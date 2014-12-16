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Dünyanın En Büyük Rüzgar Türbini

Dünyanın bir seferde en çok güç üreten devasa rüzgar türbini, İngiltere'nin açık denizlerine kuruluyor.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Alternatif Enerji
gun
Kurucu ve Yayın Direktörü
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Dünyanın En Büyük Rüzgar Türbini
Dünyanın bir seferde en çok güç üreten devasa rüzgar türbini, İngiltere'nin açık denizlerine kuruluyor.
Doğaları gereği ne kadar büyük olurlarsa o kadar çok rüzgâr enerjisi üreten türbinler, rotor çapı olarak 164 metre ile en büyük noktasına ulaştı. Büyük oluşları sayesinde aynı enerjiyi daha az inşaa ve nakliyat maliyeti ile yapabiliyorsunuz. Üretici firmanın tespitine göre 2020 yılına kadar, planlanan santrallerin üretiminde %35 ile %40 seviyesinde bir tasarruf sağlanması bekleniyor. Ayrıca bakım masrafları da paralel ölçekte ciddi manada düşecek.
Bu dev rüzgâr türbinlerinin ebat olarak ihtişamı, rakamlar çerçevesinde ifade edildiğinde verimlilik noktasında da şaşalı olduğu ortaya çıkıyor. Cihazın kule hariç ağırlığı 425 ton ve bir bıçağı 80 metre. 8 Megawatt değeri ise biraz havada kalan bir tanım. Bunu gerçek hayata indirgeyecek olursak, ortalama bir ifadeyle 7500 Avrupalı evinin enerjisini karşılayacak gücün üretileceğini söyleyebiliriz. Buradan da aslında ne kadar önemli rakamlardan bahsettiğimiz daha somut bir şekilde ortaya çıkmış olacaktır.
Kara üzerinde niye bu kadar büyük yapılamıyor diye soranlara cevap ise bu tür devasa parçaları karada nakletmek mümkün olmuyor ya da çok problemli oluyor ancak denize yakın bir noktada üretip, nakliyeyi de yine denizden sağlamak daha makul.
Bu yazı DH+ Yayın Koordinatörü Gün Oksay tarafından yazılmış ve derginin Nisan 2014 sayısında yayınlanmıştır. 

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CihanDAR 4 yıl
Bir BIÇAĞI 80 metreymiş.
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Kulak Misafiri 4 yıl
Para parayı çeker diye boşuna demiyorlar. Adamlarda mali imkan var, yapar tabi.
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Mesudum 4 yıl
Bir kaç yıl öncesinde, sadece bu konuda 1300 kadar başvurunun olduğunu, bunların arasında milletvekillerinin de bulunduğu konsorsiyumların bulunduğunu, ancak yeterli akreditasyonlara sahip olmadıkları için bekletildiklerini biliyorum.
Mesele bilim değil arkadaşlar, makbul iş adamlarının bu kadar yüksek teknoloji isteyen ve kendini inşaat sektörüne göre daha uzun zamanda amorti eden işlere henüz alaka göstermemiş olması.
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DaRKFoRCeS 4 yıl
ülkeyi yönetenler biraz enerji çeşitlerini araştırsa o zaman belki bir şey değişir. o kadar alternatif varken nükleer enerjiye tav olmaları bu ülkeye atom bombası atın demekten farksız. Sonra niye yabancı hayranısınız. Ulan yabancılara değil teknolojilerine bakmak lazım.
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Masquerade89 4 yıl
türkiyede böyle şeylerle uğraşsa keşke
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doctor_bey 4 yıl
Denize yapılması rüzgar bakımından da iyi olacaktır,acaba Türkiye'ye böyle projeler düşünürlermi?
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Erdinç B. 4 yıl
Enerjiyi karaya nakleden hatlarda yani denizde - okyanusda kaçak olursa ne olur merak ediyorum. Yakın çevredeki canlılar zarar görebilir.
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XQS 4 yıl
Adamlar akilli ve dogayi kullanmayi biliyor ah bunlar ne zaman akilli oldu hastaliktan kirilirken copy var burada
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Mesudum 4 yıl
8MW ve 7.500 ev: Ev başına yaklaşık 1kW.
Evlere dağıtım şirketlerinden verilen bağlantı gücü yaklaşık 5kW.
Bunun aynı anda kullanılma oranına bakacak olursak bizde sadece akşamları bu güce "yaklaşılıyor". Onun dışında sistem çok daha rahat.
Ancak enerjiyi tüketen asıl mekan sanayi. İşte bir küçük sanayi sitesinde bile bunların çok fazlasına ihtiyaç duyuluyor.
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hollowman_ 4 yıl
7500 ev nedir ya, istanbul yakınına kurulacak olan rüzgar santrali le 258.000 evin enerji ihtiyacı karşılanacak.
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