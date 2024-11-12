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    Leapmotor’un Avrupa’daki üretim planları değişti

    Stellantis ve Çinli ortağı Leapmotor, Polonya'daki üretim tesisinde ikinci bir aracı üretme planlarını iptal etti. Firmanın ikinci araç için Almanya veya Slovakya’da üretim yapması bekleniyor.
    Leapmotor’un Avrupa’daki üretim planları değişti Tam Boyutta Gör
    Avrupalı otomotiv devi Stellantis ve Çinli ortağı Leapmotor, Polonya’daki fabrikada ikinci bir elektrikli araç modeli üretme planlarını iptal etti. Konuya yakın iki kaynağa göre, bu iptalin arkasında Çin hükümetinin, Avrupa Birliği’nin Çin yapımı elektrikli araçlara yönelik ek gümrük vergilerini destekleyen ülkelere yatırımı durdurma talimatı yer alıyor. Öte yandan Leapmotor, 2025 yılı için üretim planlarını da yükseltiyor.

    Polonya'daki üretim planları iptal

    Aktarılanlara göre Stellantis ve Leapmotor, söz konusu ikinci model olan B10 elektrikli SUV için alternatif üretim tesisleri olarak Almanya’nın Eisenach şehri ile Slovakya’nın Trnava fabrikalarını değerlendiriyor. Bu arada Polonya'nın Tychy fabrikasında halihazırda Leapmotor’un T03 modelinin montajı yapılmakta. Bu araç için Çin talebi doğrultusunda planların değiştirilip değiştirilmeyeceği ise belirsiz.

    Leapmotor’un Avrupa’daki üretim planları değişti Tam Boyutta Gör
    Çin hükümeti, AB’nin Çin yapımı elektrikli araçlara yüzde 45’e varan ek vergi koyma kararına tepki olarak, Çinli otomobil üreticilerinin bu kararı destekleyen ülkelerde büyük ölçekli yatırımlarını askıya almalarını tavsiye etti. Polonya, bu kararı destekleyen 10 AB ülkesinden biri olurken, Almanya ve Slovakya gibi ülkeler ise karara karşı çıktı.

    Leapmotor ve Stellantis, 14 Ekim'de Paris Otomobil Fuarı'nda, elektrikli B10  SUV modelini tanıtmıştı. Ancak üretim yeri belirsizliğini koruyan bu modelin Avrupa’daki hangi tesiste üretileceği henüz netleşmedi. Stellantis'in CEO’su Carlos Tavares, B10 modelinin uygun fiyatlı ve yüksek teknolojili bir araç olarak Avrupa’ya sunulmasının önemli bir adım olduğunu belirtmişti.

    B10'un Mart 2025'te satışa sunulması ve teslimatların Nisan ayında başlaması bekleniyor. Bu modelin ardından Leapmotor önümüzdeki yıl sedan B01 ve hatchback B05'i de piyasaya sürecek.

    2025 için 500 bin hedefi

    Leapmotor’un Avrupa’daki üretim planları değişti Tam Boyutta Gör
    Leapmotor, üçüncü çeyrek kazanç çağrısında 2025 yılı için 500.000 araçlık bir satış hedefi belirlediğini ve ortalama aylık satışların 40.000'e ulaşmasının beklendiğini de açıkladı. Leapmotor, bu yıl 250.000 adetlik satış hedefini aşmayı beklerken şirketin kurucusu, başkanı ve CEO'su Zhu Jiangming, üretim kapasitesini artırdıklarını söyledi. Zhu, Avrupa Birliği'nin Çin'den gelen elektrikli araçlara gümrük vergisi uyguladığını ve Çinli otomobil üreticilerinin denizaşırı pazarlara girmesi için iyi bir zaman olmadığını aktardı. Şirkete göre, Avrupa pazarı üçüncü çeyrekte Leapmotor'un satışlarına 6.000'den fazla ünite katkıda bulundu.
    Kaynakça https://cnevpost.com/2024/11/12/leapmotor-aims-sell-500000-cars-2025/ https://www.reuters.com/business/autos-transportation/stellantis-partner-leapmotor-scrap-plan-make-second-ev-model-poland-sources-say-2024-11-08/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 saat önce

    Kanser oldum aynı şeyi izlemekten. Destek konusuna destek olun: https://forum.donanimhaber.com/masaustu-modunda-ana-sayfada-cikan-degismeyen-video--159952990

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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