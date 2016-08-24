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Dünyanın en hızlı seri üretim aracı: Tesla Model S P100D

Tesla Model S ve Model X araçlarını şu ana kadarki en güçlü bataryası ile donattı. 100kWh güçte bataryaya sahip Model S P100D 0-96km/s hızlanmasını 2.5 saniyede tamamlıyor. Detaylar haberimizde.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
12,3b
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72
Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Bir süredir ortalıkta iddiaları dolaşan Tesla'nın P100D versiyonu nihayet resmi olarak duyuruldu. Firmanın Model S ve Model X modelleri için duyurduğu P100D ile gelen Model S şu anda piyasada en çabuk hızlanan yeni alınabilecek araç konumunda. Yeni batarya ile daha da güçlenen Model S P100D 0-96km/s hızlanmasını yalnızca 2.5 saniyede tamamlıyor.
Konferans konuşmasında bu konu hakkında da konuşan CEO Elon Musk şu anda 100km/s hızlanmasını daha çabuk yapan yalnızca 2 aracın olduğunu bunların ise LaFerrari ve Porsche 918 Spyder olduğunu belirtiyor. Ve aracın McLaren F1'i alt edebilecek durumda olduğunu söylüyor.
Konuşmasının devamında yeni alınabilecek dünyanın en hızlı arabasının elektrikli olduğunun altını çizen Musk, gelecekte insanların benzinli araçlara antika olarak bakacağını söylüyor.
Kapasitede düşük bir artış olsa da çok daha şekilde üretilen yeni versiyonun ilk etapta az sayıda araçla sınırlı kalacağı belirtiliyor. Ludicrous moda sahip P90D siparişi veren ancak henüz teslim almayan Tesla müşterileri aradaki $10bin fiyat farkınıödeyip bu yeni versiyonu beklemeye koyulabilirken şu anda P90D sahibi olanlar ise daha büyük bir ücret ($20bin) ödeyerek bu versiyona geçiş yapabilecek.
P100D ile batarya kapasitesi 100kWh ulaşırken şarj süresinde herhangi bir değişim olmaksızın aracın menzili de 613km'ye ulaşıyor. Model S'de 0-96km/s hızlanması 2.5 saniye iken Model X'de ise bu süreç 2.9 saniyede gerçekleşiyor ve aracın toplam menzili ise 542km'ye çıkıyor.

https://www.tesla.com/blog/new-tesla-model-s-now-quickest-production-car-world Yorum Yaz
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ozmenakif 3 yıl en beğenilen
Autopilot için yeni sensörler eklenecek gibi haberler vardı. Acaba bu arabada eklendi mi yoksa bu da P90D ile aynı donanıma mı sahip? Ona göre sipariş verecez de eniştenin dobloyu satıp
Autopilot için yeni sensörler eklenecek gibi haberler vardı. Acaba bu arabada eklendi mi yoksa bu da P90D ile aynı donanıma mı sahip? Ona göre sipariş verecez ...
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2 Yanıt Yanıtla +75
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Redoxa 3 yıl
Adamlar dünyaya yön veriyor. Yaptıkları arabaya bak be.

Neyse ben gideyim konu dışında biraz tidiay methiyeleri okuyayım.
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Otomobilgini 3 yıl
Elon baba döktürmüş yine
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DH Misafiri 3 yıl
0-100 u la ferrari seviyesinde 100-200 u rs3 le ayni seviyede yani elektirikli motorlar sadece 0-100 de cok iyi ondan sonra bataryalar isindigi icin performans dusuyor 250 km yide gecemiyorsun ve bataryalar sicakkende araba ayni performansi vermiyor sadece bataryalar sogukken o deger 2.5 saniye
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AKTeknisyen 3 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

0-100 u la ferrari seviyesinde 100-200 u rs3 le ayni seviyede yani elektirikli motorlar sadece 0-100 de cok iyi ondan sonra bataryalar isindigi icin performans dusuyor 250 km yide gecemiyorsun ve bataryalar sicakkende araba ayni performansi vermiyor sadece bataryalar sogukken o deger 2.5 saniye

Güç paketinde iklimlendirme sistemi var Tesla araçlarda.Sabit bir ısıda kalıyor çevresel sıcaklıkları.O yüzden adamlar 8 yıl batarya garantisi veriyorlar.Cep telefonu gibi düşünmeyin.
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liebermann 3 yıl DH Misafiri
oo derde gel! :)

2.5 saniye, bataryalar sıcakken 5 olsun.. farkeder mi?

kaçımız hayatımızda 0-100km hızlanması 5 sn olan arabaya binip roll yaptı..
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yhackup 3 yıl
Musk, gelecekte insanların benzinli araçlara antika olarak bakacağını söylüyor.

Ben benzinden dolayı patlayan araba görmedim veya mazottan dolayı.
ama pili patlayan telefon çok gördük, küçücük pile bile sahip çıkamıyorlar koca pilin güvenliğini nasıl sağlayacaklar acaba.
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AKTeknisyen 3 yıl yhackup
yhackup

Musk, gelecekte insanların benzinli araçlara antika olarak bakacağını söylüyor.


Ben benzinden dolayı patlayan araba görmedim veya mazottan dolayı.

ama pili patlayan telefon çok gördük, küçücük pile bile sahip çıkamıyorlar koca pilin güvenliğini nasıl sağlayacaklar acaba.

