Dünyanın 4. büyük PC üreticisinden ilk mali çeyrekte sadece 11 milyon dolar kar

Bu yıl için ilk 4 çekirdekli tabletlerinden birini tanıtan ve Ivy Bridge platformunu kısa sürede benimseyen Acer bununla birlikte finansal anlamda işleri pek yoluna koyamamışa benziyor.





Dünyanın 4. büyük PC üreticisi kısa bir bildiriyle duyurduğu yılın ilk mali çeyrek raporunda 3.8 milyar dolar gelir elde etmiş gözüküyor. İşletim geliri ise 4.7 milyon dolar olarak gerçekleşirken vergi sonrası kar ise 11.2 milyon dolar olarak gerçekleşti. Hisse başı kazanç ise 0.12$ oldu.





Firmanın geliri önceki çeyreğe göre yüzde 11.4'lük bir düşüş yaşarken işletim geliri yükseldi.





Tahminlere göre Acer'ın global PC pazarındaki payı yüzde 10.1'den yüzde 10.9'a yükseldi. Orta Avrupa ve Asya pazarında ise yüzde 11.1'den 13.5'e yükseldi.





Pazar payı anlamında yükseliş kaydeden Acer'ın çok düşük bir kar elde etmesi finansal olarak işleri yoluna koyamadığını gösteriyor. Kısa süre önce tepe yöneticisinin Lenovo'ya transfer olmasının ardından başlayan hukuk süreci de bunu etkilemişe benziyor.