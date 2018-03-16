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Dünyanın en büyük jet motoru ilk test uçuşunu tamamladı

General Electric'in dünyanın en büyük ticari jet motoru olarak lanse ettiği GE9X, Boeing 747 tipi uçağın kanatları altında ilk test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Detaylar haberimizde..
1 yıl
6,3b
1
11
havacılık
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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General Electric, dünyanın şimdiye kadarki en büyük jet motorunun ilk uçuş testini başarıyla gerçekleştirdi. GE9X adındaki devasa jet motoru, geçtiğimiz Çarşamba günü şirkete ait Boeing 747’nin kanatları altına yerleştirildi ve Victorville, Kaliforniya’dan havalandı.

Motorun ilk uçuş testi aslında Şubat ayında yapılacaktı fakat mühendislerin turbo fanında tasarımla alakalı bir sorun keşfetmesi sonucu uçuş ertelenmişti. General Electric şirketi bunun küçük bir sorun olduğunu ve takvimde bir değişikliğe yol açmayacağını açıklamıştı.

Yaklaşık olarak Boeing 737’nin gövdesiyle aynı çapa sahip olan bu motor, 134 inç, yani 3.4 metre çapındaki ön fana ev sahipliği yapıyor. General Electric bu motoru üretimdeki en büyük ticari motor olarak nitelendiriyor.

İlk test sadece başlangıç

GE9X programının Genel Müdürü Ted Ingling, yaptığı konuşmada ekiplerin motoru ilk uçuş testine hazırlamak için aylarca uğraştığını, ve onların bu uğraşları sayesinde mükemmel bir ilk uçuş gerçekleştirildiğini belirtti. İlk günkü testin aylarca sürecek test sürecinin sadece bir başlangıcı olduğunu söyleyen Ingling, yapılan testlerin motorun farklı uçuş koşullarında nasıl bir performans göstereceği hakkında veri toplamalarına yardımcı olacağının altını çizdi.

Boeing 777X'in bir modeli

GE9X motorunun sertifikasyon testleri 2017’nin Mayıs ayında başladı. Uçuş testinin yanı sıra yakın zamanda Kanada’da yapılan buzlanma testleri de tamamlandı. Aynı zamanda Ohio’da yan rüzgar testlerinin de devam ettiği bildirildi. Sertifikasyon işlemlerinin 2019 yılında tamamlanması beklendiği açıklandı.

700 adet sipariş alındı

General Electric’in GE9X motoru, 2020 yılında göklerde olması planlanan Boeing’in yeni 777x uzun menzil uçakları için yapılıyor. Şimdiye kadar 700 adet siparişin alındığı belirtiliyor.

100,000 pound itme gücüne sahip olacak motorun piyasadaki en ekonomik motorlardan bile yüzde 5 daha fazla yakıt tasarrufu sağlayacağı iddia ediliyor.



https://www.geaviation.com/press-release/ge9x-engine-family/ge9x-engine-goes-airborne Yorum Yaz
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demirparcasi 1 yıl en beğenilen
Asıl sorun günümüz uçak teklojisinde ancak %5- %10 arasında yakıt tasarrufu sağlanabiliyor. Havacılığın çok acilen emisyonlarını azaltması lazım. Günümüzde en yüksek emisyona sahip ulaşım yolu. Ama teknolojik olarak olmuyor.
777'yi çok beğenirim. 777x ile bu motor en az 15 yıl kullanılır en son üretilen 777x den sonra en az 15 sene daha kullanılır. Kısaca en az 30 yıl ancak %5 verimlilik sağlamış motor ile uçulur. GE'nin yaptığı ciddi başarılı teknolojik gelişme olabilir ama maalesef insanlığın çok daha iyisine ihtiyacı var.
Asıl sorun günümüz uçak teklojisinde ancak %5- %10 arasında yakıt tasarrufu sağlanabiliyor. Havacılığın çok acilen emisyonlarını azaltması lazım. Günümüzde en y...
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BekirHan 1 yıl
Motor başına 45 ton itki demek oluyor ki muazzam...
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highgen 1 yıl
General elektrik ile olan iş ortaklığıyla ge9x in kritik motor parçalarını muhtemelen Tai üretiyor.
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olağan_şüpheli 1 yıl
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küçük olanlar 747 nin normal motorları
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gidi 1 yıl
100bin pound itme gucunden bisey anlamdim
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Virinom 1 yıl gidi
Bir pound yaklaşık olarak 500 grama eşit.
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McLaren64 1 yıl
777'nin zaten hastasıyım. 777X müthiş bir uçak olacaktır. THY'nin elindeki 777'ler eskimeye başlayınca 777X siparişi gelecektir.
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demirparcasi 1 yıl en beğenilen
Asıl sorun günümüz uçak teklojisinde ancak %5- %10 arasında yakıt tasarrufu sağlanabiliyor. Havacılığın çok acilen emisyonlarını azaltması lazım. Günümüzde en yüksek emisyona sahip ulaşım yolu. Ama teknolojik olarak olmuyor.
777'yi çok beğenirim. 777x ile bu motor en az 15 yıl kullanılır en son üretilen 777x den sonra en az 15 sene daha kullanılır. Kısaca en az 30 yıl ancak %5 verimlilik sağlamış motor ile uçulur. GE'nin yaptığı ciddi başarılı teknolojik gelişme olabilir ama maalesef insanlığın çok daha iyisine ihtiyacı var.
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deniz_sea 1 yıl
Bu kadar tasarruflu ise bizim arabalara takalım dicem ama mtv'den çuvallarız bu sefer de...
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JQKER 1 yıl
yenilik nerde sadece büyük olmasımı diyecektimki en sonda yazıyormuş yenilik. en büyük motor ama en ekonomik motordan bile daha az yakıyor.
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GetSomeRest 1 yıl
Şimdi kargalar düşünsün.
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