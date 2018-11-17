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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Dünyada yalnızca 1 tane bulunacak yeni Lamborghini SC18 ile tanışın

Marka tarihinde bir ilke imza atan İtalyan üretici, yeni Lamborghini SC18'in üretimini 1 adetle sınırlandırmış durumda. Motor sporları biriminin tasarladığı bu canavarın detayları haberimizde...
6 ay
26,9b
1
46
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Dünyada yalnızca 1 tane bulunacak yeni Lamborghini SC18 ile tanışın
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Lamborghini Squadra Corse ekibi, dünyada bir eşine daha rastlamanın mümkün olmadığı yepyeni bir modelle karşımızda. Lamborghini SC18 adını taşıyan bu canavar, marka tarihinin “bir sefere mahsus üretilen ilk modeli” olma özelliğini taşıyor.

Lamborghini SC18, İtalyan markanın motor sporları biriminin imzasını taşıyor. Hal böyle olunca, bu alana yönelik tasarlanan otomobillerde görmeye alıştığımız aerodinamik ögeler SC18’de de sıkça karşımıza çıkıyor. Önceliği pistlerde kullanılmak olan bu canavarın trafiğe çıkmak için de yasal olarak uygun olduğu söyleniyor.

Lamborghini SC18’in önündeki devasa hava girişleri bizlere Huracan GT3 EVO’yu anımsatıyor. Aventador modeli baz alınarak geliştirilen otomobilin tavanındaki hava deliği ve arka taraftaki karbon fiber spoiler, yarış otomobillerinden esinlenilen detaylar arasında yer alıyor. Motor kapağının üzerinden yer alan delikler de soğutmaya yardımcı olmak için tasarlanmış.

Açıklanan teknik detaylar 

Lamborghini SC18’in kalbinde 759 hp güç ve 720 Nm tork değerine sahip 6.5 litrelik V12 motor yatıyor. Bu bilgi, otomobilin Aventador SVJ Coupe kadar güçlü olduğunu gözler önüne seriyor. SC18’in performans verileri henüz açıklanmış değil. Fakat SVJ Coupe’nin 0-100 km/s hızlanma süresinin 2.8 saniye ve maksimum süratinin 350 km/s olduğunu hatırlarsak hangi değerlerle karşılaşacağımızı tahmin edebiliriz. Motor tarafından üretilen gücün 7 ileri ISR şanzımanla yere aktarılacağını da belirtmeden geçmeyelim.

Otomobilin ağırlığı henüz açıklanmasa da, motor sporları ekibinin elinden çıktığı için fazlasıyla hafif olduğunu düşünmek çok da yanlış olmaz. Zira Lamborghini de SC18’in üretiminde karbon fiberden ve diğer ultra hafif materyallerden çokça faydalanıldığını söyleyerek bu fikri güçlendiriyor. Otomobilin gövdesindeki bu gri ve kırmızı uyumu, sahibinin isteklerinden ileri geliyor. Bu iki tonlu tema SC18’in kabin tarafında da devam ediyor.


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TheCaliph_ 6 ay en beğenilen
Arkadaslar yakinda inceleme videosu gelecek

Noter kapali oldugu icin satis pazartesiye kaldi.
Yanıtla +39
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_AsDeRf_ 6 ay Osakawa
Osakawa
Kim bilir fiyatı ne olacak dünyada tekse. Arkadan bakınca o kocaman lastikleri bana batmanin batmobilini andırdı. O devasa motor ve büyük lastiklerle depoyu 3 günde bir doldurur kullanan adam. Bunu almak yerine ileride çıkacak olan Tesla Roadster'ı almak çok daha mantıklı. Hem Lambo'dan ucuz olur, hem 1.9sn'de 100km'ye çıkıyor hem 400km/sn+ hıza ulaşıyor hem de bildiğimiz gibi elektrikli cep dostu bir araba. Lamboyu alıp istediğin yerde süremezsin, en medeni ülkede bile yaşasan onlarında mutlaka yollarında bir yerde eğrilik büğrülük vardır arabayı pert edersin. Tesla al, cebin rahat, kafan rahat. Param olsa basarım Roadster'a 250K doları.






Dünyada 1 tane üretilecek bir otomobili alacak kişi sizce seri üretim teslayla bunu karşılaştırır mı
OsakawaKim bilir fiyatı ne olacak dünyada tekse. Arkadan bakınca o kocaman lastikleri bana batmanin batmobilini andırdı. O devasa motor ve büy...
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OverClocK1ng 6 ay
Bir araba modeli üreteceğini ve bu arabadan sadece 1 tane olacağını söyle. Arabayı üretip hiç olmayacak derecede absürt bir fiyat koy.
Sadece 1 tane olacağı için ve başkasında da olmasını istemeyen Dolar milyarderi Şeyhin teki alsın. 1 arabayla parayı götür. Ooooh miss...
Bir araba modeli üreteceğini ve bu arabadan sadece 1 tane olacağını söyle. Arabayı üretip hiç olmayacak derecede absürt bir fiyat koy.Sadece 1 tane olacağı...
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1 Yanıt Yanıtla +13
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ahmet51 6 ay
Beter olsunlar.İnşallah çok yüksek ceza parası öderlerde bir daha doları euro yu bahane edip fiyat yükselterek şark kurnazlığı yapamazlar.
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cabriyo 6 ay
ne kadar az o kadar değerli ise hiç üretmeyin baba, en büyük siz olun.
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eric13 6 ay
1000 hplik La Ferrari varken sirf 1 tane uretiliyor diye bunu almak ...
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webbie 6 ay
Memnun oldum.
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ScHeNKii_ScP 6 ay
Açık artırma ile satarlarsa benim araç ikinci elde 80.000 yapar ilk teklifi veririm çıkarım. Benim bu araç için gücüm buna yeter anca😁
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urugakhina 6 ay
Ne hayatlar yasaniyor su dunyada... Allah sahibine bagislasin.
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El Prezidente 6 ay urugakhina

arabaya aşık oldun sanırım aga, kızmış gibi allah sahibine bağışlasınlar felan.
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venomboy_85 6 ay
Kanat veneno, motor kaputu sesto elemento, arka kısım centenario, zaten önü huracan demişsiniz, firmada aventador üzerine geliştiğini söylemiş. Yeni birşey gibi gözükmedi bana.
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DH Misafiri 6 ay
Arabadan 1 adet olduğuna göre, plakaya gerek yok :)
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BlueDay_86 6 ay
Test sürüşü yaparsınız artık donanım 😀
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haylaz__ 6 ay
Ne reklam yapıyorlar ama bence açık arttırma usulü satılmalı madem tek değerli bir makina
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