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Dünyanın en ince araç içi telefon tutacağı: MagBak Case

4 yıl
3,8b
1
8
iPhone
Can Tunçer
Haber Editörü
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Dünyanın en ince araç içi telefon tutacağı: MagBak Case
Akıllı cep telefonları hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmesine rağmen, halen birçok yeni nesil otomobil modeli içerisinde telefon tutacağı göremiyoruz. Bu noktada alternatif birçok çözüm bulunuyor ancak Kickstarter'da aradığı desteği fazlasıyla bulan MagBak Case, belirtildiği kadarıyla dünyanın en ince araç içi telefon tutacağını kullanıcılarına sunuyor.
Site üzerinde Alex Baca tarafından hazırlanan ve bitimine 9 gün kala 15,000$'lık hedefi 138,966$ seviyesine getirmeyi başaran MagBak Case, 3M yapıştırıcı sayesinde tahta, beton, kumaş, deri, cam ve metal gibi yüzeylere yapıştırılabilen MagStick adı verilen mıknatıs tabanlı bağlantı bölümüyle başta otomobil konsolları olmak üzere birçok noktaya Apple'ın iPhone modellerinin (6 ve 6+) konumlandırılmasına imkan tanıyor.
Çift taraflı mıknatıs etkileşimiyle telefonları oldukça sağlam şekilde tutabilen ürün, hem dikey hem de yatay modda kullanılabiliyor ve aynı zamanda koruyucu kılıf görevi de görüyor. MagBak Case ayrıca mıknatıs tabanlı yapısı nedeniyle herhangi bir kredi kartına zarar vermiyor veya kablosuz bağlantı sinyallerini olumsuz yönde etkilemiyor.
Yapılacak en az 34$ bağış ile 2015 Mayıs ayında elde edilebilinen ürünün tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
Dünyanın en ince araç içi telefon tutacağı: MagBak Case
 

https://www.kickstarter.com/projects/1623468810/magbak-case-worlds-thinnest-car-mount/description Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
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Smile75 4 yıl
Bu firma gerçekten iyi ürünler yapıyor.
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Mesudum 4 yıl
Hele bir tamamlansın, yaza doğru Chinese türevleri gelir...
Maalesef!
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ekotim 4 yıl
Fena degil
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ozzy55ozzy 4 yıl
manyetik olayı telefon için problem olmayacaksa on numara olur.
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Shining. 4 yıl
Her an düşecekmiş gibi duruyor..
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halitozbasli 4 yıl
Yanında fazladan base verirlerse alırım bence fiyatıda uçuk değil. İPnin orjinal caselerini o paralara satıyorlar.
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OsbourneReynolds 4 yıl
Çok beğendim. Özellikle araç içi kullanımı için çok güzel düşünülmüş bir ürün. Yalnız sadece iPhone 6 ve 6+ için tasarlanmış olması garip geldi. iPhone 5 kasası için de bir ürün olsaydı daha güzel olurdu.
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