Benzinden yada Mazottan patlayan yok ama yanan araç çok.Bu konuda onlarca örnek var.Özellikle ağır vasıtalarda.Tesla araçların bir kaç kazası var.Acaba güç paketi için ne gibi koruma yaptılar da bu araçlarda bir patlama olmadı?

Ayrıca pil yapısı itibarı ile piller patlasa bile sadece zarar gören pillerin patlaması lazım.İçeride binlerce küçük laptop pili var.Hepsinin birden patlaması zor.
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liebermann 3 yıl
sahi..
bu haberleri gördükçe hep benim aklıma aynı soru gelir..

"Yerli otomobil nerede?? , hani o Saab'tan lisansını aldığımız araba hakkında en ufak gelişme var mı,

ülke terör, iç güvenlik sıkıntıları, cemaat şu-bu gibi lüzumsuz şeylerle uğraşmaktan geleceğine yatırım yapamaz hale getirildi.

üzüntüden bağırarak haykırmak istiyorum ama nafile..


bizde de bu işlerin yarısını yapacak güç , kafa, vizyon , iş gücü olduğuna inancım tam ancak hayalleri gerçekleştirecek zamanı yaratamıyoruz..

böyle uzaktan uzaktan "vayy beaa" diyerek izliyoruz adamları.. yazık bize..
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gs09gs09 3 yıl
Cok pahali kardesim biz fosil yakita devam zaten vergiside arbanin 2 kati olyr hic alinmaz burda xD
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TaymekHoldem 3 yıl gs09gs09
Autopilot için yeni sensörler eklenecek gibi haberler vardı. Acaba bu arabada eklendi mi yoksa bu da P90D ile aynı donanıma mı sahip? Ona göre sipariş verecez de eniştenin dobloyu satıp
HMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
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sertacxx 3 yıl
Virgül güzel şey.
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BekirTemel 3 yıl

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KaleyDeskop 3 yıl
hayalimdeki araba tesla arabasıdır tabi belki hiç sahip olamayabilirim, ama youtube'dan videolarını her izleyişimde içim içimi yiyor
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haberelectro 3 yıl
Yav once normal spor otomobilleri gecsin. P1 i gecermis hehe oldu canim. Bu arabalarin esprisi 0-100 zaten ondan sonra ivmeleri azaliyor. Apple in taktigini uyguluyor. Ses var goruntu yok.
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haberelectro 3 yıl
O-100 u 2.5 saniye olan seri uretim arabalar var. 0.96 2.5 ise bunun 0.100 u 3 saniye civaridir.
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BatuhanXxX 3 yıl
100kw PS düşük ve Tasarruflu bir motor ile 700km rahat yapar. Görünen o ki diğer firmalar Teslanin çok gerisinde. 2020 ye kadar Tesla 150Kw bataryaya ulaşmış olacaktır. Tesla model 3 e 150kw batarya eklense ve Motor PS enerji tasarruflu olursa yakıtlı araçların sonu geldi demek.
Sıfır vergi
Ayrıca az arıza sorunu.
Daha az sabit gider.
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darkaura 3 yıl BatuhanXxX
BatuhanXxX

100kw PS düşük ve Tasarruflu bir motor ile 700km rahat yapar. Görünen o ki diğer firmalar Teslanin çok gerisinde. 2020 ye kadar Tesla 150Kw bataryaya ulaşmış olacaktır. Tesla model 3 e 150kw batarya eklense ve Motor PS enerji tasarruflu olursa yakıtlı araçların sonu geldi demek.





Sıfır vergi



Ayrıca az arıza sorunu.



Daha az sabit gider.





diger tum soylediklerinize aynen katiliyorum ama vergiyi yedirmezler, cok umutlanmayin. akilli telefonlara internet uzerinden televizyonda izlenir bunla diye trt bandrolu eklenen ulkede elektrigede cok guzel bir kulp bulacaklardir.
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M_DURUKAN06 3 yıl
Dünyanın en hızlı seri üretim aracı tesla.. başlığı yanlış olmuş.Doğrusu Porsche 918 spyder'dır.0-60 mph 2.2 saniye ile en hızlı seri üretim arabadır.En hızlı seri üretim SUV'da Porsche Cayenne Turbo S 'dir.0-60 mph 3.8 saniye ile.Zaten adamlar konferans konuşmalarında porsche 918 ve laferrari'den sonra geldiklerini söylemiş.Daha ne deyim.Lütfen okuduğunuzu anlayın,araştırın.Saygılar
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ste1n 3 yıl M_DURUKAN06
M_DURUKAN06
Dünyanın en hızlı seri üretim aracı tesla.. başlığı yanlış olmuş.Doğrusu Porsche 918 spyder'dır.0-60 mph 2.2 saniye ile en hızlı seri üretim arabadır.En hızlı seri üretim SUV'da Porsche Cayenne Turbo S 'dir.0-60 mph 3.8 saniye ile.Zaten adamlar konferans konuşmalarında porsche 918 ve laferrari'den sonra geldiklerini söylemiş.Daha ne deyim.Lütfen okuduğunuzu anlayın,araştırın.Saygılar

918 in üretimi durdu. 918 tane üretildi. Gidip sıfır alamıyorsun artık.
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