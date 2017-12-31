Dünyanın en küçük telefonu rekor bağış peşinde

Avucunuzun içerisinde kaybolacak kadar küçük bir mobil telefon hayal edin ama standart bir GSM telefonu gibi bütün fonksiyonlara sahip olsun. Zanco Tiny t1 modeli bu hayalinizi gerçekleştirdi.

Zanco tiny t1 fiyatı ve özellikleri

46mm uzunluğunda, 21mm genişliğinde ve 12mm kalınlığında olan Zanco tiny t1, inanılmaz bir küçüklüğe sahip. Sadece bir madeni para kadar olan cep telefonu ile standart bir telefonda olduğu gibi sesli görüşme gerçekleştiriyor ve mesaj atabiliyorsunuz.

Sayı tuşları ve orta kısımda bir yön tuşu olan telefon 12.5 mm büyüklüğünde bir OLED ekrana sahip. 32MB RAM ve 32MB ROM barındıran model MediaTek’in bu platformlar için tasarladığı bir yonga üzerinde çalışıyor.

MicroUSB üzerinden şarj edilen telefon 3 güne kadar kullanım süresi sunuyor. NanoSIM ile kullanıcılar farklı operatörler arasında geçiş yapabiliyor. Sadece 13gr ağırlığındaki telefon 2G özelliğine sahip ve sesinizi 13 farklı tonda değiştirebiliyor.

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Telefondaki rehber 300 kişiye kadar alabiliyor. Ayrıca 50 SMS kapasitesi ve 50 adet de gelen-giden hafızası mevcut.

Bugün farklı şartlar nedeniyle ikinci bir telefon ihtiyacı olan tüketici sayısı hiç de az değil ancak böyle bir telefon alternatif olabilir mi bilemiyoruz. Çantanızda nereye koyduğunuzu bile bulamayacağınız, tuşlara basmakta zorlanacağınız bir telefon zamanla eziyete dönüşebilir.

Diğer taraftan hapis telefonu olarak tabir edilen bu tür küçük telefonların satışının yasaklanması için bazı ülkelerin harekete geçtiği bilgisi de var. Kolayca cezaevlerine sokulan bu telefonlar 500 pounda alıcı bulabiliyor.

Kickstarter üzerinde rekora koşan Zenco tiny t1 şimdiden 100 bin pound sınırını aştı ve kampanyanın bitmesine halen 18 gün daha var. En az 35 pound bağışlarda telefon hediye ediliyor. Satışlar Mayıs ayında başlayacak.