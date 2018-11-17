Dünyada yalnızca 1 tane bulunacak yeni Lamborghini SC18 ile tanışın

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Lamborghini Squadra Corse ekibi, dünyada bir eşine daha rastlamanın mümkün olmadığı yepyeni bir modelle karşımızda. Lamborghini SC18 adını taşıyan bu canavar, marka tarihinin “bir sefere mahsus üretilen ilk modeli” olma özelliğini taşıyor.

Lamborghini SC18, İtalyan markanın motor sporları biriminin imzasını taşıyor. Hal böyle olunca, bu alana yönelik tasarlanan otomobillerde görmeye alıştığımız aerodinamik ögeler SC18’de de sıkça karşımıza çıkıyor. Önceliği pistlerde kullanılmak olan bu canavarın trafiğe çıkmak için de yasal olarak uygun olduğu söyleniyor.

Lamborghini SC18’in önündeki devasa hava girişleri bizlere Huracan GT3 EVO’yu anımsatıyor. Aventador modeli baz alınarak geliştirilen otomobilin tavanındaki hava deliği ve arka taraftaki karbon fiber spoiler, yarış otomobillerinden esinlenilen detaylar arasında yer alıyor. Motor kapağının üzerinden yer alan delikler de soğutmaya yardımcı olmak için tasarlanmış.

Açıklanan teknik detaylar

Lamborghini SC18’in kalbinde 759 hp güç ve 720 Nm tork değerine sahip 6.5 litrelik V12 motor yatıyor. Bu bilgi, otomobilin Aventador SVJ Coupe kadar güçlü olduğunu gözler önüne seriyor. SC18’in performans verileri henüz açıklanmış değil. Fakat SVJ Coupe’nin 0-100 km/s hızlanma süresinin 2.8 saniye ve maksimum süratinin 350 km/s olduğunu hatırlarsak hangi değerlerle karşılaşacağımızı tahmin edebiliriz. Motor tarafından üretilen gücün 7 ileri ISR şanzımanla yere aktarılacağını da belirtmeden geçmeyelim.

Otomobilin ağırlığı henüz açıklanmasa da, motor sporları ekibinin elinden çıktığı için fazlasıyla hafif olduğunu düşünmek çok da yanlış olmaz. Zira Lamborghini de SC18’in üretiminde karbon fiberden ve diğer ultra hafif materyallerden çokça faydalanıldığını söyleyerek bu fikri güçlendiriyor. Otomobilin gövdesindeki bu gri ve kırmızı uyumu, sahibinin isteklerinden ileri geliyor. Bu iki tonlu tema SC18’in kabin tarafında da devam ediyor.