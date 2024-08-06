Savunma sanayisinde en büyük 100 şirketin 5'i Türkiye'den

Defense News Top 100 listesinde bu sene ASELSAN 42’inci, TUSAŞ 50’nci, ROKETSAN 71’inci, Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) 84’üncü ve ASFAT 94’üncü sırada kendisine yer buldu. Geçen yıl 47. sırada bulunan ASELSAN 42. sıraya, 58. sırada bulunan TUSAŞ 50. sıraya, 100. sırada bulunan ASFAT ise 94. sıraya yükseldi. MKE ise listede ilk kez yer aldı.
Listenin ilk 10 sırasında ABD'den 6 şirket, Çin'den 3 şirket, Birleşik Krallık'tan 1 şirket yer aldı. Lockheed Martin zirvedeki yerini korurken, bu şirketi Aviation Industry Corporation of China ve RTX izledi.
Yerli şirketlerin ciroları ne kadar?
Defence News verilerine göre 2023 yılında savunma ürünleri/hizmetleri satışlarından ASELSAN 2 milyar 986 milyon dolar ciro, TUSAŞ 2 milyar 205 milyon dolar ciro, ROKETSAN 1 milyar 256 milyon dolar ciro, MKE 905 milyon dolar ciro elde etti.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Defense News Top 100 listelesi ile ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:
“Defence News tarafından gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına göre, dünyanın en büyük 100 şirketi arasında ilk 50'de 2, ilk 100'de ise toplam 5 firmamız yer alıyor. Türkiye savunma sanayisi alanında dünyada ilk 100 listesinde 5 ve üzeri şirketi bulunan 5 ülkeden biri oldu.”
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.