2019 Audi RS 7 kameralara yakalandı

Audi mühendislerinin artık son rötuşlarını yaptığı RS 7 görüntülendi. Mercedes-AMG GT 63 4-door ve BMW M5’i rakip alan 2019 Audi RS 7, Audi’nin bugüne kadar ürettiği en güçlü araç olacak. A7’ye kıyasla araç genişletilmiş, ön tarafı daha agresif hale gelmiş ve klasik oval egzozlar ile donatılmış. Ayrıca tasarımın dışında alçaltılmış, sertleştirilmiş süspansiyon ve karbon seramik frenler de değişenlerden.
Ayrıca Bkz. "Daha agresif ve güçlü: İşte karşınızda 2019 Audi R8"
Önceki modelde olduğu gibi araç RS 7 ve RS 7 Performance adlarında iki model olarak satılacak. Baz model olan RS 7, VAG’ın 600 beygir üreten yeni 4.0 litre turboşarjlı motorundan güç alacak. Plug-in hybrid teknolojisi ile desteklenen RS 7 Performance’de ise 4.0 litrelik motora ek olarak bir de 140 beygirlik elektrik motoru araca eşlik edecek. İki model de güçlerini S tronic şanzıman ve Quattro çekiş sistemi ile yere aktaracak. En hızlı Audi Sport araçlarından olacak RS 7’nin 0-100’ü 3.5 saniye dolaylarında gerçekleşiyor.
Yeni Audi Sport modellerinin öncüsü olacak RS7’ye ek olarak Audi, gelecekte RS Q3 ve RS Q8 modelleriyle ürün bandını genişletecek.
https://www.autoexpress.co.uk/audi/rs7/101133/new-audi-rs-7-moves-closer-to-2019-launch Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu kasaya her baktığımda gözlerim doluyor ve midem bulanıyor..[:\-]
Allah kimseyi porche ye alıştırmasın kankiler 😁
RS7 E segmenti bir araç. AMG GT 63 4-Door Coupe ise F segmenti bir araç.
F segmenti -> Mercedes AMG GT 63 4-Door Coupe, Porsche Panamera Turbo
E segmenti -> Mercedes CLS63 AMG, Audi RS7, BMW M6 Grancoupe
A1 : zaten çok küçük ve pahalıydı , tutmadı
A3 : Kaliteli bir iç mekanı olsa da dış tasarımıyla sürüşüyle sınıfta kaldı.
A4 : RS4 hariç resmen eski kasadan daha vasat duruyor. Hele ki türkiyede gördüğümüz boş paket modeleri tam rezalet
A5 : Yine RS5 hariç vasat duran bir model . boş paketi insignia ve arteonun yanında, audi sıradan bir arabaymış , opelle vw premiummuş gibi duruyor
A6 : Yeni BMW 5 ve Mercedes tanıtıldığında ortalık ayağa kalkmıştı bunu ise takan olmadı. Çok teknolojik bir araba olmasına rağmen bir başka tasarım faciası yaşadı. VE bakın artık rakipler AWD , 2WD yapıyor. Orta diferansiyelle arabayı yüzde yüz arkadan tahrikli yapabiliyor. Audi hala önden tahrik dinamikli quattroyu kullanıyor
A7 : Evet en çok üzüldüğüm bu oldu . Yahu eski model inanılmaz cool bir duruşa sahipti bunun arkasını yumuşatmışlar , ön tarafta far takımı ızgaralar yine fecaat. büyük ihtimal RS7'si güzel durur. Ama eski kasa da en boşu bile karizmatikti.
A8 : Yine teknoloji harikası bir model. Yine vasat tasarım. Mercedes'in BMW'nin yanında oyuncak gibi duran bir model. Üzücü . Yani teknik ekip inanılmaz işler başarırken dizayn departmanı resmen sabote etmiş arabayı. Ya şu hatları bir değiştirin ya. Dümdüz çizgili araba istesem passat alırım zaten şu c sütününü değiştirin artık.
Q7 : En çok üzüldüğüm ikinci model. Yahu Audi zamanında 12 (on iki) silindirli dizel Q7 üretmiş bir firma ya. Heybetli SUV denilince akla gelen ilk modellerden biriydı Q7. Şimdi geldiği hale bak. Hayvanat gibi ön ızgara koymuşlar arabanın %90 ön ızgara. Arka farların dizaynı vs.... rezillik.
Sonuç olarak audi teknoloji motor vs olarak inanılmaz işler başarsa da bu quattro sistemi ve bu dizayn akibiyle daha çok bmw mercedes'in arkasında kalır. Acilen yüzde yüz arkaya verebilen bir diferansiyel sistemi ve yeni bir dizayn ekibine ihtiyaçları var. Devasa ön ızgaralar rezalet duruyor ve farları ön ızgarlayla birleşik yapmak da berbat bir fikir . 2002-2013 arası dizayn anlayışlarına geri dönmeleri lazım
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