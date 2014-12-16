Dünyanın En Büyük Rüzgar Türbini

Dünyanın bir seferde en çok güç üreten devasa rüzgar türbini, İngiltere'nin açık denizlerine kuruluyor.

Doğaları gereği ne kadar büyük olurlarsa o kadar çok rüzgâr enerjisi üreten türbinler, rotor çapı olarak 164 metre ile en büyük noktasına ulaştı. Büyük oluşları sayesinde aynı enerjiyi daha az inşaa ve nakliyat maliyeti ile yapabiliyorsunuz. Üretici firmanın tespitine göre 2020 yılına kadar, planlanan santrallerin üretiminde %35 ile %40 seviyesinde bir tasarruf sağlanması bekleniyor. Ayrıca bakım masrafları da paralel ölçekte ciddi manada düşecek.

Bu dev rüzgâr türbinlerinin ebat olarak ihtişamı, rakamlar çerçevesinde ifade edildiğinde verimlilik noktasında da şaşalı olduğu ortaya çıkıyor. Cihazın kule hariç ağırlığı 425 ton ve bir bıçağı 80 metre. 8 Megawatt değeri ise biraz havada kalan bir tanım. Bunu gerçek hayata indirgeyecek olursak, ortalama bir ifadeyle 7500 Avrupalı evinin enerjisini karşılayacak gücün üretileceğini söyleyebiliriz. Buradan da aslında ne kadar önemli rakamlardan bahsettiğimiz daha somut bir şekilde ortaya çıkmış olacaktır.

Kara üzerinde niye bu kadar büyük yapılamıyor diye soranlara cevap ise bu tür devasa parçaları karada nakletmek mümkün olmuyor ya da çok problemli oluyor ancak denize yakın bir noktada üretip, nakliyeyi de yine denizden sağlamak daha makul.

Bu yazı DH+ Yayın Koordinatörü Gün Oksay tarafından yazılmış ve derginin Nisan 2014 sayısında yayınlanmıştır.





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