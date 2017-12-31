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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Dünyanın en küçük telefonu rekor bağış peşinde

Cebinize koyduğunuzda bile bulmakta zorlanacağınız bir cep telefonunuz olsun ister miydiniz? Zanco Tiny t1 modeli avuç içinde bile kaybolacak kadar küçük bir telefon.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Dünyanın en küçük telefonu rekor bağış peşinde

Avucunuzun içerisinde kaybolacak kadar küçük bir mobil telefon hayal edin ama standart bir GSM telefonu gibi bütün fonksiyonlara sahip olsun. Zanco Tiny t1 modeli bu hayalinizi gerçekleştirdi.

Zanco tiny t1 fiyatı ve özellikleri

46mm uzunluğunda, 21mm genişliğinde ve 12mm kalınlığında olan Zanco tiny t1, inanılmaz bir küçüklüğe sahip. Sadece bir madeni para kadar olan cep telefonu ile standart bir telefonda olduğu gibi sesli görüşme gerçekleştiriyor ve mesaj atabiliyorsunuz.

Sayı tuşları ve orta kısımda bir yön tuşu olan telefon 12.5 mm büyüklüğünde bir OLED ekrana sahip. 32MB RAM ve 32MB ROM barındıran model MediaTek’in bu platformlar için tasarladığı bir yonga üzerinde çalışıyor.

MicroUSB üzerinden şarj edilen telefon 3 güne kadar kullanım süresi sunuyor. NanoSIM ile kullanıcılar farklı operatörler arasında geçiş yapabiliyor. Sadece 13gr ağırlığındaki telefon 2G özelliğine sahip ve sesinizi 13 farklı tonda değiştirebiliyor.

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Telefondaki rehber 300 kişiye kadar alabiliyor. Ayrıca 50 SMS kapasitesi ve 50 adet de gelen-giden hafızası mevcut.

Bugün farklı şartlar nedeniyle ikinci bir telefon ihtiyacı olan tüketici sayısı hiç de az değil ancak böyle bir telefon alternatif olabilir mi bilemiyoruz. Çantanızda nereye koyduğunuzu bile bulamayacağınız, tuşlara basmakta zorlanacağınız bir telefon zamanla eziyete dönüşebilir.

Diğer taraftan hapis telefonu olarak tabir edilen bu tür küçük telefonların satışının yasaklanması için bazı ülkelerin harekete geçtiği bilgisi de var. Kolayca cezaevlerine sokulan bu telefonlar 500 pounda alıcı bulabiliyor.

Kickstarter üzerinde rekora koşan Zenco tiny t1 şimdiden 100 bin pound sınırını aştı ve kampanyanın bitmesine halen 18 gün daha var. En az 35 pound bağışlarda telefon hediye ediliyor. Satışlar Mayıs ayında başlayacak.

 

http://hexus.net/ce/news/mobile-phones/113696-worlds-smallest-phone-passes-4x-funding-target-kickstarter/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
mu5tafa 1 yıl en beğenilen
Eskiden olsa tam askerde kullanmalık telefon derdim..
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Ac1DBuRN 1 yıl
Yasadışı kullanım haricinde kimin ilgisini çekecek merak ediyorum. Telefon parmak kadar zaten, hangi tuşuna nasıl basılabilir? Telefonun yasak olduğu heryere sokabilmek için olduğu aşikar olan telefon umarım ülkemizde de yasaklanır da, hiçbir suçlunun ekmeğine yağ sürmez. (İyi niyetli, fantazi peşinde koşan, 2 gün sonra sıkılıp kenara atacak olan, parasını böyle zamazingolara vermeye hevesli insanları saymıyorum)
Yasadışı kullanım haricinde kimin ilgisini çekecek merak ediyorum. Telefon parmak kadar zaten, hangi tuşuna nasıl basılabilir? Telefonun yasak olduğu heryere so...
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ÇatlakMerlin 11 ay
Bir zamanlar askerlik için küçük boyutlu telefonlar revaçtaydı. O zamanlar olsa Türkiye'de bu cihaz adeta yok satardı. Hey gidi günler hey. Her şey yerine ve zamanına göre güzel işte değil mi...
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canmrtcan 1 yıl
Garip ama cep delik olursa kaybolur gider adam biraz şekil şükül katat bune kibrit kutusu gibi
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津波 1 yıl
Gereksiz olmuş. Stres küpü vardı ona benzemiş. Stres atarsın bunla
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OverClocK1ng 1 yıl
Küçük telefon istiyordunuz. Alın işte. :)
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Piêr Dé Sans 1 yıl
Panasonic gd55 ile yapmıştı bunu zaten.
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ipli jeton 1 yıl
Günümüz telefonlarının, paneli saymazsak %70 80 kadarı pil geri kalanı devre kartı. Sonuçta cihazda enerji tüketecek bileşenler olmadığından pili küçültmek dolayısı ile cihazı küçültmek mümkün.
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cceviz 1 yıl
Kolay takılıp çıkartılan Anahtarlık aparatı olsa süper olur. Hem kaybolan anahtarları bulaması da kolaylaşır.
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JoeyBane 1 yıl
önemli olan işlevi
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Katalikitci 1 yıl
bir iphone 8den daha heyecan verici
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aziz77 1 yıl
çok şirin
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