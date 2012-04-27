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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Dünyanın 4. büyük PC üreticisinden ilk mali çeyrekte sadece 11 milyon dolar kar

7 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Bu yıl için ilk 4 çekirdekli tabletlerinden birini tanıtan ve Ivy Bridge platformunu kısa sürede benimseyen Acer bununla birlikte finansal anlamda işleri pek yoluna koyamamışa benziyor.

Dünyanın 4. büyük PC üreticisi kısa bir bildiriyle duyurduğu yılın ilk mali çeyrek raporunda 3.8 milyar dolar gelir elde etmiş gözüküyor. İşletim geliri ise 4.7 milyon dolar olarak gerçekleşirken vergi sonrası kar ise 11.2 milyon dolar olarak gerçekleşti. Hisse başı kazanç ise 0.12$ oldu.

Firmanın geliri önceki çeyreğe göre yüzde 11.4'lük bir düşüş yaşarken işletim geliri yükseldi. 

Tahminlere göre Acer'ın global PC pazarındaki payı yüzde 10.1'den yüzde 10.9'a yükseldi. Orta Avrupa ve Asya pazarında ise yüzde 11.1'den 13.5'e yükseldi. 

Pazar payı anlamında yükseliş kaydeden Acer'ın çok düşük bir kar elde etmesi finansal olarak işleri yoluna koyamadığını gösteriyor. Kısa süre önce tepe yöneticisinin Lenovo'ya transfer olmasının ardından başlayan hukuk süreci de bunu etkilemişe benziyor.


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Pardus Linux 7 yıl en beğenilen
Artık her şey mobil platforma kayıyor önemli olan şimdiden söz sahibi olabilmek ama Acer orada geç kaldı gibi eğer PC şimdiden az gelir getiriyorsa 3-5 yıl sonrada esamasi dahi okunmayacaktır, Samsung, Apple gibi dev firmalar artık mobili 1. sıraya koymuş diğerlerini geriye itmişse artık olacakları görmek zor değil diğer firmalarda vizyonlarını buna göre belirlemeli...
Artık her şey mobil platforma kayıyor önemli olan şimdiden söz sahibi olabilmek ama Acer orada geç kaldı gibi eğer PC şimdiden az gelir getiriyorsa 3-5 yıl sonr...
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yuhongyior 7 yıl
kolay pratik ve taşınabilir sistemleri tercih edecektir .
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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haymatloshan 7 yıl
Sen o kadar gelir elde et,ama kâr olarak devede kulak kısmı kalsın.Tamamen yanıltmaya yönelik haberler,inceleme gelir muhtemelen defterlerine.
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XmysticX 7 yıl
Türkiyedeki servisin durumunda belli zaten halleri..
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teramit 7 yıl
Batuist
gelir ile net kar arasında çok ciddi fark var.. hatta çok mantıksız bir durum var ortada.. tabi gelirden düşülen hesapları bilmeden konuşmakta yanlış olur... bizim ülkemizde hemen hemen her şirketin durumu böyle gelir ile kar arasındaki fark bu şekilde normal sayılır :))

Evet , bu birçok haberde es geçilen bir durum ,kim yaptığı işten ne kadar para kazandığını söylemek isterki birçoğunuz en yakın arkadaşınızın bile kaç maaş aldığını bilmiyorsunuzdur acer in son çeyrekte kaç parayı cebe indirdiğini mi bileceksiniz. Firmalar yaptıkları yatırımı ve ve bazı masrafları abartarak gider gösterirler böylelikle gerçek karlarını saklarlar maliyenin bile farkedemeyeceği numaralar yaparlar çok milyar dolarlık firmaların milyon dolar kar göstermesinin temeli budur.uçurumun bu kadar kenarında rakamlar mantıklı değil her ay az bir kar gözüküyorsa bir sonraki ay zarar edebilir ama ne hikmetse her ay az bir karla kapatırlar.
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E_Aydin35 7 yıl
Düzeltilir bu finansal işler inşallah diyorum ve bizim içim önemli olan Acer'ın ürünlerinin kalite ve sağlamlığı evet en son Icona Tablet'lerini duyurmuştu yanlış hatırklamıyorsam şuan için olmasa bile ileride Acer biraz daha yüklenmeli tablet sektörüne dizüstü bilgisayarlarında olan başarılarını herkez biliyor o iinanılmaz yükselişler, yüksek satışlar ama gelecek nesil olan tablet segmentine ağırlığını daha fazla koymalı..
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Batuist 7 yıl
gelir ile net kar arasında çok ciddi fark var.. hatta çok mantıksız bir durum var ortada.. tabi gelirden düşülen hesapları bilmeden konuşmakta yanlış olur... bizim ülkemizde hemen hemen her şirketin durumu böyle gelir ile kar arasındaki fark bu şekilde normal sayılır :))
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Pardus Linux 7 yıl en beğenilen
Artık her şey mobil platforma kayıyor önemli olan şimdiden söz sahibi olabilmek ama Acer orada geç kaldı gibi eğer PC şimdiden az gelir getiriyorsa 3-5 yıl sonrada esamasi dahi okunmayacaktır, Samsung, Apple gibi dev firmalar artık mobili 1. sıraya koymuş diğerlerini geriye itmişse artık olacakları görmek zor değil diğer firmalarda vizyonlarını buna göre belirlemeli...
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