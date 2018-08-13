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Dünyanın en büyük savunma şirketleri sıralamasında ilk 100’de 4 Türk var

En büyük savunma sanayii şirketlerini sıralayan Defence News Top 100 listesinde Türk şirketlerin sayısı 4’e çıktı. Daha önceden listede yer alan Türk şirketleri de yükselmeye devam ediyor.
9 ay
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28
Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Dünyanın en büyük savunma şirketleri sıralamasında ilk 100’de 4 Türk var
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Yıllık satış rakamlarını hesaplayarak dünyanın en büyük savunma sanayii şirketlerini yıllardan beri listeleyen Defence News, 2018 yılı rakamları ile listesini güncelledi. Uzunca bir süredir tepedeki yerini koruyan Lockheed Martin yine ilk sırada yer almaya devam ediyor. İkinci sırada ise geçen yıl dördüncü olarak konumlanan ve Patriot HSS ile gündeme gelen Raytheon Company var.


Listedeki Türk şirketlerin sayısı 4’e çıktı

Türk şirketlerin listedeki konumu ise her geçen gün yükselmeye devam ediyor. 1974 Kıbrıs Barış Hareketı sonrasında Türkiye’ye konulan ambargo nedeni ile ortaya çıkan ihtiyaç doğrultusunda kurulan Aselsan, 2018 rakamları ile dünyanın en büyük 55. savunma sanayii şirketi olarak konumlanmış durumda. Geride kalan yılda Aselsan’ın toplam geliri bir önceki yıla kıyasla %19 artmış ve 1.4 milyar dolar olarak gerçekleşmiş.


64. sırada ise geçen yıl 61. olan TAI var. Bu yıl üç basamak gerileyen TAI, 1 milyar doların üzerinde bir gelir elde etmiş. Eğer gündemdeki anlaşmalar tamamlanabilirse gelecek yıl TAI’nin ciddi bir sıçrama yılı olabilir. 98. sırada yer alan Roketsan ise bu yıl 96. sırada konumlanmış. Toplam geliri ise 376 milyon dolar olarak hesaplanmış.

Dünyanın en büyük savunma şirketleri sıralamasında ilk 100’de 4 Türk var
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STM Savunma Teknolojileri listeye ilk kez girdi

Bu yıl listeye ilk kez giren STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. Roketsan’ın hemen arkasından 97. sırada kendine yer bulmuş durumda. Ada Sınıfı Korvet, MİLGEM gibi projelerde önemli rol üstlenen STM, Duvar Arkası Radar, Alpagu İHA, Kargu Vurucu Döner Kanatlı İHA gibi yenilikçi çözümleri ile son dönemin önemli inovatif şirketleri arasında yer alıyor.

Listenin tamamına kaynakta yer alan bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

http://people.defensenews.com/top-100/ Yorum Yaz
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FatihAsl 9 ay en beğenilen
Yandaş Defence News. bunlara kim inanır :)
2 Yanıt Yanıtla +35
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Oğuzhaan 9 ay
İşte bu yüzden üzerimize geliyorlar kardeşlerim !!!
Güçlü ve büyüyen Türkiye birilerine batıyor !!
Ama durmak yok yola devam !!
Biz iki - üç operasyonla boyun eğecek bir millet , bir ülke değiliz , bırakın içimizdekiler kudurmaya devam etsin biz YOLUMUZDAYIZ. ..
İşte bu yüzden üzerimize geliyorlar kardeşlerim !!!Güçlü ve büyüyen Türkiye birilerine batıyor !!Ama durmak yok yola devam !!Biz iki - üç operasy...
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Ozanyalcn45 9 ay
sondan 4'teyiz şaşırmaya gerek yok her şey normal
2 Yanıt Yanıtla +18
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halil altın 8 ay
Böyle haberleri Oğuzhan pek sever.
Lakin bazen paylaşım yapacağı yerleri karıştırıyor. Askerimizin şehit edildiği anı yanlış yerlerden alıp paylaşıyor
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porsoro 9 ay
Sanki önceden kırk şirketimiz vardı da dörde düşmüş gibi zırlamışlar yine.
Böyle haberleri görmek bile gelecek nesile özgüven aşılayacaktır.
Bu gün dört yarın ondört. Yeter ki çalışalım.
Bu forum teknoloji forumu arkadaşlar. Aranızda kimbilir ne zeki insanlar vardır.
Var gücünüzle okuyun memlekete hizmet edin. Siz de kazanın Türkiye de kazansın.
Edit: Yazım.
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seyfi84 9 ay
Kusura bakmayin da, soğuk savaş biteli çok oldu, dünyada bildiğiniz savunma sanayii artık kalmadı hepsi Google, SpaceX, Tesla, Alphabet falan oldu. En basit örnek: insansız otomobil 1990'da savunma sanayii projesiydi şimdi Google yapıyor, keza uydu görüntüleri, navigasyon hepsi sivil oldu.
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Sirchade 9 ay
Üstte biri 'bize bu yüzden yükleniyolar' demiş, artı da almış. Valla kafayı sıyırıcam

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BekirTemel 9 ay
ne güzel
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oly1786 9 ay
"ilk 100 savunma şirketinde 4 Türk firması. Bakın hangileri..."
diye başlık atıp 100 kere tıklatmadığınız için
direk haber verdiğiniz için
teşekkür ederim
5 adet banner reklama almasam da giriş yaptım
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Oğuzhaan 9 ay
İşte bu yüzden üzerimize geliyorlar kardeşlerim !!!
Güçlü ve büyüyen Türkiye birilerine batıyor !!
Ama durmak yok yola devam !!
Biz iki - üç operasyonla boyun eğecek bir millet , bir ülke değiliz , bırakın içimizdekiler kudurmaya devam etsin biz YOLUMUZDAYIZ. ..
Yanıtla +25
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hoheyt 9 ay
TAI'de çalışmış biri olarak söylüyorum bu sıralamayı öpüp başımıza koyalım.

Bu KAI'nin (KAI: Kore'nin TAI'si, Daewoo, Hyundai ve Samsung'un birleşip kurduğu Havacılık şirketi) 2000 senesinde çıkardığı tek motorlu eğitim uçağı: en.wikipedia.org/...
Bu da TAI'nin 2018 çıkardığı, aynı motorlu ve çok benzer gövdeli Hürkuş'u: tr.wikipedia.org/...
1 Yanıt Yanıtla
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Phantom II 9 ay hoheyt
Dostum TAİ'de hangi departmanda çalıştın bilmiyorum ama boşuna çalışmıssın.
Bunlar temel eğitim uçağı ve sınıfı nedeniyle yerine getireceği görevleri baz alarak bi tasarım yaptığında ister istemez uçaklar birbirine benzeyecektir.Aşağıda birkaç örnek verdim,ilk bakışta birbirinin kopyası gibi duruyor fakat ayrıntıda birçok farklılık var.Bu iş stealth uçak yapmak gibi,stealth olsun,radar izi çok düşük olsun dersen tasarımın mecburen F-22 ve T-50 gibi olmak zorunda.
T-6 Texan II(ABD);
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Embraer Tucano(Brezilya);
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

PC-21(İsviçre);
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

KT-1T(Kore);
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Hürkuş;
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Black_Ang3l 9 ay
Ama ASELSANX'da ki "A"yerli degil.
Istemezük.
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