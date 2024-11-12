Leapmotor’un Avrupa’daki üretim planları değişti

Aktarılanlara göre Stellantis ve Leapmotor, söz konusu ikinci model olan B10elektrikli SUV için alternatif üretim tesisleri olarak Almanya’nın Eisenach şehri ile Slovakya’nın Trnava fabrikalarını değerlendiriyor. Bu arada Polonya'nın Tychy fabrikasında halihazırda Leapmotor’un T03 modelinin montajı yapılmakta. Bu araç için Çin talebi doğrultusunda planların değiştirilip değiştirilmeyeceği ise belirsiz.
Leapmotor ve Stellantis, 14 Ekim'de Paris Otomobil Fuarı'nda, elektrikli B10 SUV modelini tanıtmıştı. Ancak üretim yeri belirsizliğini koruyan bu modelin Avrupa’daki hangi tesiste üretileceği henüz netleşmedi. Stellantis'in CEO’su Carlos Tavares, B10 modelinin uygun fiyatlı ve yüksek teknolojili bir araç olarak Avrupa’ya sunulmasının önemli bir adım olduğunu belirtmişti.
B10'un Mart 2025'te satışa sunulması ve teslimatların Nisan ayında başlaması bekleniyor. Bu modelin ardından Leapmotor önümüzdeki yıl sedan B01 ve hatchback B05'i de piyasaya sürecek.
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir