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Dünyanın en büyük hidrojen elektroliz tesisi Almanya'da kurulacak

Shell ve ITM Power, dünyanın en büyük hidrojen elektroliz tesisini kurmak için bir araya geldi. Refhyne adını taşıyan tesis, Almanya'nın Rhineland rafinerisinde kurulacak.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Alternatif Enerji
Erhan Tan
Haber Editörü
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Dünyanın en büyük petrokimya şirketlerinden Shell ve hidrojen enerjisi teknolojileri geliştiren ITM Power, dünyanın en büyük hidrojen elektroliz tesisini kurmak için hazırlıklara başladı. Shell, ITM Power, SINTEF, thinkstep ve Element Energy'den oluşan Avrupa merkezli konsorsiyum, bu dev tesis için Avrupa Komisyonu destekli FCH JU (Fuel Cell Hydrogen Joint Undertaking)'dan 10 milyon euro fon almayı başardı.
Refhyne adını taşıyan hidrojen elektroliz tesisi, Almanya'da bulunan Rhineland rafinerisinde kurulacak. FCH JU'nun katkısıyla gerekli finansmanı sağlayan konsorsiyum, bundan sonraki aşamada işin teknik planlama kısmını halledecek ve daha sonra gerekli izinleri almak için başvuruda bulunacak. 2020 yılında çalışır hale gelmesi planlanan Refhyne, hidrojen elektroliz teknolojisinin endüstriyel seviyede kullanıldığı ilk tesis olacak.
Konu hakkında açıklamalarda bulunan Shell yöneticisi Lori Ryerkerk, Rhineland rafinerisinde kurulacak bu tesis sayesinde doğal gazdan değil elektrikten hidrojen elde edileceğini ve bunun da elektrik şebekesinin daha stabil hale gelmesini sağlayacağını ifade etti. Ryerberk, bu sayede yenilenebilir elektrik kullanımının artacağına dikkat çekti.
Almanya'nın en büyük rafinerisi olan Rheinland, her yıl ortalama 180 bin ton hidrojen kullanıyor. Bu hidrojen de doğal gaz kullanılarak elde ediliyor. Kurulacak bu yeni tesis ile birlikte elektrikten de 1300 ton hidrojen elde edilecek.
Rhineland rafinerisi, 10 MW'a ulaşan hidrojen elektroliz kapasitesi sayesinde petrokimya sektöründekikarbon yakıtlara bağımlılığın ortadan kaldırılması yolunda önemli bir örnek olabilir.

https://www.renewableenergymagazine.com/biofuels/largest-hydrogen-electrolysis-plant-to-be-built-20180118 Yorum Yaz
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karıyer 1 yıl
Beğendim beğendim. Uzayda kullanmadan önce yavaş yavaş Dünya'da da kullanılmaya başlanıyor. Bu yöntemin verimi konusunda bir bilgim yok araştırmadım, ama uzayda neden deli gibi su arandığının sebeplerinden biri de suyu hem hava hem su hem yakıt olarak kullanmak. Dünyada bu işlemin yapılmaya başlanması da ekonomik olarak bu teknolojiye yapılan para ve bilgi yatırımının artmasını sağlar ki, bu iyi bir şey bence.
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darkaura 1 yıl
almanyanin birden boyle bir yatirima girmesi akla "wendelstein 7 fuzyon deneyinden guzel sonuc mu aldilar" sorusunu getiriyor. sayet olumlu sonuc aldiysa bunu son ana kadar saklamalari, herkezden once buna uygun tesirleri altyapilari kurmak istemeleri almanya acisindan en mantikli hareket olur. netice itibariyle basarili olursa tum dunya ekonomisini ve sanayisini kokunden degistecek bir yenilik olur. en bastada alman araba sanayini etkiler.
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interwap 1 yıl
Benim bildiğim hidrojen elde etmenin en masraflı yolu elektroliz. Burada sistem nasıl işliyor?
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darkaura 1 yıl interwap
interwap

Benim bildiğim hidrojen elde etmenin en masraflı yolu elektroliz. Burada sistem nasıl işliyor?

en masrafli olabilir ama amac co2 salinimini dusurmekse tek gercek secenek. dogalgazdan hidrojen urettiginde dogalgazi yaktigindan daha fazla karbonu havaya salmis oluyor , o zaman enerji kaynagi olarak hidrojenin espirisi nedir. hidrolizdeyse sudan hidrojen uretip havaya oksijen saliyor, sonrasinda hidrojen yakit hucresinde tekrar oksijenle birleserek enerji ve su uretiyor. tamamen temiz geride artik birakmayan bir yontem.
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gxhero 1 yıl interwap
Doğrusu bu tip haberlerde bahsedilen teknoloji daha ayrıntılı anlatılmalı gerçekten daha bilgili olmak adına.
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