Dünyanın en büyük savunma şirketleri sıralamasında ilk 100’de 4 Türk var

Listedeki Türk şirketlerin sayısı 4’e çıktı
Türk şirketlerin listedeki konumu ise her geçen gün yükselmeye devam ediyor. 1974 Kıbrıs Barış Hareketı sonrasında Türkiye’ye konulan ambargo nedeni ile ortaya çıkan ihtiyaç doğrultusunda kurulan Aselsan, 2018 rakamları ile dünyanın en büyük 55. savunma sanayii şirketi olarak konumlanmış durumda. Geride kalan yılda Aselsan’ın toplam geliri bir önceki yıla kıyasla %19 artmış ve 1.4 milyar dolar olarak gerçekleşmiş.
64. sırada ise geçen yıl 61. olan TAI var. Bu yıl üç basamak gerileyen TAI, 1 milyar doların üzerinde bir gelir elde etmiş. Eğer gündemdeki anlaşmalar tamamlanabilirse gelecek yıl TAI’nin ciddi bir sıçrama yılı olabilir. 98. sırada yer alan Roketsan ise bu yıl 96. sırada konumlanmış. Toplam geliri ise 376 milyon dolar olarak hesaplanmış.
STM Savunma Teknolojileri listeye ilk kez girdi
Bu yıl listeye ilk kez giren STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. Roketsan’ın hemen arkasından 97. sırada kendine yer bulmuş durumda. Ada Sınıfı Korvet, MİLGEM gibi projelerde önemli rol üstlenen STM, Duvar Arkası Radar, Alpagu İHA, Kargu Vurucu Döner Kanatlı İHA gibi yenilikçi çözümleri ile son dönemin önemli inovatif şirketleri arasında yer alıyor.
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Güçlü ve büyüyen Türkiye birilerine batıyor !!
Ama durmak yok yola devam !!
Biz iki - üç operasyonla boyun eğecek bir millet , bir ülke değiliz , bırakın içimizdekiler kudurmaya devam etsin biz YOLUMUZDAYIZ. ..