip olsa da daha büyük insan kalplerinin de benzer teknolojiyi gerektirdiğini söyledi.

Gelişen teknolojiyle paralel olarak tıp bilimi de gelişim gösteriyor. Gelecekte bu tarz yazıcılar sayesinde kişilerin kendi dokularından oluşan organlar üretilebilir ve doku redlerinin önüne geçilebilir.

https://www.timesofisrael.com/israeli-scientists-unveil-worlds-first-3d-printed-heart-with-human-tissue/