Dünyanın en hızlı seri üretim aracı: Tesla Model S P100D

Bir süredir ortalıkta iddiaları dolaşan Tesla'nın P100D versiyonu nihayet resmi olarak duyuruldu. Firmanın Model S ve Model X modelleri için duyurduğu P100D ile gelen Model S şu anda piyasada en çabuk hızlanan yeni alınabilecek araç konumunda. Yeni batarya ile daha da güçlenen Model S P100D 0-96km/s hızlanmasını yalnızca 2.5 saniyede tamamlıyor.

Konferans konuşmasında bu konu hakkında da konuşan CEO Elon Musk şu anda 100km/s hızlanmasını daha çabuk yapan yalnızca 2 aracın olduğunu bunların ise LaFerrari ve Porsche 918 Spyder olduğunu belirtiyor. Ve aracın McLaren F1'i alt edebilecek durumda olduğunu söylüyor.

Konuşmasının devamında yeni alınabilecek dünyanın en hızlı arabasının elektrikli olduğunun altını çizen Musk, gelecekte insanların benzinli araçlara antika olarak bakacağını söylüyor.

Kapasitede düşük bir artış olsa da çok daha şekilde üretilen yeni versiyonun ilk etapta az sayıda araçla sınırlı kalacağı belirtiliyor. Ludicrous moda sahip P90D siparişi veren ancak henüz teslim almayan Tesla müşterileri aradaki $10bin fiyat farkınıödeyip bu yeni versiyonu beklemeye koyulabilirken şu anda P90D sahibi olanlar ise daha büyük bir ücret ($20bin) ödeyerek bu versiyona geçiş yapabilecek.

P100D ile batarya kapasitesi 100kWh ulaşırken şarj süresinde herhangi bir değişim olmaksızın aracın menzili de 613km'ye ulaşıyor. Model S'de 0-96km/s hızlanması 2.5 saniye iken Model X'de ise bu süreç 2.9 saniyede gerçekleşiyor ve aracın toplam menzili ise 542km'ye çıkıyor.

https://www.tesla.com/blog/new-tesla-model-s-now-quickest-production-car-world