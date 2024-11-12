Leapmotor’un Avrupa’daki üretim planları değişti

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Tam Boyutta Gör Avrupalı otomotiv devi Stellantis ve Çinli ortağı Leapmotor, Polonya’daki fabrikada ikinci bir elektrikli araç modeli üretme planlarını iptal etti. Konuya yakın iki kaynağa göre, bu iptalin arkasında Çin hükümetinin, Avrupa Birliği’nin Çin yapımı elektrikli araçlara yönelik ek gümrük vergilerini destekleyen ülkelere yatırımı durdurma talimatı yer alıyor. Öte yandan Leapmotor, 2025 yılı için üretim planlarını da yükseltiyor.

Polonya'daki üretim planları iptal

Aktarılanlara göre Stellantis ve Leapmotor, söz konusu ikinci model olan B10 elektrikli SUV için alternatif üretim tesisleri olarak Almanya’nın Eisenach şehri ile Slovakya’nın Trnava fabrikalarını değerlendiriyor. Bu arada Polonya'nın Tychy fabrikasında halihazırda Leapmotor’un T03 modelinin montajı yapılmakta. Bu araç için Çin talebi doğrultusunda planların değiştirilip değiştirilmeyeceği ise belirsiz.

Tam Boyutta Gör Çin hükümeti, AB’nin Çin yapımı elektrikli araçlara yüzde 45’e varan ek vergi koyma kararına tepki olarak, Çinli otomobil üreticilerinin bu kararı destekleyen ülkelerde büyük ölçekli yatırımlarını askıya almalarını tavsiye etti. Polonya, bu kararı destekleyen 10 AB ülkesinden biri olurken, Almanya ve Slovakya gibi ülkeler ise karara karşı çıktı.

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Leapmotor ve Stellantis, 14 Ekim'de Paris Otomobil Fuarı'nda, elektrikli B10 SUV modelini tanıtmıştı. Ancak üretim yeri belirsizliğini koruyan bu modelin Avrupa’daki hangi tesiste üretileceği henüz netleşmedi. Stellantis'in CEO’su Carlos Tavares, B10 modelinin uygun fiyatlı ve yüksek teknolojili bir araç olarak Avrupa’ya sunulmasının önemli bir adım olduğunu belirtmişti.

B10'un Mart 2025'te satışa sunulması ve teslimatların Nisan ayında başlaması bekleniyor. Bu modelin ardından Leapmotor önümüzdeki yıl sedan B01 ve hatchback B05'i de piyasaya sürecek.

2025 için 500 bin hedefi

Tam Boyutta Gör Leapmotor, üçüncü çeyrek kazanç çağrısında 2025 yılı için 500.000 araçlık bir satış hedefi belirlediğini ve ortalama aylık satışların 40.000'e ulaşmasının beklendiğini de açıkladı. Leapmotor, bu yıl 250.000 adetlik satış hedefini aşmayı beklerken şirketin kurucusu, başkanı ve CEO'su Zhu Jiangming, üretim kapasitesini artırdıklarını söyledi. Zhu, Avrupa Birliği'nin Çin'den gelen elektrikli araçlara gümrük vergisi uyguladığını ve Çinli otomobil üreticilerinin denizaşırı pazarlara girmesi için iyi bir zaman olmadığını aktardı. Şirkete göre, Avrupa pazarı üçüncü çeyrekte Leapmotor'un satışlarına 6.000'den fazla ünite katkıda bulundu.

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