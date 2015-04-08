Dünyanın en ince araç içi telefon tutacağı: MagBak Case

Akıllı cep telefonları hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmesine rağmen, halen birçok yeni nesil otomobil modeli içerisinde telefon tutacağı göremiyoruz. Bu noktada alternatif birçok çözüm bulunuyor ancak Kickstarter'da aradığı desteği fazlasıyla bulan MagBak Case, belirtildiği kadarıyla dünyanın en ince araç içi telefon tutacağını kullanıcılarına sunuyor.

Site üzerinde Alex Baca tarafından hazırlanan ve bitimine 9 gün kala 15,000$'lık hedefi 138,966$ seviyesine getirmeyi başaran MagBak Case, 3M yapıştırıcı sayesinde tahta, beton, kumaş, deri, cam ve metal gibi yüzeylere yapıştırılabilen MagStick adı verilen mıknatıs tabanlı bağlantı bölümüyle başta otomobil konsolları olmak üzere birçok noktaya Apple'ın iPhone modellerinin (6 ve 6+) konumlandırılmasına imkan tanıyor.

Çift taraflı mıknatıs etkileşimiyle telefonları oldukça sağlam şekilde tutabilen ürün, hem dikey hem de yatay modda kullanılabiliyor ve aynı zamanda koruyucu kılıf görevi de görüyor. MagBak Case ayrıca mıknatıs tabanlı yapısı nedeniyle herhangi bir kredi kartına zarar vermiyor veya kablosuz bağlantı sinyallerini olumsuz yönde etkilemiyor.

Yapılacak en az 34$ bağış ile 2015 Mayıs ayında elde edilebilinen ürünün tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.kickstarter.com/projects/1623468810/magbak-case-worlds-thinnest-car-mount/description