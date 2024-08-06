Savunma sanayisinde en büyük 100 şirketin 5'i Türkiye'den

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Tam Boyutta Gör Dünyanın en prestijli savunma sanayi yayınlarından Defense News dergisi tarafından hazırlanan "Defense News Top 100 (2024)" listesi açıklandı. Şirketlerin 2023 yılındaki savunma sanayi cirosuna göre hazırlanan listede ilk 100’de 5 Türk şirketi yer aldı.

Defense News Top 100 listesinde bu sene ASELSAN 42’inci, TUSAŞ 50’nci, ROKETSAN 71’inci, Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) 84’üncü ve ASFAT 94’üncü sırada kendisine yer buldu. Geçen yıl 47. sırada bulunan ASELSAN 42. sıraya, 58. sırada bulunan TUSAŞ 50. sıraya, 100. sırada bulunan ASFAT ise 94. sıraya yükseldi. MKE ise listede ilk kez yer aldı.

Listenin ilk 10 sırasında ABD'den 6 şirket, Çin'den 3 şirket, Birleşik Krallık'tan 1 şirket yer aldı. Lockheed Martin zirvedeki yerini korurken, bu şirketi Aviation Industry Corporation of China ve RTX izledi.

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Yerli şirketlerin ciroları ne kadar?

Defence News verilerine göre 2023 yılında savunma ürünleri/hizmetleri satışlarından ASELSAN 2 milyar 986 milyon dolar ciro, TUSAŞ 2 milyar 205 milyon dolar ciro, ROKETSAN 1 milyar 256 milyon dolar ciro, MKE 905 milyon dolar ciro elde etti.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Defense News Top 100 listelesi ile ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

“Defence News tarafından gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına göre, dünyanın en büyük 100 şirketi arasında ilk 50'de 2, ilk 100'de ise toplam 5 firmamız yer alıyor. Türkiye savunma sanayisi alanında dünyada ilk 100 listesinde 5 ve üzeri şirketi bulunan 5 ülkeden biri oldu.”



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