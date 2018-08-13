Dünyanın en büyük savunma şirketleri sıralamasında ilk 100’de 4 Türk var

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Yıllık satış rakamlarını hesaplayarak dünyanın en büyük savunma sanayii şirketlerini yıllardan beri listeleyen Defence News, 2018 yılı rakamları ile listesini güncelledi. Uzunca bir süredir tepedeki yerini koruyan Lockheed Martin yine ilk sırada yer almaya devam ediyor. İkinci sırada ise geçen yıl dördüncü olarak konumlanan ve Patriot HSS ile gündeme gelen Raytheon Company var.





Listedeki Türk şirketlerin sayısı 4’e çıktı

Türk şirketlerin listedeki konumu ise her geçen gün yükselmeye devam ediyor. 1974 Kıbrıs Barış Hareketı sonrasında Türkiye’ye konulan ambargo nedeni ile ortaya çıkan ihtiyaç doğrultusunda kurulan Aselsan, 2018 rakamları ile dünyanın en büyük 55. savunma sanayii şirketi olarak konumlanmış durumda. Geride kalan yılda Aselsan’ın toplam geliri bir önceki yıla kıyasla %19 artmış ve 1.4 milyar dolar olarak gerçekleşmiş.





64. sırada ise geçen yıl 61. olan TAI var. Bu yıl üç basamak gerileyen TAI, 1 milyar doların üzerinde bir gelir elde etmiş. Eğer gündemdeki anlaşmalar tamamlanabilirse gelecek yıl TAI’nin ciddi bir sıçrama yılı olabilir. 98. sırada yer alan Roketsan ise bu yıl 96. sırada konumlanmış. Toplam geliri ise 376 milyon dolar olarak hesaplanmış.

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STM Savunma Teknolojileri listeye ilk kez girdi

Bu yıl listeye ilk kez giren STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. Roketsan’ın hemen arkasından 97. sırada kendine yer bulmuş durumda. Ada Sınıfı Korvet, MİLGEM gibi projelerde önemli rol üstlenen STM, Duvar Arkası Radar, Alpagu İHA, Kargu Vurucu Döner Kanatlı İHA gibi yenilikçi çözümleri ile son dönemin önemli inovatif şirketleri arasında yer alıyor.

Listenin tamamına kaynakta yer alan bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

http://people.defensenews.com/top-100/