2019 Audi RS 7 kameralara yakalandı

Audi mühendislerinin artık son rötuşlarını yaptığı RS 7 görüntülendi. Mercedes-AMG GT 63 4-door ve BMW M5’i rakip alan 2019 Audi RS 7, Audi’nin bugüne kadar ürettiği en güçlü araç olacak. A7’ye kıyasla araç genişletilmiş, ön tarafı daha agresif hale gelmiş ve klasik oval egzozlar ile donatılmış. Ayrıca tasarımın dışında alçaltılmış, sertleştirilmiş süspansiyon ve karbon seramik frenler de değişenlerden.

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Önceki modelde olduğu gibi araç RS 7 ve RS 7 Performance adlarında iki model olarak satılacak. Baz model olan RS 7, VAG’ın 600 beygir üreten yeni 4.0 litre turboşarjlı motorundan güç alacak. Plug-in hybrid teknolojisi ile desteklenen RS 7 Performance’de ise 4.0 litrelik motora ek olarak bir de 140 beygirlik elektrik motoru araca eşlik edecek. İki model de güçlerini S tronic şanzıman ve Quattro çekiş sistemi ile yere aktaracak. En hızlı Audi Sport araçlarından olacak RS 7’nin 0-100’ü 3.5 saniye dolaylarında gerçekleşiyor.

Yeni Audi Sport modellerinin öncüsü olacak RS7’ye ek olarak Audi, gelecekte RS Q3 ve RS Q8 modelleriyle ürün bandını genişletecek.

https://www.autoexpress.co.uk/audi/rs7/101133/new-audi-rs-7-moves-closer-to-2019-launch