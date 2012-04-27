Dünyanın 4. büyük PC üreticisinden ilk mali çeyrekte sadece 11 milyon dolar kar

Haber Editörü
Bu yıl için ilk 4 çekirdekli tabletlerinden birini tanıtan ve Ivy Bridge platformunu kısa sürede benimseyen Acer bununla birlikte finansal anlamda işleri pek yoluna koyamamışa benziyor.
Dünyanın 4. büyük PC üreticisi kısa bir bildiriyle duyurduğu yılın ilk mali çeyrek raporunda 3.8 milyar dolar gelir elde etmiş gözüküyor. İşletim geliri ise 4.7 milyon dolar olarak gerçekleşirken vergi sonrası kar ise 11.2 milyon dolar olarak gerçekleşti. Hisse başı kazanç ise 0.12$ oldu.
Firmanın geliri önceki çeyreğe göre yüzde 11.4'lük bir düşüş yaşarken işletim geliri yükseldi.
Tahminlere göre Acer'ın global PC pazarındaki payı yüzde 10.1'den yüzde 10.9'a yükseldi. Orta Avrupa ve Asya pazarında ise yüzde 11.1'den 13.5'e yükseldi.
Pazar payı anlamında yükseliş kaydeden Acer'ın çok düşük bir kar elde etmesi finansal olarak işleri yoluna koyamadığını gösteriyor. Kısa süre önce tepe yöneticisinin Lenovo'ya transfer olmasının ardından başlayan hukuk süreci de bunu etkilemişe benziyor.
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Evet , bu birçok haberde es geçilen bir durum ,kim yaptığı işten ne kadar para kazandığını söylemek isterki birçoğunuz en yakın arkadaşınızın bile kaç maaş aldığını bilmiyorsunuzdur acer in son çeyrekte kaç parayı cebe indirdiğini mi bileceksiniz. Firmalar yaptıkları yatırımı ve ve bazı masrafları abartarak gider gösterirler böylelikle gerçek karlarını saklarlar maliyenin bile farkedemeyeceği numaralar yaparlar çok milyar dolarlık firmaların milyon dolar kar göstermesinin temeli budur.uçurumun bu kadar kenarında rakamlar mantıklı değil her ay az bir kar gözüküyorsa bir sonraki ay zarar edebilir ama ne hikmetse her ay az bir karla kapatırlar.