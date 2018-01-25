Dünyanın en büyük hidrojen elektroliz tesisi Almanya'da kurulacak

Dünyanın en büyük petrokimya şirketlerinden Shell ve hidrojen enerjisi teknolojileri geliştiren ITM Power, dünyanın en büyük hidrojen elektroliz tesisini kurmak için hazırlıklara başladı. Shell, ITM Power, SINTEF, thinkstep ve Element Energy'den oluşan Avrupa merkezli konsorsiyum, bu dev tesis için Avrupa Komisyonu destekli FCH JU (Fuel Cell Hydrogen Joint Undertaking)'dan 10 milyon euro fon almayı başardı.

Refhyne adını taşıyan hidrojen elektroliz tesisi, Almanya'da bulunan Rhineland rafinerisinde kurulacak. FCH JU'nun katkısıyla gerekli finansmanı sağlayan konsorsiyum, bundan sonraki aşamada işin teknik planlama kısmını halledecek ve daha sonra gerekli izinleri almak için başvuruda bulunacak. 2020 yılında çalışır hale gelmesi planlanan Refhyne, hidrojen elektroliz teknolojisinin endüstriyel seviyede kullanıldığı ilk tesis olacak.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Shell yöneticisi Lori Ryerkerk, Rhineland rafinerisinde kurulacak bu tesis sayesinde doğal gazdan değil elektrikten hidrojen elde edileceğini ve bunun da elektrik şebekesinin daha stabil hale gelmesini sağlayacağını ifade etti. Ryerberk, bu sayede yenilenebilir elektrik kullanımının artacağına dikkat çekti.

Almanya'nın en büyük rafinerisi olan Rheinland, her yıl ortalama 180 bin ton hidrojen kullanıyor. Bu hidrojen de doğal gaz kullanılarak elde ediliyor. Kurulacak bu yeni tesis ile birlikte elektrikten de 1300 ton hidrojen elde edilecek.

Rhineland rafinerisi, 10 MW'a ulaşan hidrojen elektroliz kapasitesi sayesinde petrokimya sektöründekikarbon yakıtlara bağımlılığın ortadan kaldırılması yolunda önemli bir örnek olabilir.

https://www.renewableenergymagazine.com/biofuels/largest-hydrogen-electrolysis-plant-to-be-built-20180118